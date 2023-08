Oggi 19 agosto: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Ariete: Mantenete cautela in amore e sul lavoro. Quella di oggi potrebbe rivelarsi una giornata un po’ complessa.

Toro: Se in amore avete sofferto, oggi le cose cambieranno, non abbiate paura di rischiare e attuate questa strategia anche nel lavoro.

Gemelli: Anche se questa giornata non inizia benissimo, potresti ritrovarti piacevolmente sorpreso dalle nuove opportunità. Non essere negativo né in amore né sul lavoro, dai il meglio di te.

Cancro: Oggi potrebbe essere una giornata un po’ particolare per quanto riguarda l’amore, mentre sul lavoro sarà facile trovare i giusti compromessi.

Leone: Grazie alla tua attuale situazione astrologica riuscirai a fare degli ottimi incontri emotivi. Sul lavoro, devi cercare di mantenere un basso profilo.

Vergine: Il dialogo viene favorito dalla Luna e piccole incomprensioni amorose saranno facilmente risolte. Sul lavoro devi cercare di non farti scoraggiare.

Bilancia: Una Luna un po’ dissonante vi invita a fare le cose con calma. Sul lavoro potrebbe esserci qualche polemica facilmente risolvibile.

Scorpione: Qualche dubbio potrebbe esserci in amore, ma sarà facilmente risolto. Sul lavoro evitate di perdere troppo tempo in banalità.

Sagittario: Avete l’occasione di programmare qualche bella attività con il vostro partner, mentre sul lavoro sono favoriti nuovi accordi.

Capricorno: Oggi, grazie alla Luna, potrebbe risolversi qualche piccolo dissidio amoroso. Sul lavoro evitare di fare scelte avventate.

Acquario: Evita di lasciarti coinvolgere dai sentimentalismi, devi essere più razionale. Nel lavoro devi trovare più tempo per te.

Pesci: In questo momento vuoi rimettere insieme i pezzi di una storia un po’ sottotono. Sul lavoro tieni gli occhi ben aperti per quanto riguarda gli ostacoli.

Il 19 agosto è il 231° giorno del calendario gregoriano. Mancano 134 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Ludovico di Tolosa (Vescovo)

Etimologia: Ludovico, deriva dal germanico antico Chlodovech, adattato in seguito in Hludwig. Questo termine risulta composto da hlud, “gloria” e wig, “guerriero”. Il significato complessivo è dunque “guerriero celebre, valoroso guerriero”.

Sei nato oggi? I nati il 19 agosto sono spesso assorbiti dalla divulgazione di notizie riguardanti sia se stessi sia gli altri. In genere, dopo averle tenute per sé per un pò, queste persone finiscono per portarle in grande stile all’attenzione del mondo. I nati in questo giorno sono piuttosto difficili da classificare: proprio quando sembra di averli finalmente capiti e “inquadrati”, essi sfuggono ai criteri fissati.

1953 – Nanni Moretti: Nato a Brunico, in provincia di Bolzano, è un regista, produttore cinematografico e attore, tra i migliori in circolazione.

1883 – Coco Chanel: Nata a Saumur, nella Loira francese, Gabrielle Bonheur Chanel è stata una delle più acclamate stiliste del Novecento e una pioniera del concetto di femminilità nella moda.

1936 – Garcia Lorca: Poeta tra i più insigni del Novecento europeo e principale esponente della cosiddetta età d’argento della letteratura spagnola, la raffinatezza e l’impeto dei suoi versi continuano ad affascinare, viene fucilato a Víznar da militanti filo-franchisti.

Ci fu la battaglia delle Termopili, l’Afghanistan ottiene l’indipendenza dal Regno Unito, i tedeschi votano in massa Adolf Hitler, muore Alcide De Gasperi.

480 a.C. – Battaglia delle Termopili, l’esercito greco ferma i Persiani alle Termopili (Leonida I)

14 - Muore a Nola all’età di 77 anni il primo imperatore di Roma, Augusto, figlio adottivo di Giulio Cesare.

1934 – I tedeschi votano in massa per l’elezione di Adolf Hitler alla carica di Fuhrer

1960 - l’Unione Sovietica lancia la Sputnik 5 con a bordo i cani Belka e Strelka (in russo significano “Scoiattolo” e “Piccola freccia“), 40 topi, 2 ratti e diverse piante. La navetta rientrerà sulla Terra il giorno successivo e tutti gli animali verranno recuperati sani e salvi

1954 - .A Borgo Valsugana muore, all’età di 73 anni, Alcide De Gasperi . La più alta figura di statista che l’Italia abbia conosciuto, ricordato come primo Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica, prima deputato del Partito Popolare, poi fondatore con don Luigi Sturzo della Democrazia Cristiana.

. Il pennacchio dell’eruzione del nel sud del Giappone raggiunge l’altezza di 5000 metri, coprendo di cenere la città di Kagoshima. 2014 – Due Tornado in missione di addestramento decollati dalla base stanziale del 6º Stormo di Ghedi, in provincia di Brescia, precipitano nei pressi di Ascoli Piceno a seguito di una collisione in volo

1991 – Golpe in Urss: In contrasto con l’azione riformatrice avviata da Michail Gorbaciov con la “Perestrojka” del 1987, alcuni vertici militari e dello Stato mettono in atto un golpe. L’obiettivo è quello di far saltare la firma del Nuovo Trattato d’Unione, che avrebbe trasformato l’Unione Sovietica in una federazione di repubbliche indipendenti sotto un unico presidente. Il blitz ha i suoi riferimenti nel vice di Gorbaciov, Gennadi Janaev, nel primo ministro Valentin Pavlov, nel ministro della Difesa Dmitriy Jazov e nel capo del KGB Vladimir Kryuchkov, uniti nel “Comitato generale sullo stato di emergenza”.