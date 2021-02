Martedì 2 febbraio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco: corsa all’oro in California, Adolf Hitler scioglie il parlamento tedesco, ucciso il boss della Banda della Magliana Enrico De Pedis; I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

E’ il 33° giorno dell’anno, 5ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 332 giorni.

Santi del giorno: San Burcardo di Würzburg (Vescovo)

Accadde Oggi

962 – Ottone I di Sassonia è incoronato da papa Giovanni XII;

1309 – Papa Clemente V viene trattenuto ad Avignone dal re di Francia Filippo il Bello, inizia la Cattività avignonese;

1536 – Lo spagnolo Pedro de Mendoza fonda Buenos Aires, in Argentina;

1703 – Un violento terremoto del X grado della scala Mercalli colpisce L’Aquila e il suo circondario causando oltre 6.000 morti;

1709 – Alexander Selkirk viene salvato dal naufragio su un’isola deserta, ispirerà il libro Robinson Crusoe di Daniel Defoe;

1848 - Corsa all’oro in California: la prima nave di emigranti cinesi in cerca di fortuna in California arriva a San Francisco

1870 – Viene rivelato che il famoso gigante di Cardiff era solamente minerale di gesso inciso, e non i resti pietrificati di un essere umano

1878 – La Grecia dichiara guerra alla Turchia

1925 – Una slitta trainata da cani arriva a Nome (Alaska) per consegnare del siero anti-difterite, ispirando la famosa gara Iditarod

1933 – Adolf Hitler scioglie il parlamento tedesco

1935 – Il poligrafo, viene testato per la prima volta. Leonard Keeler conduce l’esperimento a Portage (Wisconsin)

1943 – Seconda guerra mondiale: con la resa delle ultime sacche di resistenza tedesca si conclude la battaglia di Stalingrado con la vittoria completa dell’Armata Rossa;

1945 – Seconda guerra mondiale: il presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt e il primo ministro britannico Winston Churchill partono per incontrare il leader sovietico Josif Stalin nella Conferenza di Jalta

1972 – L’ambasciata britannica a Dublino viene distrutta per protesta contro la Domenica di sangue

1989 – Invasione sovietica dell’Afghanistan: l’ultima colonna blindata dell’Unione Sovietica lascia Kabul, ponendo fine a nove anni di occupazione militare;

1990 - Viene ucciso a Roma il boss della Banda della Magliana Enrico De Pedis;

2013 – Muore assassinato Christopher Scott Kyle, detto “la Leggenda”, un militare statunitense nonché il miglior cecchino degli U.S. Navy SEAL; affermò di aver ucciso più di 255 guerriglieri iracheni.

2007 – L’ispettore Raciti vittima del tifo violento: Morire a quarant’anni compiendo il proprio dovere nell’arginare la violenza e la barbarie che inquinano da sempre lo sport. E’ il tragico destino cui andò incontro un poliziotto catanese, padre di due figli, colpevole di trovarsi a prestare la propria attività di servizio d’ordine, in un maledetto venerdì di febbraio.

1922 – Pubblicato l’Ulisse di Joyce: Caposaldo della letteratura del Novecento e opera cruciale nella nascita del romanzo moderno, l’Ulisse di James Joyce venne pubblicato a Parigi dalla libreria “Shakespeare and Company”, luogo d’incontro di scrittori e artisti del calibro di Ernest Hemingway e Francis Scott Fitzgerald.

Nati

Sei nato oggi? Caratterizzato da uno spiccato senso pratico, metti le tue energie al servizio della carriera e degli affari. Il risultato è generalmente ottimo. Il tuo attaccamento al danaro però, a volte un po’ eccessivo, può crearti dei problemi in famiglia e con il partner. Se sarai più generoso verrai ricompensato da un clima più disteso e sereno.

1882 – James Joyce: Tra i massimi scrittori del Novecento, con la sua rivoluzione stilistica aprì la strada al modernismo letterario. Irlandese di Dublino, rimase sempre legato alla sua terra.

