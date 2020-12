Domenica 20 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 20 dicembre è il 354º giorno del calendario gregoriano (il 355º negli anni bisestili). Mancano 11 giorni alla fine dell’anno. Ultimo giorno d’autunno.

Santi del giorno: San Domenico di Silos (Abate)

Etimologia: Domenico, deriva dall’aggettivo latino “Dominicus”, che in età cristiana assunse il significato di “consacrato al Signore”. Divenuto nome proprio nel IV secolo, fu imposto nel Medioevo ai bambini nati di domenica, come lode al Signore. E’ molto diffuso in Italia, soprattutto nel Sud.

Accadde oggi

1577 – Un devastante incendio distrugge la Sala del Maggior Consiglio nel Palazzo Ducale di Venezia

1917 – Viene fondata la Čeka, la prima polizia segreta dell’Unione Sovietica

1924 – Adolf Hitler viene rilasciato dalla prigione di Landsberg

1942 – Seconda guerra mondiale: Bombardamento di Calcutta da parte dei giapponesi

1951 – Per la prima volta viene prodotta elettricità da un reattore nucleare sperimentale (EBR-1) costruito nelle vicinanze di Arco, nell’Idaho

1987 – Nelle Filippine il traghetto MV Doña Paz collide con la petroliera MT Vector. L’incendio sviluppatosi ed il conseguente naufragio di entrambe le imbarcazioni causano il più grande disastro della storia della navigazione con più di 4000 vittime stimate.

1989 – Gli Stati Uniti inviano truppe a Panama per rovesciare il governo di Manuel Noriega

1995 - La NATO inizia le operazioni di peacekeeping in Bosnia

2006 – Muore Piergiorgio Welby in Italia, il primo vero caso pubblico di eutanasia passiva nel paese

2007 – Un quadro di Pablo Picasso ed uno di Cândido Portinari, vengono rubati al Museo d’arte di San Paolo in Brasile.

1971 – Fondazione di Medici Senza Frontiere: Un’equipe di camici bianchi, uniti dalla comune esperienza in disumani teatri di guerra e in contesti sconvolti da cataclismi, decise di inaugurare una nuova era della medicina umanitaria, dando vita in Francia a un’organizzazione non governativa che non avesse confini nella sua azione. Di qui il nome Medici Senza Frontiere (dal francese Médecins Sans Frontières, noto anche con l’acronimo MSF).

1946 – La vita è meravigliosa debutta al cinema: La magia del Natale, con le sembianze di un “angelo di seconda classe” (perché sprovvisto di ali) sottrae George Bailey, alias James Stewart, all’estremo gesto del suicidio, facendogli riscoprire la vera bellezza dell’esistenza.

Nati

Sei nato oggi? Il lavoro è il centro della tua vita. Sei attivo, instancabile e molto creativo. Potrai occuparti di scienza, commercio e antichità. A volte la tua impazienza ti porta a trascurare i consigli degli altri, compresi quelli che sarebbe invece bene ascoltare. In amore devi imparare ad essere più disponibile e a riservare più tempo ed attenzione al partner.

1947 – Gigliola Cinquetti: La prima e inimitabile enfant prodige della musica italiana, di cui è ancora oggi un’ambasciatrice nel mondo. Nata a Verona, alla tenera età di 15 anni è già una cantante.

Scomparsi oggi:

1991 – Walter Chiari: La sua comicità frenetica e surreale, unita alle spiccate capacità parodistiche, ha fatto scuola sul piccolo e grande schermo. Nato a Verona, da famiglia pugliese, e morto a Milano.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 20 dicembre 2020 da astri.acotel.it



Ariete: Oggi probabilmente ti stupirai di te stesso per la tua tendenza a restare ancorato su un pensiero, malgrado le diverse occasioni di distrazione. In questo periodo le cose semplici non fanno per te. Il tuo sguardo si focalizza sulla profondità delle cose, in particolare quelle che ti sono sfuggite in questi ultimi tempi.



