Oggi 2 agosto: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox martedì 2 agosto. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, questo inizio di agoato per voi sarà un po' complicato per qualche problema sul lavoro che vi darà filo da torcere. Non perdetevi d'animo però perché arriveranno anche belle sorprese.

Toro - Cari toro, se avete conosciuto qualcuno di interessante, non fatevelo scappare. Potrebbe essere la persona giusta. Sul lavoro bisogna continuare a impegnarsi.

Gemelli - Cari gemelli, dopo un periodo di stress arriva un po' di pace nella vostra vita. Sul lavoro c'è ancora tanto da fare ma avete una bella grinta che non vi fa perdere d'animo.

Cancro - Cari cancretti, in amore vi siete allontanati dalle persone negative e questo è un grande traguardo. Sul lavoro attenzione a non prendere decisioni affrettate.

Leone - Cari leoncini, in questi giorni, se siete single, potrete fare un incontro davvero speciale. Cercate, però, di cambiare giro e frequentare nuovi posti. Sul lavoro otterrete grandi risultati.

Vergine - Cari vergine, in amore ci vuole un po' di pazienza e sul lavoro dovrete tirare fuori la voce per non farvi mettere i piedi in testa.

Bilancia - Cari bilancia, questa è una giornata di sorprese quindi aspettatevi belle novità sia in amore che sul lavoro.

Scorpione - Cari scorpioncini, in questa giornata accuserete un po' di stanchezza e senso di solitudine. Non demordete. Sul lavoro continuate con il solito impegno.

Sagittario - Cari sagittario, avete sempre delle buone idee ma, a volte, fate fatica a metterle in pratica. Cercate di ritrovare la giusta concentrazione sul lavoro e in amore non fatevi abbindolare dai ritorni di fiamma.

Capricorno - Cari capricorno, dopo un periodo un po' caotico torna la tranquillità. Sul lavoro non abbiate paura di fare la scelta sbagliata, buttatevi e mettetecela tutta nel cambiare.

Acquario - Cari acquario, ci sono ancora alcune situazioni irrisolte nella vostra vita. Provate a pensare di più ai vostri desideri e non quelli degli altri.

Pesci - Cari pesciolini, questa giornata è ideale per fare qualcosa di nuovo e dare uno slancio di novità alla vostra routine. Avete voglia di cambiamenti e dovreste assecondare i vostri desideri.

Almanacco

Il 2 agosto è il ° giorno del calendario gregoriano. Mancano 275 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santo Stefano I (Papa)

Etimologia: Stefano, Deriva dal personale greco “Stéphanos”, latinizzato poi in “Stephanus”, con il significato di “corona”. Conobbe sempre una larga diffusione, sia tra i greci che tra i romani.

Nati 2 agosto

Sei nato oggi? Sei un gran gaudente e dedichi molto tempo ai cosiddetti “piaceri della vita”. Nonostante ciò sei spesso insoddisfatto: forse se canalizzassi le tue energie in progetti più concreti, questo non accadrebbe.

1924 – Corrado: Nato a Roma, Corrado Mantoni è stato uno dei pionieri della televisione italiana, volto storico della Rai e decano dei conduttori insieme a Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Pippo Baudo.

1941 – Fabio Testi: Nato a Peschiera del Garda, nel veronese, è un attore italiano, molto popolare negli anni Settanta e Ottanta. Inizia come controfigura per il film Il buono, il brutto, il cattivo.

Accadde Oggi

Strage di Bologna, scoppia la guerra del Golfo, Marco Pantani vince il Tour de France.

1216 – Francesco d’Assisi riceve dal Papa Onorio III l’Indulgenza del Perdono d’Assisi per la piccola chiesetta di Santa Maria della Porziuncola. Da quella data, ogni anno, nella giornata del 2 agosto, in tutte le chiese del mondo, chi è confessato, pentito e assolto, può ricevere quella straordinaria forma di indulgenza (indulgenza plenaria) che cancella le pene dei peccati

1787. Gli scalatori Horace de Saussure e Jacques Balmat raggiunto per la prima volta la vetta del Monte Bianco, la più alta dell’Europa centrale.

1902. Entra i vigore il decreto di Vittorio Emanuele III che abolisce l’incatenamento obbligatorio per il trasferimento dei detenuti.

1955 – In Svizzera George de Mestral brevetta il Velcro, un sistema di chiusura tra due tessuti che a contatto rimangono agganciati. Il nome deriva dalle sillabe iniziali di due parole: velluto (velours) e gancio (crochet).

1934 – Hitler diventa Führer: Deceduto l’ultimo presidente della Repubblica di Weimar e al culmine di una irrefrenabile ascesa politica, Adolf Hitler accentra nelle sue mani tutti i poteri dello Stato. Si autoproclama quindi “Führer”, ossia “capo carismatico” della Germania nazista, avviando intorno alla sua figura un potente culto della personalità. Instaura in questo modo un regime dittatoriale che durerà fino alla sua morte, nell’aprile del 1945. Questo periodo viene storicamente identificato come Terzo Reich.

1980 – Strage della stazione di Bologna: Alle 10,25 del 2 agosto 1980, una bomba esplose nella stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 218. Un giorno maledetto per la storia dell’Italia repubblicana! L’esplosivo si trovava all’interno di una valigia abbandonata nella sala d’aspetto dell’ala ovest. Furono quantificati almeno 20 chili di tritolo. Alla notizia dell’attentato, tantissimi bolognesi accorsero in aiuto dei feriti nell’attesa dei soccorsi ufficiali.

1990 – Scoppia la guerra del Golfo Persico: Centomila uomini e trecento carri armati iracheni invadono il Kuwait, su ordine del leader nazionalista Saddam Hussein. Prende così il via la prima Guerra del Golfo, il conflitto bellico di maggiore portata dalla fine della Seconda guerra mondiale e, dal punto di vista mediatico, la “prima guerra in diretta televisiva”.

1998. Dopo 33 anni il Tour de France viene vinto di nuovo da un italiano, Marco Pantani. L’ultimo italiano a vincere la più importante gara ciclistica a tappe era stato nel 1965 Felice Gimondi.