Martedì 2 agosto: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 2 agosto è il ° giorno del calendario gregoriano. Mancano 275 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santo Stefano I (Papa)

Etimologia: Stefano, Deriva dal personale greco “Stéphanos”, latinizzato poi in “Stephanus”, con il significato di “corona”. Conobbe sempre una larga diffusione, sia tra i greci che tra i romani.

Accadde Oggi

1216 – Francesco d’Assisi riceve dal Papa Onorio III l’Indulgenza del Perdono d’Assisi per la piccola chiesetta di Santa Maria della Porziuncola. Da quella data, ogni anno, nella giornata del 2 agosto, in tutte le chiese del mondo, chi è confessato, pentito e assolto, può ricevere quella straordinaria forma di indulgenza (indulgenza plenaria) che cancella le pene dei peccati

1787. Gli scalatori Horace de Saussure e Jacques Balmat raggiunto per la prima volta la vetta del Monte Bianco, la più alta dell’Europa centrale.

1902. Entra i vigore il decreto di Vittorio Emanuele III che abolisce l’incatenamento obbligatorio per il trasferimento dei detenuti.

1955 – In Svizzera George de Mestral brevetta il Velcro, un sistema di chiusura tra due tessuti che a contatto rimangono agganciati. Il nome deriva dalle sillabe iniziali di due parole: velluto (velours) e gancio (crochet).

1934 – Hitler diventa Führer: Deceduto l’ultimo presidente della Repubblica di Weimar e al culmine di una irrefrenabile ascesa politica, Adolf Hitler accentra nelle sue mani tutti i poteri dello Stato. Si autoproclama quindi “Führer”, ossia “capo carismatico” della Germania nazista, avviando intorno alla sua figura un potente culto della personalità. Instaura in questo modo un regime dittatoriale che durerà fino alla sua morte, nell’aprile del 1945. Questo periodo viene storicamente identificato come Terzo Reich.

1980 – Strage della stazione di Bologna: Alle 10,25 del 2 agosto 1980, una bomba esplose nella stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 218. Un giorno maledetto per la storia dell’Italia repubblicana! L’esplosivo si trovava all’interno di una valigia abbandonata nella sala d’aspetto dell’ala ovest. Furono quantificati almeno 20 chili di tritolo. Alla notizia dell’attentato, tantissimi bolognesi accorsero in aiuto dei feriti nell’attesa dei soccorsi ufficiali.

1990 – Scoppia la guerra del Golfo Persico: Centomila uomini e trecento carri armati iracheni invadono il Kuwait, su ordine del leader nazionalista Saddam Hussein. Prende così il via la prima Guerra del Golfo, il conflitto bellico di maggiore portata dalla fine della Seconda guerra mondiale e, dal punto di vista mediatico, la “prima guerra in diretta televisiva”.

1998. Dopo 33 anni il Tour de France viene vinto di nuovo da un italiano, Marco Pantani. L’ultimo italiano a vincere la più importante gara ciclistica a tappe era stato nel 1965 Felice Gimondi.

Nati

Sei nato oggi? Sei un gran gaudente e dedichi molto tempo ai cosiddetti “piaceri della vita”. Nonostante ciò sei spesso insoddisfatto: forse se canalizzassi le tue energie in progetti più concreti, questo non accadrebbe.

1924 – Corrado: Nato a Roma, Corrado Mantoni è stato uno dei pionieri della televisione italiana, volto storico della Rai e decano dei conduttori insieme a Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Pippo Baudo.

1941 – Fabio Testi: Nato a Peschiera del Garda, nel veronese, è un attore italiano, molto popolare negli anni Settanta e Ottanta. Inizia come controfigura per il film Il buono, il brutto, il cattivo.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox martedì 2 agosto. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

ARIETE: E’ un periodo nel quale non vi conviene giocare con il destino altrimenti potreste farvi male. Questa settimana dovrete cercare di capire se proseguire o meno per una certa strada. Se state vivendo due storie parallele adesso è il caso di fare una scelta decisa: i tradimenti andranno ridimensionati. Sarà una settimana nel complesso valida anche grazie all’influsso della Luna che dalla prossima settimana regalerà maggiore energia.