Toro: Qualcuno della tua cerchia più ristretta sta tarpando le ali della tua libertà, e ti chiedi fin dove potrà arrivare. Ti senti in agitazione, proprio come prima di un temporale. Non cercare di comprendere da solo tutte le circostanze. Chiedi un parere alle persone che occupano una certa posizione e che hanno una visione più distaccata di te.



Gemelli: Proprio adesso che sei entrato nel ritmo, sta per accadere qualcosa di inatteso che sarà come una spina sul piede e ti farà sicuramente procedere un po’ a rilento, ma riuscirai benissimo a realizzare i tuoi obiettivi. Meglio ancora, ti renderai conto già da domani delle conseguenze, anch’esse inattese.

Cancro: Hai le idee abbastanza chiare su quello che vorresti fare. Hai anche la sensazione che una deviazione dai tuoi obiettivi potrebbe intaccare il tuo morale; e non c’è niente di più vero. La tua visione della realtà in questo momento è forse un po’ stravolta, non prenderla troppo a cuore se la giornata non si svolge esattamente secondo i piani, l’equilibrio tornerà domani.

Leone:Ti sei alzato con il piede giusto, ma a che serve se tutti ti sembrano di pessimo umore? Invece di cercare di aggiustare qualcosa, fai piuttosto un passo indietro, in veste di osservatore. Rimanda le tue azioni a un altro momento, quando sentirai che la tua cerchia è più ricettiva.

Vergine: uno strappo alla routine quotidiana sarà il benvenuto. Eppure, anche se fai in modo di scuotere un po’ le cose, hai delle difficoltà a mantenere uno stato d’animo leggero, perché pensi a dei problemi futuri abbastanza seri che stai rimandando da diversi giorni. Cerca di resistere alla tentazione di mescolare il presente e il futuro.

Bilancia: Il ritorno della luna nel tuo segno è una vera benedizione perché ti riporta coi piedi per terra e ti invita a riscoprirti dall’interno. La tua intimità non è poi così scontata per i tuoi cari o i tuoi colleghi, ma oggi non avrai alcuna difficoltà a dire quello che pensi. In ogni modo, seleziona con cura le persone con cui confidarti ed evita di dire più di quanto non sia necessario.

Scorpione: Tutelarti nel corso di questa giornata ti permetterà di trascorrere un buon momento con i tuoi cari questa sera. Per fortuna non avrai nessun motivo di dissimulare le tue emozioni o di reprimere le tue voglie perché ti sentirai nel contesto perfetto per esprimerle al meglio. Potrai godere di una sensazione di fiducia e sicurezza reciproche.

Sagittario: Senza troppa fatica, oggi puoi essere il re della dissimulazione. Non c’è neanche bisogno di portare una maschera o un costume! Gli altri ti vedranno nello stesso modo in cui tu vedrai te stesso. Se vuoi mostrarti come qualcuno sopraffatto dagli impegni, nessuno ti darà del lavoro in più.

Capricorno: La tua grande autostima oggi potrebbe renderti temerario. Ma è solo ricordandoti di concentrarti sul tuo lavoro man mano che vai avanti, che potrai evitare di fare degli errori. Se sei convinto che tutto quello che stai per cominciare sarà perfetto, non farti illusioni.

Acquario: Il tuo approccio pragmatico di oggi ti incoraggia a perfezionare i tuoi progetti per i giorni a venire.Adesso che il tuo spirito è molto più sereno rispetto ai giorni scorsi, avrai probabilmente un ‘agenda fitta di impegni. Non hai bisogno di raggiungere subito i tuoi obiettivi, comincia piano piano e accelera in maniera progressiva nel corso dei prossimi giorni.

Pesci: Le tue attività sociali potrebbero trasformare questa giornata banale in una giornata eccezionale. Anche se si tratta di un semplice pranzo in compagnia o di una chiacchierata al telefono con qualcuno che ami. Le tue emozioni sono più profonde del solito, condividerle con una persona di fiducia sarebbe quindi una cosa estremamente positiva.