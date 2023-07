Oggi 20 luglio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 20 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, con una luna così bella non può non fiorire l'amore. Anche le amicizie risentiranno in modo positivo di questo influsso, così come il lavoro. Ottime capacità decisionali.

Toro - Cari toro, con Venere favorevole a partire dal 22 del mese aspettatevi di vivere belle emozioni. Sul lavoro si sbloccano tutte le questioni irrisolte.

Gemelli - In questa giornata, cari gemelli, dovete riflettere bene su quello che state vivendo nella vostra relazione. La luna opposta vi spinge a essere prudenti. Sul piano lavorativo attenzione alle polemiche.

Cancro - Cari cancretti oggi potrebbero tornare a galla problemi nella vostra relazione che erano stati lasciati in sospeso. È giunta l'ora di risolverli. Dal punto di vista lavorativo, è premiata la creatività.

Leone - Cari leone, oggi le stelle vi sorridono. Se avete progetti con il partner potrete portarli avanti mentre sul lavoro bisogna mantenere un atteggiamento fiducioso. Avete voglia di cambiare lavoro ma bisogna avere pazienza.

Vergine - Cari vergine, se provate emozioni nei confronti di qualcuno meglio fissare un appuntamento entro la fine del mese. Sul lavoro siete pronti alla svolta con nuovi accordi.

Bilancia - Cari bilancia, con la luna così bella le emozioni saranno esaltate e potrete vivere bei momenti con qualcuno del sagittario. Per quanto riguarda il lavoro è il momento per dedicarsi a progetti nuovi.

Scorpione - Cari scorpione questa è una giornata positiva per i sentimenti e non dovete dimenticare che Venere sarà nel segno a breve. Sul lavoro arriverà un miglioramento tanto desiderato, fatevi valere!

Sagittario - Per i nati sagittario questa è una giornata positiva che regala emozioni e appiana i contrasti. Sul piano lavorativo partite con una marcia in più. Sfruttate queste stelle.

Capricorno - Per i Capricorno questo è un bel periodo, soprattutto per i single. Non siate chiusi in voi stessi ma apritevi all'altro perché potreste fare ottimi incontri. Sul lavoro buone le idee.

Acquario - Cari acquario, con la luna nel segno potrete vivere bellissime emozioni. Sul lavoro attenzione a non riversare le frustrazioni sugli altri ma abbiate il coraggio di cambiare ciò che non vi piace.

Pesci - Cari pesciolini, se avete una storia in crisi dovete fare attenzione. Possibili discussioni verso fine mese. Sul lavoro, invece, preparatevi a rivedere tantissime soddisfazioni.

Almanacco

Il 20 luglio è il 201° giorno del calendario gregoriano. Mancano 164 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Sant’Elia (Profeta)

Nati 20 luglio

Sei nato oggi? I nati il 20 luglio riescono spesso a raggiungere le vette più alte della vita per poi discenderne fino al punto più basso: quella degli alti e bassi è una costante di quasi tutti gli aspetti, professionali, sentimentali, familiari e sociali, della loro vita, come pure dei loro sogni e hobby. Salite e discese sono parte integrante della loro personalità.

1947 – Carlos Santana: Nato ad Autlán de Navarro, nella parte occidentale del Messico, Carlos Augusto Alves Santana non è soltanto uno dei migliori chitarristi rock esistenti.

Scomparsi

1937 – Guglielmo Marconi: Tra i più grandi inventori di tutti i tempi, è considerato il padre della radio e in generale il principale artefice della comunicazione a grandi distanze.

1973 – Bruce Lee: Un mito senza tempo delle arti marziali, con cui, oltre a inaugurare un nuovo genere cinematografico, mostrò agli USA e al resto del mondo la bellezza della cultura cinese.

Accadde Oggi

Verona cade sotto l'impero bizantino, nascono le capitanerie di porto, l'uomo sbarca sulla luna, durante il G8 di Genova viene ucciso Carlo Giuliani.