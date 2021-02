Venerdì 19 febbraio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco del 19 febbraio 2021. E’ il 50° giorno dell’anno, 8ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 315 giorni.

Santi del giorno: Beato Corrado Confalonieri da Piacenza (Eremita, Terziario francescano)

Accadde Oggi

105 Tsai Lun inventa la carta

356 – L’imperatore romano Costanzo II (337-361) decreta la chiusura di tutti i templi pagani nei territori imperiali.

1861 – In Russia viene abolita la servitù della gleba

1881 – Il Kansas diventa il primo stato degli USA a vietare tutte le bevande alcoliche

1942 - Seconda guerra mondiale: Il presidente statunitense Franklin D. Roosevelt firma un ordine esecutivo che consente all’esercito statunitense di trasferire i cittadini nippo-americani in campi di internamento

1945 – Seconda guerra mondiale: circa 30.000 Marines statunitensi sbarcano su Iwo Jima, dando il via alla battaglia

1985 – William Schroeder è il primo paziente dotato di un cuore artificiale a lasciare l’ospedale

1986 – Dopo 37 anni di attesa, il Senato degli Stati Uniti approva un trattato che dichiara illegale il genocidio

2018 – In Nigeria, nello stato di Yobe, 111 studentesse vengono sequestrate dai miliziani di Boko Haram; verranno rilasciate il 21 marzo

1959- Con il trattato anglo-greco-turco, la Gran Bretagna concede l’indipendenza a Cipro. L’isola, possedimento britannico dal 1878, era stata annessa nel 1914 all’Impero, per poi passare, dal 1948, allo status di colonia autonoma.

1980- Viene arrestato a Torino il brigatista Patrizio Peci. Peci diviene il primo pentito delle BR: le informazioni che fornisce al Generale Dalla Chiesa permettono di individuare il covo di Via Fracchia a Genova.

2002- La sonda della NASA Mars Odyssey inizia la mappatura del pianeta Marte. La sua missione consiste nel cercare la prova della presenza, attuale o passata, di acqua e attività vulcanica sul pianeta.

1878 – Edison ottiene il brevetto del fonografo: «Mary aveva un agnellino». Una semplice filastrocca per bambini entrò grazie a Thomas Edison e al suo fonografo nella storia delle invenzioni e dei primi tentativi di registrare e riprodurre suoni.

Nati

Sei nato oggi? Sei nato sotto una buona stella. Simpatia, vivacità, socievolezza ed adattabilità fanno di te un amico ricercato, un partner ambito e un compagno di lavoro apprezzato. Nel lavoro riveli attitudine nelle professioni che hanno a che fare con l’arte dove la tua sensibilità e il tuo innato buongusto ti permetteranno di emergere. In amore la tua dolcezza e la tua disponibiltà ti condurranno ben presto a coronare i tuoi sogni nel più roseo dei modi.

1473 – Niccolò Copernico: L’artefice della rivoluzione astronomica che, mettendo in discussione il sapere scientifico di un millennio e mezzo, indicò la giusta via per svelare i meccanismi dell’Universo.

1953 – Massimo Troisi: Capostipite di una nuova generazione di registi-attori, con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato.

1965 – Veronica Pivetti: Dai cartoni animati alla cattedra passando per il palco dell’Ariston. Si sviluppa così la carriera di un’attrice tra le più amate della fiction italiana. Nata a Milano.

Scomparsi oggi:

2016 – Umberto Eco: Dalla fine del secolo scorso è uno dei maggiori scrittori italiani, autore di best-seller tradotti in tutto il mondo. Piemontese di Alessandria, ha dato un notevole contributo alla letteratura ed è precursore e divulgatore dell’applicazione della tecnologia alla scrittura.

1951 – André Gide: Scrittore dalla spiccata vena anticonformista e dall’alto rigore formale, è stato un modello per autori del calibro di Jean-Paul Sartre e Albert Camus. Nato a Parigi ed ivi scomparso.

1986- Muore l’attore Adolfo Celi. Nato a Messina nel 1922, nel 1948 lavora al film “Emigrantes” in Brasile, dove si stabilisce per 15 anni. Al ritorno in Italia, passa al piccolo schermo con “L’amaro caso della Baronessa di Carini” e la serie tv “Sandokan”. Straordinaria la sua partecipazione in “Amici miei”.