1977 – Shakira: Star del pop latino, è una delle artiste più sexy della musica internazionale e la sua “sensualità innocente” ha conquistato anche lo scrittore conterraneo e premio Nobel, Gabriel Garcia Marquez.

1936 – Carlo Delle Piane: Da giovanissimo protagonista della commedia all’italiana degli anni Cinquanta e Sessanta è passato, in età adulta, a un genere più impegnato guadagnando consensi e riconoscimenti.

Scomparsi oggi

1995 – Fred Perry: Nato a Stockport (Inghilterra) e morto a Melbourne (Australia) nel 1995, è stato un tennista vincitore del torneo di Wimbledon per tre volte (1934, 1935 e 1936). Frederick John Perry (questo il suo nome completo) ha vinto anche altri cinque tornei del Grande Slam. Ha giocato pure a tennistavolo, diventando campione mondiale nel 1929.

1996 – Gene Kelly: Nato a Pittsburgh, in Pennsylvania, il vero nome era Eugene Curran Kelly, ma come attore, ballerino e coreografo di musical era conosciuto semplicemente come Gene Kelly. Accanto a Judy Garland, si presentò come un talento della danza, unendo alle doti atletiche quelle canore e recitative.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 2 febbraio 2021 da astri.acotel.it. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni.

Ariete: La Luna è in opposizione: giornata stancante per l’amore. Sul lavoro, ti aspetti troppo dagli altri e pensi al passato e questo potrebbe crearti dei problemi. Ma non temere: il recupero è certo!

Toro: Stai attento e fa che non torni un problema del passato in amore. Sul lavoro, nella seconda parte del mese le idee saranno più chiare.

Gemelli: Oggi Mercurio e Venere sono in buono aspetto: se devi parlare di cose importanti in amore, meglio farlo ora. Sul lavoro, tutto sembra procedere a tuo favore. La giornata è buona e porterà fortuna a chi ha un’attività in proprio!

Cancro: Chi ha avuto una serie di discussioni in amore, ora deve stare attento ai prossimi due giorni. Sul lavoro, non mancano i nuovi obiettivi, ma un cambiamento non sarà possibile prima del mese di giugno.

Leone: Anche nelle coppie insieme da tempo ci sono ripensamenti e problemi. Questa sarà un’altra giornata utile per riflettere. Sul lavoro, alcuni incarichi non sono più gestibili: poca collaborazione e troppa agitazione.

Vergine: Questa è una giornata buona per i sentimenti: è bene essere prudenti, ma cerca di non essere prevenuto, soprattutto se sei single da tempo. Sul lavoro, con una persona nata sotto il segno del Toro o Capricorno si può fare qualcosa in più

Bilancia: Se la coppia è forte e stabile non ci saranno problemi, altrimenti bisogna fare attenzione perché tutto è più difficile. Sul lavoro, buone novità per coloro che sono fermi da un po’.

Scorpione: Attorno al giorno 11 potresti arrabbiarti in amore: mantieni la calma. Sul lavoro, buona energia, ma mancano i soldi. Cerca di badare alle questioni economiche.

Sagittario: Giornate interessanti per l’amore, alcuni rapporti si possono rafforzare. Sul lavoro, buone occasioni in arrivo, Giove è favorevole.

Capricorno: In questo periodo l’amore è molto importante, più di quanto immagini. Sul lavoro, mancano i soldi, ma le occasioni buone e giuste ci sono!

Acquario: Venere è nel tuo segno: le relazioni nate da poco possono andare avanti bene. Sul lavoro, bisogna rivedere alcuni rapporti professionali o chiudere alcune situazioni. Potrebbero esserci dei cambiamenti nel 2021, per tua scelta o destino, chissà!

Pesci: Le storie d’amore nate da poco possono andare avanti meglio, ma se una relazione si è interrotta in malo modo è difficile recuperare subito. Sul lavoro, rapporti da rivedere e tante spese da eliminare. Sei molto nervoso!