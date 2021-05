Mercoledì 19 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 19 maggio è il 139º giorno del calendario gregoriano. Mancano 226 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: Sant’Ivo di Kermartin (Yves, Sacerdote), protettore di avvocati, giudici, giuristi, magistrati, notai, procuratori, uscieri, poveri e diseredati, delle vedove e degli orfani.

Accadde Oggi

1536 – Anna Bolena, la seconda moglie di Enrico VIII d’Inghilterra, viene decapitata con la falsa accusa di adulterio

1568 – La regina Elisabetta I d’Inghilterra fa arrestare Maria Stuarda, regina di Scozia

1802 – Napoleone istituisce la Legion d’onore: È la più alta onorificenza della Repubblica francese concessa a coloro ai quali, siano essi francesi o stranieri, vengono riconosciuti particolari meriti in un campo specifico, da quello civile a quello culturale, dallo sport all’imprenditoria.

È la più alta onorificenza della Repubblica francese concessa a coloro ai quali, siano essi francesi o stranieri, vengono riconosciuti particolari meriti in un campo specifico, da quello civile a quello culturale, dallo sport all’imprenditoria. 1999 – Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma debutta nei cinema statunitensi, stabilendo un nuovo record di incassi per il primo giorno di proiezioni con 28,5 milioni di dollari

2001 – Aprono i primi due Apple Store: Quando fu lanciata l’idea, i più parlarono di suicidio finanziario. Oggi, i negozi griffati con l’inconfondibile “mela morsicata” hanno superato le 400 unità nel mondo, facendo scuola in tema di “retail”. È qui che migliaia di persone, come pellegrini diretti alla Mecca, si radunano ad ogni lancio di un nuovo prodotto della società di Cupertino.

Quando fu lanciata l’idea, i più parlarono di suicidio finanziario. Oggi, i negozi griffati con l’inconfondibile “mela morsicata” hanno superato le 400 unità nel mondo, facendo scuola in tema di “retail”. È qui che migliaia di persone, come pellegrini diretti alla Mecca, si radunano ad ogni lancio di un nuovo prodotto della società di Cupertino. 2004 – India: dopo la rinuncia di Sonia Gandhi, diventa premier Manmohan Singh

2018: Le nozze reali tra Henry, duca di Sussex, e Meghan Markle. Nozze da fiaba in quel sabato 19 maggio di 3 anni fa, nello scendere dalla Rolls Royce che l’aveva portata davanti alla cappella di San Giorgio a Windsor, stretta in un meraviglioso abito Givenchy e in compagnia della madre Doria, Meghan era apparsa una vera principessa, emanando felicità da tutti i pori. Lasciata l'Inghilterra Harry e Meghan si sono trasferiti nella mega villa californiana. Privatissima e circondata da ettari di terreno, la dimora è protetta da alte mura e da un team di guardie di sicurezza pagate da Carlo. Il nipote della regina Elisabetta, sesto erede al trono britannico in linea di successione, e l’attrice statunitense si sono conosciuti nel 2016. Due anni dopo il matrimonio. L'anno successivo la nascita del primogenito Archie. Fino alla decisione congiunta di fare un passo indietro dalla famiglia reale e vivere lontano da Londra.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 19 maggio sono pieni di energia, d’accordo, ma devono imparare a tenerla sotto controllo e a orientarla nella giusta direzione: si tratta di un fattore molto importante, anche perché molti di essi hanno, potenzialmente, grandi doti di leadership. Nella vita di queste persone, uomini e donne, assume spesso un ruolo centrale una persona dello stesso sesso, di solito più anziana: se incontrano questo individuo negli anni formativi, esso diventerà probabilmente una sorta di insegnante o di iniziatore che li avvierà sulle strade del mondo. Due loro doti naturali? Un grande talento nel comunicare, un profondo carisma e una grande abilità nel convincere amici, parenti e colleghi sulla cosa giusta da fare in ogni momento. Imparare a tranquillizzarsi internamente ed esternamente è molto importante per i nati in questo giorno.

1925 – Malcolm X: Storico attivista e leader politico dell’America degli anni 50-60, ha rappresentato l’anima più estremista e violenta del movimento per i diritti degli afroamericani.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 19 maggio 2021. Eccoci, siamo arrivati a mercoledì e la settimana è quasi a metà! Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete. Non si possono fare miracoli però qualche problema in amore si risolverà più facilmente. Nel lavoro è una giornata piena di energie positive: sfruttala.

Toro. La Luna è ancora contraria, la tua determinazione aumenta ma pare che tu abbia a che fare con qualcuno di ostile. Nel lavoro non impelagarti in discussioni inutili.

Gemelli. La Luna domani torna in aspetto critico, ecco perché ti consiglio di chiarire tutto oggi. Nel lavoro i colloqui che sostieni in questi giorni sono promettenti.

Cancro. E’ probabile che un Leone o uno Scorpione possa turbarti. Nel lavoro il 2021 è un anno di chiarimenti, tuttavia arriva qualcosa di positivo.

Leone. Se sei innamorato dovrai far di tutto per organizzare qualcosa con questa Luna passionale. Nel lavoro ci sarà un periodo di riflessione di quel che è avvenuto prima.

Vergine. E’ un periodo strano per le relazioni, anche per le coppie più solide. Nel lavoro potresti anche decidere di andartene se la situazione non è come la immaginavi.

Bilancia. Oggi e domani c’è una bella situazione astrologica, meglio farsi scivolare di dosso gli ex “fastidiosi”. Nel lavoro arrivano buone occasioni, ora però dovrai fare molto per trovare la serenità che meriti.

Scorpione. La Luna è ancora dissonante, potresti approfittarne per verificare la tenuta di un rapporto. Nel lavoro è una giornata ancora di polemiche, attenzione a non esagerare però.

Sagittario. Questa Luna porta con sé dei bei vantaggi in amore, approfittane. Nel lavoro è un periodo di recupero, qualcuno si sta rimettendo in moto!

Capricorno. Entro pochi giorni potresti risolvere un problema familiare. Nel lavoro non ti piacciono le polemiche, quindi se non comprendi qualcosa preferisci alzare e andar via: sarà sempre la risposta migliore però?

Acquario. Oggi e domani continua quello stato di agitazione che da un paio di giorni ti caratterizza. Nel lavoro qualche preoccupazione è legata al denaro.

Pesci. E’ una giornata che devi prendere con le pinze perché ci sono problemi in vista. Nel lavoro non conviene strafare, sembri arrabbiato ma forse perché qualche promessa non è stata mantenuta.