1997- Muore Deng Xiaoping, leader della Repubblica Popolare Cinese dal 1978 al 1989. Attraverso il cosiddetto “socialismo con caratteristiche cinesi”, è stato il fautore dell’apertura della Cina maoista a teorie economiche più liberali e di mercato e di un riavvicinamento al mondo occidentale.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 19 febbraio 2021 da astri.acotel.it . Siamo arrivati finalmente a venerdì, un’altra settimana sta per finire.

Ariete. Se la mattina risulta un po’ sottotono, nessun problema: il pomeriggio sarà decisamente migliore. Occhio alle persone del Gemelli, potresti fare dei buoni progetti. Nel lavoro invece è la classica giornata piena di piccole incomprensioni, nel pomeriggio comunque tutto si risolverà.

Toro. L’amore torna un po’ più favorevole nel pomeriggio, tuttavia per liberarsi di Venere in opposizione toccherà aspettare il 25. Nel lavoro il tuo rendimento non sta migliorando. E’ probabile che tu abbia bisogno di un momento di pausa per riflettere.

Gemelli. La Luna sta entrando nel tuo segno proprio in questa giornata: il cielo è positivo e l’amore sarà nell’aria. Nel lavoro anche se ti sembra che il tutto vada a rilento, alla lunga otterrai vantaggi e soddisfazioni. Non avere fretta, sii sereno: arriveranno risultati.

Cancro. Se una storia è nata da poco il tutto potrebbe diventare molto intrigante; Venere sta per iniziare un transito importante nella giornata di giovedì 25. Nel lavoro le tue idee sono sempre apprezzate, tuttavia potresti trovare in disaccordo proprio le persone che ti conoscono da più tempo.

Leone. E’ un periodo particolare per i sentimenti: potrebbero non portare con sé grandi emozioni. Forse stai frequentando qualcuno che non è proprio la persona giusta, riflettici su. Nel lavoro fosse per te manderesti tutti a quel paese, ma sai che devi fare sempre i conti in tasca alla fine della giornata. Le spese sono aumentate ultimamente: stringi i pugni e va avanti.

Vergine. Se c’è una discussione nell’aria prova a rimandarla a lunedì, il fine settimana e l’amore non vanno d’accordo ultimamente. Nel lavoro non sottovalutare nuove proposte o collaborazioni. Tra maggio e giugno ci sarà un periodo di cambiamenti: prove, esami e scelte importanti.

Bilancia. Le stelle portano una buona stabilità, soprattutto nel pomeriggio. Con Mercurio e Venere favorevoli le nuove amicizie diventeranno più accessibili. Nel lavoro tutte le decisioni che prenderai saranno cruciali per il futuro: il pomeriggio porta con sé buone energie.

Scorpione. E’ una giornata un po’ difficile per i sentimenti, già dal mattino ti sveglierai stanca. Anche nel lavoro trascinerai con te la stanchezza, ci sono però occasioni da valutare bene. La fretta lasciala da parte e con questa giornata pondera bene le decisioni.

Sagittario. Oggi i sentimenti potrebbero ribaltarsi: la giornata potrebbe essere differente da come l’avevi immaginata. Nel lavoro continua un recupero graduale. Se hai un’attività in proprio potrai ampliare la platea dei contatti e sarai pronto per ripartire.

Capricorno. Venere tornerà favorevole dal 25, tuttavia queste giornate saranno parecchio intriganti per l’amore. Nel lavoro accuserai un po’ la stanchezza; con il segno del Cancro e dell’Ariete possono nascere delle piccole difficoltà: attenzione.

Acquario. Seppur non sia una giornata complicata è probabile che ci sia stato qualche piccolo fastidio che ora dovrai superare. Nel lavoro chi vuol cambiare ambiente o trasferirsi dovrà aspettare, purtroppo, ancora qualche mese.

Pesci. Il Sole ha fatto capolino nel tuo segno zodiacale: preparati a tante emozioni positive. Nel lavoro i cambiamenti sono da posticipare: attendi ancora un paio di mesi.