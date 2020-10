Lunedì 19 ottobre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 19 ottobre è il 292º giorno del calendario gregoriano (il 293º negli anni bisestili). Mancano 73 giorni alla fine dell’anno.

ACCADDE OGGI

202 a.C. – Battaglia di Zama. Scipione l’Africano sconfigge Annibale, assicurando la vittoria alla Repubblica romana nella seconda guerra punica

439 – I Vandali, guidati da re Genserico, prendono Cartagine nel Nord Africa

1434 – Fondazione dell’Università degli Studi di Catania, la prima della storia in Sicilia

1469 – Il Matrimonio fra Isabella di Castiglia e Ferdinando II d’Aragona pone le basi per l’unificazione della Spagna

1562- Naufragio de La Herradura, una violenta tempesta affonda venticinque galee spagnole, nel disastro persero la vita 5000 persone .

1781 – Il maggior generale Lord Charles Cornwallis si arrende a George Washington e Jean-Baptiste Donatien de Vimeur, conte di Rochambeau, a Yorktown (Virginia), ponendo fine alla Guerra d’indipendenza americana

1812 – Napoleone I di Francia si ritira dalle porte di Mosca

1866 – All’Hotel Europa sul Canal Grande, il Veneto viene ceduto dall’Austria alla Francia che subito lo cede all’Italia

2003 – A Roma, in piazza San Pietro viene beatificata Madre Teresa di Calcutta. Papa Giovanni Paolo II a causa delle precarie condizioni di salute è costretto a rinunciare all’Omelia nella celebrazione eucaristica

2005 – In Iraq inizia il processo all’ex-dittatore Saddam Hussein

2007- A Roma l’acqua di Fontana di Trevi si colora di rosso. Si tratta della performance futurista di Graziano Cecchini, artista italiano, facente parte del gruppo di avanguardia artistica neo-futurista.

2014 – Beatificazione di Paolo VI da parte di papa Francesco

1973 – Riconosciuto l’inventore del computer elettronico: Una sentenza storica venne emessa, il 10 ottobre del 1973, dalla corte distrettuale di Minneapolis, nel processo che vide contrapposte due note società produttrici di computer: la Honeywell e la Sperry Rand. Quest’ultima deteneva i diritti del brevetto dell’Eniac, calcolatore elettronico messo a punto da Mauchly ed Eckert (ricercatori dell’Università della Pennsylvania) e considerato fino a quel momento il primo computer della storia.

Nati in questo giorno

1952 – Veronica Castro: Nell’universo sconfinato delle telenovelas sudamericane, è un’istituzione. Nata a Città del Messico, è conosciuta al grande pubblico come attrice e cantante.

1913 – Vasco Pratolini: Indicato nei manuali di letteratura come l’iniziatore della corrente neorealista, Vasco Pratolini è stato uno dei maggiori autori del Novecento. Nato a Firenze e scomparso a Roma nel 1991.

1964 – Tiberio Timperi: Nato a Roma, è uno dei volti più familiari della televisione italiana, dove lavora come conduttore e giornalista. Ha iniziato come speaker radiofonico per poi approdare in TV, alla conduzione del TG4 e di Studio Aperto. Di qui è passato a condurre diversi show per Mediaset e Rai.

1944 – Peter Tosh: Tra i grandi del reggae che insieme all’amico Bob Marley utilizzò come linguaggio di protesta contro l’apartheid in Sud Africa e a favore della legalizzazione dela marijuana. Nato a Grange Hill, nell’entroterra occidentale della Giamaica, Winston Hubert McIntosh scelse il nome d’arte “Peter Tosh” quando, partendo dal ghetto di Kingston, si lanciò nella scena musicale con la storica band The Wailers, formata con Bob Marley e Bunny Wailer.