TORO: Non è una settimana in calo però adesso chiedete giustizia, soprattutto se hai avuto contrasti con soci o colleghi. Resta un contenzioso ancora aperto, ma ci sono anche buone notizie. Se siete in attesa di novità, entro pochi mesi avrete una buona risorsa da sfruttare. Questi saranno gli ultimi mesi con Giove opposto, ecco perché dovrete guardare al futuro con ottimismo.

GEMELLI: Agosto sarà per voi un mese fondamentale per quanto riguarda i sentimenti. In questo momento avete la necessità di fare quadrare i conti e qualcuno potrebbe cercare di avere un contratto di lavoro migliore o cambiare fornitore. Coloro che hanno dovuto affrontare una prova o un esame, adesso sono molto stanchi. Le stelle sono importanti, questa domenica potrebbe portarvi consiglio.

CANCRO: Agosto per voi è un vero e proprio banco di prova per le relazioni che stanno vivendo una fase di crisi. Non mancheranno le preoccupazioni di carattere lavorativo ed economico e questi nodi sono stati talmente intricati che adesso siete nervosi. Il rischio è quello di riversare in amore le vostre perplessità e il nervosismo. Le stelle consigliano di stare attenti all’aspetto economico.

LEONE: Questa settimana sarà un po’ particolare e potrebbe causarvi una certa stanchezza. Nelle relazioni con gli altri ci sono forti disagi. Guardando il cielo del Leone la sensazione è che questo oroscopo sia vincente per voi. Chi si è separato lo scorso anno, ha già pronte nuove risorse. Recupero da domenica.

VERGINE: Già da un po’ di tempo siete alla ricerca di conferme dall’ambiente circostante. Venere è sempre in buon aspetto nel tuo segno e questo potrebbe favorire gli incontri speciali. Con questo quadro astrale, fioccheranno le occasioni e spetterà a voi fare la giusta selezione e mirare all’obiettivo. Spesso vi unite a persone complicate, ma adesso se potete scegliere fra una persona problematica e una positiva, le stelle vi consigliano di optare per la soluzione più semplice.

BILANCIA: Nonostante Saturno contro le stelle sono decisamente vincenti per voi. Non mancheranno le afflizioni ma adesso state andando incontro ad una fase decisamente più stabile in positivo. Questa settimana porterà una maggiore energia nella vostra vita. Emozioni in corso e possibilità di azione, soprattutto se vuoi vincere una sfida. Chi ha una relazione solida potrebbe valutare progetti importanti.

SCORPIONE: L’unica cosa che dovrai evitare di fare è metterti contro qualcuno o attivare polemiche poiché ogni parola potrebbe ritorcersi contro di te. Occorre cercare nuove soluzioni. Andrà meglio, ma già da ora state vivendo una fase conflittuale. Dovrete cercare di fare cose giuste evitando rischi e polemiche sterili.

SAGITTARIO: Questo 2021 è decisamente un anno di svolta che potrà portare cambiamenti di vita e lavorativi che saranno effettivi da novembre ma che sono sperimentali già da adesso. Molti di voi cercano una nuova vita e proveranno a fare qualcosa di importante. Dovrete cercare di superare una certa lontananza dal partner. Se il tuo partner ti è stato molto vicino nelle tue questioni personali, adesso dovrai cercare di ricambiare le attenzioni.

CAPRICORNO: Questa settimana state molto attenti al portafogli. Adesso state spendendo troppo per migliorare la vostra vita ma le stelle vi consigliano di ottimizzare le risorse per limitare le spese, altrimenti saranno guai. Agosto sarà un mese carico di agitazione, se dovete chiarire qualcosa, meglio parlare ora.

ACQUARIO: In questo momento sareste anche pronti a buttare per aria cose in cui credevi fino a qualche tempo fa. Se avessimo stelle più tranquille, magari fareste le giuste scelte. Ma il rischio adesso è di esagerare e rischiate di fare scelte che possono mettervi in difficoltà a livello economico.

PESCI: Se avete avuto di recente, forti perplessità in amore, adesso è meglio lasciar passare un po’ di tempo. Agosto è un mese riparatore, ma in questo periodo non è stato facile rapportarsi in modo chiaro a livello sentimentale, soprattutto se avete avuto due storie o chi è stato lontano fisicamente da una persona. Dal punto di vista economico, chi può puntare su buone proposte dovrà drizzare le antenne.