Sabato 2 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 2 gennaio è il 2º giorno del calendario gregoriano. Mancano 363 giorni alla fine dell’anno (364 negli anni bisestili). È uno dei 3 giorni in cui la Terra si può trovare più vicina al Sole (perielio).

Santi del giorno: Santi Basilio Magno e San Gregorio Nazianzeno (Vescovi e dottori della Chiesa)

Accadde oggi

366 – Gli Alemanni attraversano il Reno gelato e invadono l’Impero Romano.e.

1493 – Cristoforo Colombo riprende la rotta verso l’Europa.

1757 – Il Regno Unito conquista Calcutta (India).

1790 – Prima dell’opera Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart a Vienna.

1871 – Amedeo I diventa re di Spagna.

1872 – Brigham Young viene arrestato per poligamia (25 mogli).

1882 – John D. Rockefeller unisce tutte le sue compagnie petrolifere nella Standard Oil.

1968 – Il dottor Christiaan Barnard esegue il secondo trapianto di cuore coronato da successo.

1974 - Richard Nixon firma una legge che abbassa la velocità massima negli USA a 55 miglia orarie, allo scopo di risparmiare carburante durante l’embargo dell’OPEC.

2004 – La sonda Stardust raggiunse la cometa periodica 81P (Wild 2), verso la quale era stata lanciata il 6 gennaio 1999. Attraversando la nube di polvere rilasciata dalla cometa, la sonda ne ha intrappolato alcune particelle in uno speciale aerogel.

1942 – Il più grande caso di spionaggio negli Usa: Negli archivi del FBI è registrato sotto la voce Duquesne Spy Ring: è il più grande caso di spionaggio nella storia degli Stati Uniti d’America, culminato il 2 gennaio con la condanna a 300 anni di carcere per i 33 imputati.

Nati

Sei nato oggi? Sei dotato di grande determinazione, resistenza e capacità di organizzare e programmare le tue mosse anche a lungo termine. Queste doti ti spianano la strada del successo e, nel lavoro, non c’è obiettivo che tu non possa raggiungere. In amore invece dovresti imparare a vivere il rapporto con più naturalezza e spontaneità, a considerare il partner come un compagno e non come un avversario con cui competere. Solo così raggiungerai la felicità.

1920 – Isaac Asimov: Ricordato come il padre della robotica, termine da lui coniato, è stato uno dei padri della letteratura fantascientifica, oltre a un efficace divulgatore del sapere chimico, fisico e astronomico.

1952 – Paolo Hendel: Il suo mestiere è far ridere e per molti telespettatori ci riesce bene, visto che quando c’è lui… «la lira s’impenna!» Nato a Firenze, muove i primi passi a teatro e nel 1982 debutta al cinema in Ad ovest di Paperino, accanto ad altri noti comici toscani come Alessandro Benvenuti (che n’è il regista) e Francesco Nuti. La fama arriva con la trasmissione Mai dire Gol, dove dal 1996 al 1998 (e successivamente nel 2001) spopola con il personaggio di Carcarlo Pravettoni. Sempre nei panni del cinico uomo d’affari, dal 2012, è una presenza fissa del talk show La gabbia, condotto su La7 da Gianluigi Paragone. Amico del regista Leonardo Pieraccioni, con lui compare nei film Il ciclone (1996) e “Il pesce innamorato” (1999).

Scomparsi oggi:

1960 – Fausto Coppi: Famoso e mitico ciclista su strada e su pista degli anni Quaranta e Cinquanta, nato a Castellania (in provincia di Alessandria) e morto il 2 gennaio 1960 a Tortona. Il suo nome, con quello di Gino Bartali (leggendaria la loro rivalità), è legato al periodo migliore del ciclismo italiano e mondiale, quando lo sport su due ruote riscuoteva un successo e un seguito che nel Terzo millennio è difficile comprendere appieno.

Oroscopo del giorno