– John Le Carrè – scrittore

LA CHIESA RICORDA

S. Paolo della Croce, fondatore dell’ordine dei Passionisti

Sei nato oggi? Hai un temperamento tranquillo e prudente. Le tue scelte sono sempre ben ponderate e non ti avventuri mai su strade sconosciute. In questo modo ti garantisci la stabilità sia negli affetti che nel lavoro, ma, forse, rinunci anche ad alcune occasioni interessanti. Un poco più di audacia renderebbe la tua vita più stimolante e ti porterebbe a conseguire maggiore successo nel lavoro.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di lunedì 19 ottobre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi. Il mantra di oggi: evitando le polemiche

Ariete

Difficile riuscire a tenere sotto controllo quel tuo Marte così vicino e così ribelle, sempre pronto a fare polemica, a prendere a pugni il cielo. Oggi sarà forte, per te, la tentazione di ribellarti ai programmi, all’armonia che ora si fa sentire. Non andare contro tutto e tutti, davvero non ti serve.

Toro

Bellissimo quando la tua Venere – che in questo periodo sa come aiutarti – trova un accordo e un equilibrio con Giove, così che tutto diventi facile, spontaneo, che niente riesca veramente a ostacolarti o a farti innervosire. Sarà un ottimo modo per iniziare la settimana, per sentirti al massimo.

Gemelli

Chi ami, o chi ti è comunque molto vicino, oggi avrà assolutamente bisogno di dolcezza, di chi sappia capirlo e accontentarlo, di chi lo aiuti a non far crescere dentro di sé le tensioni e le energie meno buone. Per questo dovrai fare un piccolo sforzo, ma almeno proteggerai l’armonia intorno a te.

Cancro

Fai una scelta coraggiosa, decidi di dare al tuo lunedì la forma e l’umore che preferisci. Ti basterà non cedere alle tensioni di Marte, quelle che ti farebbero scontrare con le idee e i pensieri degli altri. Scegli un look gentile e sincero, perché solo così tutto ti verrà facile, e potrai davvero stare bene con tutti.

Leone

Forte la tentazione che oggi Marte renderà viva, vicina, speciale. Perché avrai voglia di andare subito al punto, saltando tutti quei passaggi che ti annoiano, che assorbono energia e attenzione senza darti in cambio qualcosa di bello, di emozionante. Devi imparare a aspettare, a fare ogni cosa.

Vergine

Davvero oggi le stelle ti regalano una grande occasione per migliorare un rapporto, per sentirti più vicina a qualcuno a cui tieni, che è importante. Perché Venere, nel tuo segno, ti insegnerà a trovare un accordo con chi ami, a non sbagliare con le parole e le azioni. Saprai farti amare, apprezzare.

Bilancia

Ci saranno situazioni davvero cariche e un po’ tese a sfidarti, a verificare se riesci a mantenere l’ordine e la pazienza in un lunedì in cui le energie da gestire saranno tante. Ma qualcosa dentro di te ti aiuterà a non cedere, a non lasciar fare alla forza, a quelle reazioni che non costruiscono.

Scorpione

Qualcosa dentro di te vorrebbe spingerti a reagire in modo tosto, diretto, forte, ma non sarebbe una buona idea. Decidi invece di fidarti degli altri, di seguire l’esempio di quelle persone che oggi sceglieranno sempre la gentilezza, la diplomazia. Fai in modo che la tua settimana inizi bene.

Sagittario

Il tuo Giove oggi compirà due aspetti: il primo sarà uno scontro con Marte, un confronto con l’energia che proverà a farti reagire, a non accettare cose e situazioni. Ma Giove sarà in trigono a una Venere calma e misurata, a una proposta di dolcezza che davvero dovresti fare tua.

Capricorno

Il lunedì ti metterà un po’ alla prova, testando la tua capacità di non smettere di lavorare al presente senza però perdere la calma, la lucidità, l’equilibrio. Ti basterà non lasciarti contagiare da una strana fretta, dal bisogno di fare tutto e subito. Ristabilisci precedenze e priorità, ma fai con calma.

Acquario

Nonostante un Marte che urla e che scalpita - rendendo le tue comunicazioni un po’ nervose, mai del tutto distese o rilassate - nelle prossime ore (grazie a Venere) saprai essere gentile e disponibile con chi ha bisogno di te, del tuo aiuto, di un consiglio. Funzioni benissimo sul lavoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pesci

Non farti guastare questo grande equilibrio che oggi ti rende forte, speciale, serena. Non lasciare che gli impegni e le prove del lunedì mattina cambino la tua energia, che qualcosa possa rovinare un mood che dovresti invece conservare, proteggere, tenerti stretto per tutto il giorno.