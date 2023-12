Oggi 19 dicembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in amore non bisogna buttarsi giù se le cose non stanno andando come sperato, le difficoltà vanno affrontate con coraggio. Sul lavoro, invece, ottime notizie, tutto procede nel migliore dei modi.

Toro - Cari toro, in amore c'è un po' di stress ma meglio non assecondarlo troppo. Sul lavoro sta per arrivare una svolta, fatevi trovare pronti.

Gemelli - Cari gemelli, le stelle di oggi parlano di nuovi amori quindi non abbiate paura di iniziare una nuova relazione. Sul lavoro continuate a lavorare sodo e fidarvi del vostro istinto.

Cancro - Cari cancretti, attenzione in amore perché sembrano esserci degli ostacoli. Sul lavoro se siete liberi professionisti, impegnatevi adesso per godervi un po' di vacanze natalizie.

Leone - Cari leoncini, dedicate un po' più di tempo all'amore per non rischiare di perderlo a causa del troppo lavoro. Sul piano professionale siete pieni di cose da fare.

Vergine - Cari vergine, bella questa Venere che porta un po' di emozioni nella vostra vita privata. Sul lavoro bisogna stringere i denti.

Bilancia - Cari bilancia, in amore bisogna tirare fuori tutta la vostra pazienza per poter avere qualcosa in più. Sul lavoro ci sono novità interessanti che busseranno alla vostra porta.

Scorpione - Cari scorpioncini, vi sentite forti, sicuri e pieni di voglia di amare. Godetevi questa serenità e sul lavoro continuate a dimostrare il vostro valore.

Sagittario - Cari sagittario, bello questo cielo per le coppie che hanno voglia di passare il Natale insieme. Sul lavoro c'è un po' di stanchezza ma le ferie sono dietro l'angolo.

Capricorno - Cari capricorno, in amore tutto procede bene ma se avete qualcosa da dire al partner fatelo senza alzare la voce. Sul lavoro bisogna fare una scelta oculata.

Acquario - Cari acquario, in amore ci vuole pazienza e anche comprensione delle emozioni dell'altro. Non fatevi prendere da gelosie inutili. Sul lavoro attenzione ai colleghi.

Pesci - Cari pesciolini, siete alla ricerca del grande amore e presto lo troverete. Sul lavoro ci sarà un bel cambiamento in vista del prossimo mese, non abbiate paura di osare.

Almanacco

Il 19 dicembre è il 353º giorno del calendario gregoriano. Mancano 12 giorni alla fine dell'anno

Santi del giorno: San Dario di Nicea (Martire)

Etimologia: Dario, Deriva dal persiano Darayavaush, nome tradizionale della dinastia dei re Achemenidi, poi grecizzato in Dareios; significa “che mantiene il bene, che ha in sé il bene”. Essendo un nome molto antico si hanno testimonianze di questo nome già ai tempi dei re di Persia (Dario detto “il Grande”). Il nome è presente in alcune classifiche straniere dei nomi più popolari tra i nuovi nati, tra cui Svizzera, Spagna e Croazia.

Accadde oggi

Brevettata la lampada al neon, inizia l'era dei computer per casa, fallisce la Kodak.

1793. A Tolone, Napoleone Bonaparte sconfigge i monarchici e le truppe inglesi che li appoggiano. L’impresa gli vale la nomina a generale.

A Tolone, sconfigge i monarchici e le truppe inglesi che li appoggiano. L’impresa gli vale la nomina a generale. 1915. Brevettata a Parigi da Georges Claude la lampada a neon , creata a scopi pubblicitari.

Brevettata a Parigi da Georges Claude la , creata a scopi pubblicitari. 1939 – Il regime fascista sostituisce il Parlamento italiano con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni .

– Il regime fascista sostituisce il Parlamento italiano con la . 1946. Il rivoluzionario vietnamita Ho Chi Minh attacca i francesi ad Hanoi. È l’inizio della guerra d’Indocina, al termine della quale il Vietnam , in precedenza colonia francese, sarà riconosciuto come stato indipendente, anche se diviso in due parti: il Sud filo-statunitense e il Nord comunista e filo-sovietico.

