Oggi 19 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Paolo Fox oroscopo 19 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – Oggi la Luna è opposta e ciò potrebbe generare fastidi e stanchezze. Sul lavoro state attenti dal punto di vista economico, specie se ci sono state delle difficoltà di recente, non fate il passo più lungo della gamba.

Toro – Oggi potreste fare un ottimo incontro, magari amoroso, non sottovalutatelo. Sul lavoro potreste riprendere un progetto, ma Mercurio è in dissonanza e mette in guardia sulle questioni.

Gemelli – Buono l’amore, state vicini alle persone che vi piacciono. E’ il momento giusto per fare delle scelte in vista del futuro, coltivate perciò contatti e affari.

Cancro – State attenti in amore, dosate le parole per evitare di riportare a galla discrepanze. Sul lavoro non sottovalutate proposte che invitano al cambiamento.

Leone – Attenzione alla noia in amore, le storie che sono nate da un po’ potrebbero essere messe alla prova dalla routine. Buone intuizioni sul lavoro però forse dovete liberarvi di un peso.

Vergine – Se avete avuto molti problemi con il partner questo è il momento buono per cercare di risolvere. Sul lavoro dovete pensare a cambiamenti in positivo, potrebbe arrivare qualcosa anche questa settimana.

Bilancia – Oggi la chiarezza sarà indicativa in tutti i rapporti. Se qualcosa non ti piace è inutile continuare. Se sul lavoro avete avuto problemi potrete risolverli presto.

Scorpione – Il periodo si professa intrigante in amore, soprattutto per chi ha relazione da molto. Buono il lavoro, è in arrivo una risposta.

Sagittario – L’amore non sembra complicato, ma potrebbe dare qualcosa in più. Sul lavoro questo è il momento giusto per chiudere ciò che non ti interessa più o per fare una pausa di riflessione.

Capricorno – Dovete farvi valere. Se siete single da un po’ potreste incontrare un nuovo amore. Sul lavoro forse è il caso di accantonare i sogni: in genere siete persone realiste, però oggi siete un po’ malinconici.

Acquario – Finalmente si sbloccano quelle emozioni, in amore, che vi hanno lasciato per molto sotto pressione. La situazione sul lavoro è molto buona per chi lavora in proprio, specie se cercate di portare avanti progetti già da un mese.

Pesci – In amore dovete cercare di evitare gli scontri e rilassavi. Entro poco potrete vedere una persona cara. Buono il lavoro, in arrivo un periodo migliore del precedente.

Almanacco

Oggi 19 febbraio. E’ il 50° giorno dell’anno, 8ª settimana. Alla fine mancano 315 giorni.

Santi del giorno: Beato Corrado Confalonieri da Piacenza (Eremita, Terziario francescano)

Nati

Sei nato oggi 19 febbraio? Sei nato sotto una buona stella. Simpatia, vivacità, socievolezza ed adattabilità fanno di te un amico ricercato, un partner ambito e un compagno di lavoro apprezzato. Nel lavoro riveli attitudine nelle professioni che hanno a che fare con l’arte dove la tua sensibilità e il tuo innato buongusto ti permetteranno di emergere. In amore la tua dolcezza e la tua disponibiltà ti condurranno ben presto a coronare i tuoi sogni nel più roseo dei modi.

1473 – Niccolò Copernico: L’artefice della rivoluzione astronomica che, mettendo in discussione il sapere scientifico di un millennio e mezzo, indicò la giusta via per svelare i meccanismi dell’Universo.

1953 – Massimo Troisi: Capostipite di una nuova generazione di registi-attori, con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato.

Scomparsi oggi:

2016 – Umberto Eco: Dalla fine del secolo scorso è uno dei maggiori scrittori italiani, autore di best-seller tradotti in tutto il mondo. Piemontese di Alessandria, ha dato un notevole contributo alla letteratura ed è precursore e divulgatore dell’applicazione della tecnologia alla scrittura.

1986- Muore l’attore Adolfo Celi. Nato a Messina nel 1922, nel 1948 lavora al film “Emigrantes” in Brasile, dove si stabilisce per 15 anni. Al ritorno in Italia, passa al piccolo schermo con “L’amaro caso della Baronessa di Carini” e la serie tv “Sandokan”. Straordinaria la sua partecipazione in “Amici miei”.

Accadde Oggi