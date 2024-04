Oggi 18 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo Paolo Fox 18 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, questa giornata è ideale per fare un bel viaggio o cambiare semplicemente atmosfera. Per quanto riguarda il lavoro non fatevi troppi problemi perché tutti vi rispettano e stimano. L'amore è favorito, specialmente se siete ancora single.

Toro - Cari toro, aspettatevi delle belle notizie sul fronte amoroso oggi. Sul lavoro, invece, la situazione è abbastanza complessa perché non riuscite a sentirvi soddisfatti e apprezzati dagli altri.

Gemelli - Cari gemelli, in amore inizia un periodo molto buono per cercare di vivere nuove emozioni. Sul lavoro, invece, non fatevi condizionare dagli altri ma andate dritti per la vostra strada.

Cancro - Cari cancretti, in amore bisogna cercare di vivere al meglio le emozioni e cogliere l'attimo. Sul lavoro arrivano belle notizie a breve.

Leone - Cari leoncini, in amore questa giornata è abbastanza spensierata anche se il meglio deve ancora venire. Sul lavoro non accontentatevi ma allo stesso tempo non pretendete troppo da voi stessi.

Vergine - Cari vergine, in amore sarebbe meglio non prendere decisioni avventate. Per quanto riguarda il lavoro ci sono un po' di tensioni ma meglio non trascinarle nella vita privata. Attenzione alla fine di aprile che porta un po' di ansia nella vostra vita.

Bilancia - Cari bilancia, se siete single sono favoriti i nuovi incontri e se siete in coppia è un bel momento per iniziare a pensare a un figlio se lo si desidera. Sul lavoro si torna a lavorare su vecchi progetti lasciati in sospeso.

Scorpione - Cari scorpioncini arrivano notizie interessanti per i sentimenti e chi si è lasciato da poco può già iniziare a guardarsi intorno. Sul lavoro arrivano belle soddisfazioni e anche aumenti.

Sagittario - Cari sagittario, Venere è ostile quindi attenzione in amore perché potreste sentirvi incompresi. Sul lavoro siete produttivi e avrete modo di ricevere tante nuove proposte interessanti.

Capricorno - Cari capricorno, in amore vi sentite un po' sopraffatti dagli eventi dell'ultimo periodo. Per quanto riguarda il lavoro, invece, andrà sempre meglio e la luna vi dà una mano in questo.

Acquario - Cari acquario, per trovare l'amore dovreste guardarvi di più intorno. Cercate di conoscere persone nuove e non fatevi spaventare dall'ignoto. Sul lavoro avete avuto qualche dibattito con un capo ma cercate di risolvere.

Pesci - Cari pesciolini, in amore riuscirete a vincere una bella battaglia e godervi un po' di serenità dopo un periodo un po' pesante. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci discussioni con qualcuno ma non bisogna dargli importanza.

Il 18 aprile è il 108º giorno del calendario gregoriano. Mancano 257 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Calogero di Brescia (Martire)

Etimologia: Calogero, dal bizantino “Kalogheros”, “buon vecchio”, fu usato inizialmente per indicare monaci e anacoreti, per poi diventare nome proprio specialmente nel mondo cristiano. In Sicilia è tuttora diffuso.

Sei nato oggi? I nati il 18 aprile sono vigoroso difensori della loro fede, protettori non soltanto dei loro interessi, ma anche di quelli dei meno fortunati. La loro immagine pubblica, il modo in cui gli altri li vedono nella vita di ogni giorno, è molto importante per loro: perciò difficilmente si fanno cogliere in fallo pubblicamente; sono molto attenti a presentarsi ai loro colleghi o soci professionali in una luce di sobrietà e razionalità. E altresì importante che in famiglia si sentano non soltanto amati, ma anche rispettati.

1480 – Lucrezia Borgia: Figura simbolo della nobildonna rinascimentale ed esponente di una delle famiglie italiane più potenti del XV e XVI secolo, fu un’abile diplomatica e da molti dipinta come una “femme fatale”.

1955 – Albert Einstein: Lui e la scienza sono un tutt’uno, tant’è che definire qualcuno “Einstein”, vuol dire attribuirgli il massimo grado di intelligenza nello studio scientifico.

1994 – Ruggero Orlando: Nato a Verona ma originario di Caronia (nel Messinese), è stato da giornalista uno dei volti storici della televisione italiana e, per una brevissima parentesi, deputato al Parlamento.

1242 – “Battaglia sul ghiaccio” Le truppe russe guidate dal principe Alexander Nevsky sconfiggono i crociati tedeschi sul ghiaccio del Lago Peipus

1428 – Pace a Ferrara tra Venezia e Milano

1506 – Papa Giulio II posa la prima pietra per la costruzione della Basilica di San Pietro , la cui realizzazione è affidata al milanese Donato Bramante.

