Lunedì 17 ottobre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 17 ottobre è il 290º giorno del calendario gregoriano. Mancano 75 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Ignazio di Antiochia (Vescovo e Martire)

Etimologia: Ignazio, la radice etimologica sembra essere ignis, “fuoco”. Varianti del nome: Inigo, Ignacio, Ignatius, Nacho. Ama la ricchezza e spinto dalla sua profonda volontà riesce a scalare il successo. Molto socievole e teme moltissimo la solitudine. In amore è molto passionale ma tende a cambiare spesso partner perché non vuole né sposarsi né avere figli.

Oggi è: la Giornata mondiale per l’eliminazione della povertà è stata istituita nel 1992 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questa ricorrenza è stata indetta, per la prima volta, nel 1987, a Parigi, quando centomila persone che volevano difendere i diritti umani di ogni paese, condizione e origine, diretti dal padre Joseph Wresinski, si riunirono sul Sagrato dei Diritti dell’Uomo, al Trocadéro.

Accadde Oggi

589 – L’Adige straripa causando danni e morti. L’acqua raggiunge l’Arena di Verona.

1662 – Carlo II d’Inghilterra vende Dunkerque alla Francia per 375.000 sterline.

1933. Si rifugia negli Stati Uniti Albert Einstein per sfuggire alle persecuzioni razziali in vigore in Germania.

1945 – A seguito di un colpo di stato, Juan Domingo Perón diventa dittatore dell’Argentina.

1982- Muore a quarantatre anni Beppe Viola . Giornalista sportivo alla Rai di Milano dal 1961, conduttore della Domenica Sportiva ai tempi di De Zan e Stagno, autore dell’intervista a Rivera sul tram numero 15, per molti anni tiene una rubrica sulla rivista Linus e scrive decine di canzoni con Enzo Jannacci. Inoltre lavora per il cabaret scrivendo testi per attori comici come Cochi e Renato, Boldi, Abbatantuono.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 17 ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Nonostante ti trovi in un periodo importante della tua vita, non vuoi comunque che gli altri ti dicano cosa devi fare. Mettendo delle barriere, però, rischi di urtare la sensibilità di una persona cara. La sua reazione potrebbe sembrare esagerata, e darti l’impressione che si tratta di qualcosa di grave. Se corri un piccolo rischio, sarai ricompensato positivamente.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi potresti avere qualche momento difficile a causa della tua tendenza a prendere le cose troppo sul serio. Eppure, hai una grande voglia di leggerezza e spensieratezza… La fretta e l’aggressività ti riporteranno indietro finché non rimetterai in discussione la tua strategia, trovando gli aggiustamenti necessari.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Questo è il momento di tirare le redini e riprendere il controllo della tua vita, soprattutto se recentemente ti sei chinato dinanzi all’autorità. Sta a te di interpretare il ruolo centrale. Fortunatamente, puoi assumere questo ruolo con la complicità degli altri.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Forse dovrai tornare su un incarico che pensavi di aver portato a termine, rendendoti conto che, effettivamente, richiede ancora molto lavoro. Concediti un momento per valutare quel che è fatto e quel che resta da fare, non buttarti a capofitto se non vuoi rischiare di sprecare i tuoi sforzi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Talvolta si dice che il modo migliore di trattare le persone che si amano, è di lasciarle libere. Se le metterai in gabbia, vorranno fuggire. Ma se c’è abbastanza fiducia, vorranno godersi la loro libertà e al contempo restare con te. Mantenere la propria influenza a lungo andare non è mai soddisfacente. Forse avresti bisogno di rivalutare certi tuoi valori profondi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): ti senti talmente sicuro di te che saresti pronto ad affrontare qualsiasi cosa. Anche i tuoi cari potrebbero meravigliarsi per la tua insolita capacità di ascoltare di più prima di agire. In ogni caso, non lasciarti influenzare troppo. Cerca di riversare la tua energia a beneficio della maggioranza.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ti è difficile riporre le speranze che avevi per oggi, ma adesso sei obbligato a passare oltre i tuoi desideri. Purtroppo, in questo momento la realtà ti sembra un concetto molto sfocato, e tu sei più impaziente del solito. Tanto vale rimandare certe decisioni a un secondo momento, sapendo che potrai tornarci sopra già da domani.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): hai bisogno di trasmettere qualcosa, prova ad agire prima e comunicare successivamente, e non viceversa. Anche se stai vivendo la stessa routine, sei di umore più eccentrico del solito, forse è un modo per attirare l’attenzione degli altri sulle tue preoccupazioni. Attento a non superare i limiti e a non portare all’esasperazione chi ti sta intorno.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La serie di opportunità che ti accompagna da qualche settimana sta giungendo al termine, e stai per cominciarne uno nuovo. Potresti intravederne il lato positivo fin da adesso se solo capissi qual è la nuova direzione da seguire, ma ti rendi conto che per ora è soltanto una buona notizia riservata a un futuro non troppo lontano.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Che si tratti di esprimere la tua originalità o di mostrare quello che hai cominciato, oggi non è comunque la giornata adatta per dimostrare le tue reali potenzialità. Uno dei motivi per cui trovi interesse nel tuo lavoro è che riesci a metterci la tua personalità

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Marte, il tuo pianeta guida di questa giornata, ti induce all’empatia e ai progetti a lungo termine. Stai indirizzando ogni tua tua energia per fare in sorta che le persone fondamentali della tua cerchia seguano tutte un’unica direzione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): la tua attenzione è talmente rivolta alla vita degli altri, che rischi di lasciarti sfuggire le tue responsabilità. Sei incentrato sulla condivisione e il bene comune. Anche se il tuo entusiasmo per la generosità è davvero ammirevole, in questo momento rappresenta una barriera per il tuo sviluppo personale.

Nati oggi

I nati il 17 ottobre di solito fanno il possibile per atterrare sempre in piedi. Indipendentemente dalle difficoltà e dai pericoli che incontrano sulla loro strada, essi cercano soprattutto di mantenere l’equilibrio, il che potrebbe essere semplice, se non fosse per il fatto che amano tentare la sorte. L’instabilità può rappresentare il loro peggior nemico, per loro è difficile riuscire a modificare il proprio comportamento, poiché sono spesso vittime dell’orgoglio, oltre alla tendenza a giudicare.

1972 – Eminem: Nato a St. Joseph, nel Missouri, è una star della musica rap mondiale, che in vent’anni di carriera ha venduto oltre 170 milioni di dischi nel mondo. Ha partecipato come attore nel film 8 mile, incidendo anche un brano della colonna sonora, Lose Yourself, premiato nel 2003 con l’Oscar per la “miglior canzone originale”.

1920 – Salvo D’Acquisto: Uomo simbolo della secolare storia dell’Arma dei Carabinieri ed eroe nazionale, Salvo D’Acquisto nacque a Napoli da un’umile famiglia del quartiere Vomero.

1976 – Fabri Fibra: Beniamino di migliaia di teenager e amanti del rap, Fabrizio Tarducci, in arte Fabri Fibra, è considerato un po’ l’Eminem italiano, sia per i successi raccolti, sia per i contenuti forti e provocatori dei suoi testi.

1979 – Kimi Räikkönen

Scomparsi oggi

1849 – Fryderyk Chopin: Maestro del romanticismo musicale, dalle sue immortali melodie trasudano poesia ed eleganza, al punto da meritargli l’appellativo di “poeta del pianoforte”.