Mercoledì 2 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 2 dicembre è il 336º giorno del calendario gregoriano (il 337º negli anni bisestili). Mancano 29 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Bibiana (da cui deriva il nome Viviana – Martire)

Proverbio: “Santa Bibiana, 40 giorni più una settimana” il che significa che se in questa giornata splenderà il sole anche nei successivi 47 giorni si godrà di belle giornate, al contrario, in caso di pioggia, saremo costretti a portare con noi l’ombrello almeno fino alla prima settimana di gennaio.

Etimologia: Viviana, nasce dal latino “Vibianus”, nome attestato sin dall’epoca imperiale, derivante dall’antico “Vibius”, che ha origine dall’etrusco “vipie”, “che vive”. Ha trovato nuovo impulso nel Medioevo, grazie ai poemi epico cavallereschi.

Accadde oggi

1338 – Treviso viene annessa alla Repubblica di Venezia

1804 – Nella cattedrale di Notre Dame a Parigi, Napoleone Bonaparte si auto-incorona, alla presenza di papa Pio VII, imperatore dei Francesi

1805 – Guerre napoleoniche: Battaglia di Austerlitz detta anche dei tre imperatori- Le truppe francesi di Napoleone Bonaparte infliggono una sconfitta decisiva agli eserciti russo e austriaco che porterà, nel 1806, allo scioglimento del Sacro Romano Impero

1848 – Francesco Giuseppe I diventa imperatore d’Austria

1943 – Bombardamento di Bari: nel porto di Bari, la Luftwaffe effettua un bombardamento aereo danneggiando alcuni cargo e alcune navi da trasporto, inclusa la nave che trasportava Iprite, arma chimica della prima guerra mondiale

1954 – Paura rossa: il Senato degli Stati Uniti vota a larga maggioranza la condanna di Joseph McCarthy per la sua «condotta che tende a gettare il Senato nel disonore e nel disprezzo»

1959 – Alle 21:13 crolla la diga di Malpasset. L’inondazione che ne risulta provoca 421 vittime. Si tratta del più grande disastro nella storia francese

1971 – Si costituiscono gli Emirati Arabi Uniti

1982 – All’Università dello Utah, il sessantunenne Barney Clark diventa la prima persona a ricevere l’impianto di un cuore artificiale permanente; vivrà per 112 giorni con questo apparato.

1993 – Il narcotrafficante colombiano Pablo Escobar viene ucciso a Medellín

2006 – Le Forze Armate italiane concludono, dopo tre anni e mezzo di presenza, l’Operazione Antica Babilonia, presso la città di Nassiriya e la provincia di Dhi Qar (Iraq)

1804 – Napoleone incoronato imperatore di Francia: Nella splendida cornice di Notre Dame, restaurata per l’occasione, ebbe luogo la cerimonia di incoronazione di Napoleone Bonaparte a imperatore dei francesi, con il titolo di Napoleone I.

1942 – Fermi innesca la prima reazione nucleare a catena : «Il navigatore italiano è appena sbarcato nel nuovo mondo»: con questo messaggio in codice viene comunicata al presidente degli Stati Uniti d’America, Roosevelt, la riuscita dell’esperimento sulla prima reazione nucleare a catena controllata. È l’inizio dell’era nucleare.

Nati

Sei nato oggi? Sei passionale ed indipendente ma hai molta paura del futuro e, per garantirti una certa sicurezza, spesso accetti un ruolo lavorativo che non ti soddisfa. é un peccato perché, se solo osassi un poco di più, avresti maggiori possibilità di successo. In amore il tuo fascino fa di te un grande conquistatore ma, se desideri un rapporto stabile, devi imparare ad essere meno tirannico nei confronti del partner.

1859 – Georges Seurat, pittore francese († 1891)

1932 – Sergio Bonelli, sceneggiatore di fumetti ed editore italiano († 2011)

1965 – Giuliano Palma, cantante italiano

1968 – Lucy Liu, attrice statunitense

1981 – Britney Spears, cantante pop statunitense

1923 – Maria Callas: L’appellativo di Divina dà la misura di ciò che ha rappresentato nel panorama musicale del Novecento. Considerata la più grande cantante lirica di tutti i tempi, ha conquistato i teatri di tutto il mondo con la sua voce inimitabile e la forza drammatica dei personaggi portati in scena.