Papa Giulio II posa la per la costruzione della , la cui realizzazione è affidata al milanese Donato Bramante. 1518 – Bona Sforza diventa seconda moglie di Sigismondo I e viene incoronata Regina di Polonia

1776 – L’università americana di Harvard conferisce la sua prima laurea ad honorem : viene assegnata al presidente degli Stati Uniti, George Washington

L’università americana di conferisce la sua : viene assegnata al presidente degli Stati Uniti, 1902 – La Danimarca introduce per la prima volta al mondo il metodo di identificazione dei criminali attraverso le impronte digitali.

La introduce per la prima volta al mondo il metodo di identificazione dei criminali attraverso le 1934 – USA: la prima lavanderia commerciale apre a Fort Worth, Texas

1948- Si aprono in Italia le urne per le prime elezioni politiche della nuova Repubblica . Primo partito risulterà la Democrazia cristiana con il 48,5% dei voti.

Si aprono in Italia le urne per le . Primo partito risulterà la Democrazia cristiana con il 48,5% dei voti. 1951- Viene firmato a Parigi l’atto istitutivo della CECA , il primo trattato della comunità europea finalizzato al libero mercato del carbone e dell’acciaio.

, il primo trattato della comunità europea finalizzato al libero mercato del carbone e dell’acciaio. 1954- Gamal Abdel Nasser viene nominato primo ministro egiziano . E’ l’inizio di un lungo potere che vedrà Nasser diventare Presidente dell’Egitto dal 23 giugno 1956 fino alla morte, avvenuta il 28 settembre del 1970.

. E’ l’inizio di un lungo potere che vedrà Nasser diventare Presidente dell’Egitto dal 23 giugno 1956 fino alla morte, avvenuta il 28 settembre del 1970. 1955- Muore a Princeton, negli Stati Uniti, Albert Einstein lo scienziato che ha scoperto la teoria della relatività.

lo scienziato che ha scoperto la teoria della relatività. 1974- Il magistrato Mario Sossi viene rapito dalle Brigate Rosse . Sostituto procuratore, titolare di diverse inchieste sui gruppi eversivi della sinistra extraparlamentare, e pubblico ministero nel processo al Gruppo XXII Ottobre, Sossi viene rapito da un’organizzazione terroristica, fino ad allora poco conosciuta: le Brigate Rosse.

. Sostituto procuratore, titolare di diverse inchieste sui gruppi eversivi della sinistra extraparlamentare, e pubblico ministero nel processo al Gruppo XXII Ottobre, Sossi viene rapito da un’organizzazione terroristica, fino ad allora poco conosciuta: le Brigate Rosse. 1988- John Demjanjuk viene condannato a morte dal tribunale di Gerusalemme perchè riconosciuto colpevole di essere il famigerato Ivan Demjanjuk, detto il “Ivan il terribile”, che aveva contribuito alla morte di 850 mila ebrei nelle camere a gas di Treblinka tra il 1942 ed il 1943.

perchè riconosciuto colpevole di essere il famigerato Ivan Demjanjuk, detto il “Ivan il terribile”, che aveva contribuito alla morte di 850 mila ebrei nelle camere a gas di Treblinka tra il 1942 ed il 1943. 2002 – A Milano un aereo da turismo si schianta contro il grattacielo Pirelli , sedie della regione Lombardia. Muoiono tre persone tra cui il pilota.

A un si schianta contro il , sedie della regione Lombardia. Muoiono tre persone tra cui il pilota. 2004 - L’UE rende obbligatoria l’indicazione della presenza di OGM sulle etichette alimentari, se superiori allo 0,9% per quelli approvati, e 0,5% per gli altri

2005 – Apertura del Conclave che dovrà eleggere il successore di Giovanni Paolo II

1506 – Iniziano i lavori alla Basilica di San Pietro: Mentre in seno alla cristianità cominciavano ad avvertirsi i primi segnali del protestantesimo, la Roma papale rispose avviando la costruzione di un nuovo grande tempio, completato in oltre un secolo. Destinato a diventare il cuore pulsante del cattolicesimo, i grandi maestri del Rinascimento e del Barocco ne fecero un prezioso scrigno di opere immortali.

1948 – Prime elezioni della Repubblica italiana: Conclusa la preziosa fase dell’Assemblea Costituente, che aveva disegnato il nuovo assetto statale attraverso la Carta costituzionale (22 dicembre 1947), nella primavera del 1948 l’Italia si presentò alle urne per eleggere il primo Parlamento dell’era repubblicana.