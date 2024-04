Oggi 19 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo Paolo Fox 19 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in amore non siete stati molto fortunati nell'ultimo periodo ma adesso si può iniziare a recuperare quindi apritevi di più agli altri e divertitevi. Sul lavoro alti e bassi.

Toro - Cari toro, in amore bisogna cercare di trovare dei compromessi altrimenti non si può costruire una relazione duratura. Sul lavoro concentratevi e non andate in ansia se ci sono cambiamenti improvvisi.

Gemelli - Cari gemelli, in amore è arrivato il momento di andare avanti e chiudere con il passato. Per quanto riguarda il lavoro, invece, è un buon momento soprattutto per i liberi professionisti.

Cancro - Cari cancretti, c'è un bel po' di tensione in amore in questi giorni. Non riversate sulla vita privata le questioni lavorative che vi pesano.

Leone - Cari leone, cercate di seguire le vostre emozioni e lasciatevi andare un po' di più in amore. Sul lavoro continuerete a ricevere belle proposte. Ora non resta che scegliere la migliore per voi.

Vergine - Cari vergine, in amore potrebbero esserci momenti di tensione e qualche piccola crisi. Per quanto riguarda il lavoro cercate di fare una cosa alla volta.

Bilancia - Cari bilancia, questo è un periodo fortunato per la vita di coppia e chi lo vuole può iniziare a pensare a un figlio o una convivenza. Sul lavoro arrivano nuove possibilità.

Scorpione - Cari scorpioncini, oggi vi sentite particolarmente trasgressivi e con una grande voglia di libertà. Sul lavoro è giunto il vostro momento di brillare anche perché avete allontanato tutte le influenze negative.

Sagittario - Cari sagittario, in amore non siete del tutto soddisfatti quindi iniziate a guardarvi intorno. Sul lavoro ci sarà un bel cambiamento da affrontare.

Capricorno - Cari capricorno, in amore c'è un po' di tensione ma cercate di non cadere nella trappola del passato, piuttosto guardate avanti. Sul lavoro impegnatevi perché arriveranno belle soddisfazioni.

Acquario - Cari acqaurio, lasciate perdere le piccole discussioni di coppia. Sul lavoro, invece, mantenete uno stato d'animo tranquillo ed energico.

Pesci - Cari pesciolini, in amore amate sempre seguire le vostre sensazioni nel bene e nel male e continuate così. Per quanto riguarda il lavoro, fidatevi solo di voi stessi e del vostro istinto. Presto riuscirete a rendere reali le vostre ambizioni.

Almanacco

Il 19 aprile è il 109º giorno del calendario gregoriano. Mancano 256 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Emma di Sassonia (Vedova)

Etimologia: Emma, il nome alquanto diffuso in Italia, anche se oggi meno attestato, deriva dal personale tedesco “Imma” o “Emma”, già presente in epoca altomedioevale, significante “nutrice”.

Nati 19 aprile

Sei nato oggi? I nati il 19 aprile tentano di esercitare un solido controllo su tutto ciò che fanno. Le mete che si prefiggono possono sembrare irraggiungibili agli altri, ma per loro si tratta solo di una questione di tempo. Il controllo, più che la leadership, è il loro obiettivo primario. Produrre oggetti o idee è estremamente importante per loro; amano adoperarsi per migliorare i prodotti degli altri, vivificandoli o rendendoli più attraenti.

1957 – Lilli Gruber : Popolare mezzobusto per anni della TV pubblica, oggi di quella privata, per l’inconfondibile chioma (e per i trascorsi politici) è soprannominata la “rossa” del giornalismo italiano.

1932 – Fernando Botero Il Numero Uno degli artisti sudamericani contemporanei! Le sue opere sono tra le più rappresentative dell’arte moderna, al punto che si parla di boterismo ad indicare il suo peculiare stile.

1953 – Sara Simeoni: Nata a Rivoli Veronese (in provincia di Verona) è un’ex atleta, specializzata nel salto in alto. Agli Europei di atletica leggera ha vinto un oro (1978) e due bronzi.

Scomparsi oggi

1882 – Charles Darwin: Nessuno più di lui fece luce sull’origine dell’uomo, dando con la teoria evoluzionista un nuovo corso alla scienza e ai rapporti tra quest’ultima e la religione.

1906 – Pierre Curie: Pioniere nello studio di fenomeni come il magnetismo e la radioattività, viene annoverato tra i più autorevoli fisici della storia.

Accadde Oggi

Francis Drake affonda la flotta spagnola, gli operai della Marzotto di Valdagno resistono alle cariche della polizia, matrimonio da favola tra il Principe Ranieri di Monaco e Grace Kelly, prima tv dei Simpson.

1587 – Francis Drake affonda la flotta spagnola nel porto di Cadice

1770 – Il capitano James Cook giunge in vista dell’Australia

1820 – Grecia: sull’isola di Milo Jules Dumont d’Urville vede nella capanna di un contadino greco la parte superiore della statua conosciuta come Venere di Milo. Il contadino racconterà di averla trovata tre settimane prima scavando nei resti di un tempio, e di aver lasciato lì la parte inferiore e le braccia della statua. Tutti questi pezzi vengono inviati al Museo del Louvre, in Francia, dove però si smarriscono nei magazzini. Rimangono solo il busto senza braccia della Venere

1882- Muore a Londra sir Charles Darwin . Nato nel 1809, Darwin intraprende molto presto studi di zoologia e botanica, e, nel 1831, s’imbarca come naturalista sul brigantino “Beagle”, attrezzato per compiere ricerche scientifiche e rilevazioni geografiche.

1909 – Giovanna d'Arco viene beatificata

1927 – USA: l’attrice Mae West viene condannata a dieci giorni di prigione per oscenità per l’interpretazione della sua commedia Sex

1937 – L’Italia fascista vara la prima legge di tutela della razza, il regio decreto-legge n. 880/37. L’ordinanza vietava il madamato (l’acquisto di una concubina) e il matrimonio con le donne di colore delle colonie africane

1943 – Seconda guerra mondiale: soldati tedeschi delle SS, al comando del generale Stroop entrano nel Ghetto di Varsavia per catturare gli ultimi ebrei rimasti

1948 – Italia, resi noti i risultati delle votazioni del giorno precedente: la Democrazia Cristiana ottiene 48,5% dei voti e 305 seggi, affermandosi nettamente sulla seconda lista: quella del Fronte Democratico Popolare

1956- A Montecarlo, si celebra un matrimonio da favola: il Principe Ranieri di Monaco sposa la bellissima attrice hollywoodiana Grace Kelly . La loro unione durerà fino al 1982, quando Grace resterà uccisa in un tragico incidente d’auto.

1961 – Baia dei Porci/Cuba: fallisce l'invasione dell'isola caraibica

1968 - Valdagno: gli operai degli stabilimenti Marzotto in sciopero resistono alle cariche della polizia e danno vita a una battaglia in tutto il paese che si conclude con 42 arresti. La statua del fondatore della fabbrica, il conte Gaetano Marzotto, viene abbattuta

2005- L'elezione di Benedetto XVI. Alle 17.50, la fumata bianca e le campane di San Pietro annunciano al mondo che il Conclave ha eletto il nuovo Papa: è il cardinale Ratzinger, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, che pochi giorni prima ha officiato i funerali del suo predecessore, Giovanni Paolo II.

1987 – Prima tv dei Simpson: Marito, moglie e tre figli, dalla pelle gialla e accomunati da una condotta di vita sregolata da un linguaggio politicamente scorretto.