1946 – Gianni Versace: Nato a Reggio Calabria e morto a Miami Beach nel 1997, è stato uno stilista di fama mondiale e fondatore di una delle più rinomate case di abbigliamento italiane.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di mercoledì 2 dicembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Oggi potresti fare i conti con l’impazienza, con il bisogno di fare le cose velocemente, di non aspettare troppo a lungo i comodi del tempo. Marte e Luna ti renderanno infatti razionalmente e emotivamente rapida, veloce, forse troppo considerando i ritmi e le possibilità di questo mercoledì. Rallenta.

Toro

Urano – nel tuo segno – e quella Luna bellissima e amica, oggi si parleranno, andranno d’accordo. Per questo le emozioni ti spingeranno spesso a ricercare il cambiamento, la novità, a non restare troppo ferma sulle tue idee o convinzioni. Hai davvero bisogno di sognare un po’, di vivere cose diverse.

Gemelli

Mercurio muove i suoi primi passi in opposizione e già tu ti senti in dovere di impegnarti, di essere concentrata su qualcosa di pratico, di concreto, forse per dimostrare a tutti che hai qualcosa da raccontare. Muoviti in modo equilibrato, evitando la fretta o le cose troppo veloci, troppo spontanee.

Cancro

Bellissima questa Luna che oggi vive e brilla nel tuo segno. Forza emotiva davvero importante che sarà però in sestile con un Urano che non funziona, che non risponde. Per questo sentirai di dover cambiare qualcosa di te stessa per vivere, pienamente, le belle promesse del tuo cielo.

Leone

Oggi il tuo Sole sarà su Antares, toccherà cioè una stella importante che porta in sé promesse di cambiamento, di rottura. Per questo avrai voglia di fare cose nuove, di non restare immobile, di non voler affatto subire il presente ma di deciderlo, di avvicinarlo a come lo vorresti, a come ti piace.

Vergine

Improvvisamente la Luna, oggi amica e generosa con te, sembra portare lontano i tuoi pensieri, aprirti la mente verso cose nuove, verso il futuro. Ma subito Urano attiverà la tua ossessione per la precisione, subito ti farà notare che cosa ti manca (o ti serve) per arrivare dove vorresti. Rispetta la bellezza dei sogni.

Bilancia

Altissima e molto bella questa Luna che oggi domina il tuo cielo, che riempie il mercoledì di emozioni e di pensieri, di buone intenzioni. Forse qualcosa non ti piace o non ti convince, forse ci sono realtà che cambieresti volentieri, ma non ricercare la perfezione a ogni costo. Godi il presente.

Scorpione

Venere, Luna e Urano saranno gli ingredienti del tuo mercoledì. Perché hai bisogno di armonia, di ritrovare bellezza e entusiasmo nel tuo presente, perché la Luna oggi ti fa fare la pace con le emozioni, con l’umore. Non farti guastare il momento da quell’Urano troppo pigro, da un presente che non cambia.

Sagittario

Inizi a fare veramente la conoscenza di Mercurio, di questo pianeta (in realtà non ti è troppo simpatico) che muove i suoi primi passi nel tuo segno. Puoi immaginare idee e parole diverse, proverai a tradurre in logica e in pensiero ogni tua ambizione, il tuo coraggio, il bisogno di andare oltre.

Capricorno

La Luna, oggi forte ma in opposizione al tuo segno, ti spingerà a essere gentile e generosa con le persone che avrai vicine. Ma Urano ti darà la sensazione di non essere abbastanza veloce, abbastanza originale o curiosa per farlo. Decidi di essere sicura di te stessa, di non farti troppi problemi.

Acquario

Dovrai probabilmente accettare di avere voglia di piccole cose. Ovvero di situazioni che non facciano rumore, che non meritino un selfie o di essere raccontate, ma che in fondo ti faranno stare bene, che ti aiuteranno a sorridere. Perché sarà importante sentirti utile, attiva, non arrenderti.

Pesci

Una bellissima Luna, oggi ti renderà simpatica, divertente, sempre pronta a immaginare risposte e occasioni alternative. Ma prova a non comportarti in modo troppo originale, a tenere insomma per te certe idee, certe iniziative. In fondo sarà bellissimo vivere dentro di te questo colore.