Il rivoluzionario vietnamita attacca i francesi ad Hanoi. È l’inizio della guerra d’Indocina, al termine della quale il , in precedenza colonia francese, sarà riconosciuto come stato indipendente, anche se diviso in due parti: il Sud filo-statunitense e il Nord comunista e filo-sovietico. 1974. – Viene messo in vendita il primo computer , l’Altair 8800.

– Viene messo in vendita il , l’Altair 8800. 1976 – I Beatles rifiutano un’offerta di 50 miliardi per tornare a suonare insieme in un concerto

1983. Si chiama Lisa il primo personal computer che dispone di mouse e interfaccia grafica rivoluzionaria viene commercializzato dalla Apple.

Si chiama il primo che dispone di mouse e interfaccia grafica rivoluzionaria viene commercializzato dalla 1984 . Il Regno Unito e la Repubblica Popolare Cinese firmano la Dichiarazione congiunta sino-britannica, che cede Hong Kong alla sovranità cinese nel 1997.

. Il Regno Unito e la Repubblica Popolare Cinese firmano la Dichiarazione congiunta sino-britannica, che cede 1984. A Città del Messico Francesco Moser stabilisce il record mondiale dell’ora di ciclismo percorrendo 50 km e 808 metri. Il precedente record era di 49,432 km stabilito da Eddy Merckx.

A Città del Messico stabilisce il di ciclismo percorrendo 50 km e 808 metri. Il precedente record era di 49,432 km stabilito da Eddy Merckx. 1992. Muore a 73 anni, a seguito di un incidente stradale, Gianni Brera, tra i più noti e apprezzati giornalisti e scrittori sportivi italiani. Dopo la seconda guerra mondiale, il 2 luglio 1945, Brera, per la “Gazzetta dello Sport“, aveva cominciato a organizzare, in pochi giorni, il primo Giro d’Italia di ciclismo dopo la seconda guerra mondiale.

Muore a 73 anni, a seguito di un incidente stradale, tra i più noti e apprezzati giornalisti e scrittori sportivi italiani. Dopo la seconda guerra mondiale, il 2 luglio 1945, Brera, per la “Gazzetta dello Sport“, aveva cominciato a organizzare, in pochi giorni, il primo di ciclismo dopo la seconda guerra mondiale. 2012 – La Kodak fallisce

2016 - Attentato di Berlino: un tir si scaglia su un mercatino di Natale, provocando 12 morti e 48 feriti

1976 – Benigni debutta in TV: Una “signorina Buonasera” che annuncia il prossimo programma in stile impeccabile viene interrotta da un’irriverente pernacchia e d’improvviso l’immagine si distorce, lasciando il posto a una stalla. È l’intro di Onda libera, programma satirico che nel 1976 lancia sul piccolo schermo un poco più che sconosciuto Roberto Benigni.

Nati 19 dicembre

Sei nato oggi? nati il 19 dicembre sono molto bravi nel suscitare reazioni negli altri, essenzialmente grazie alla coesistenza, nel loro modo di essere, di un duplice atteggiamento audace e perseverante, oltre che per il loro rifiuto di ogni tipo di compromesso. A queste persone riesce alquanto difficile, se non addirittura impossibile, essere altri se non se stessi.

1861 – Italo Svevo : Il più europeo degli scrittori italiani a cavallo tra Ottocento e Novecento, interprete dell’alienazione dell’uomo moderno nella società, in linea con i coevi Pirandello, Joyce e Proust.

1977 – Elisa: Ispirata dal dinamismo culturale e poliglotta della sua città, è un’artista di caratura internazionale.

1915 – Édith Piaf: La Marsigliese sta al popolo francese, come lei sta alla storia della canzone transalpina… un monumento nazionale!

Scomparsi oggi:

2004 – Renata Tebaldi: Il grande Arturo Toscanini la chiamava “voce d’angelo”, celebrando il suono vellutato del suo timbro vocale, grazie al quale divenne una delle cantanti liriche più amate di sempre.

1996 – Marcello Mastroianni: È universalmente riconosciuto come il Marcello del cinema italiano, di cui fu un protagonista assoluto nella stagione d’oro tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Settanta.