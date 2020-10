Martedì 20 ottobre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 293° giorno dell’anno, 41ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 72 giorni.

A Roma il sole sorge alle 06:29 e tramonta alle 17:21 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:47 e tramonta alle 17:28 (ora solare)

Accadde oggi

1562 – Reggio Calabria: una forte scossa sismica fa sprofondare Punta Calamizzi, l’antica foce del Calopinace, privando per quasi tre secoli la città del suo porto naturale

1740 – Maria Teresa sale sul trono in Austria

1803 – Il Senato degli Stati Uniti ratifica l’acquisto della Louisiana

1827 – Battaglia di Navarino – una flotta combinata Turco-Egiziana viene distrutta da una forza navale alleata, composta da navi britanniche, francesi e russe, nel porto di Navarino, a Pylos, Grecia. Il principale risultato della battaglia è la fine della guerra di liberazione greca, e l’affermazione dell’indipendenza della Grecia moderna

1913 – Viene siglato l’accordo anglo-tedesco sul controllo dell’Angola e del Mozambico

1935 – Fine della Lunga Marcia

1941 – I soldati tedeschi cominciano il massacro di migliaia di persone a Kragujevac, durante l’occupazione nazista della Serbia.

1944 – L’Armata Rossa cattura Belgrado, la capitale del Jugoslavia

1947 – Il Comitato della Camera per le attività antiamericane inizia le sue investigazioni sull’infiltrazione comunista ad Hollywood

1968 – L’ex First Lady Jacqueline Kennedy Onassis sposa l’armatore greco Aristotele Onassis

1977 – Un aereo su cui volano i Lynyrd Skynyrd si schianta nel Mississippi, uccidendo diversi membri della band, tra cui il cantante Ronnie Van Zant, Il Roadie Dean Kilpatrick, il chitarrista Steve Gaines e sua sorella Cassie corista nella band

1999 – Viene permesso l’arruolamento nell’Esercito Italiano alle donne

2000 – La Convenzione europea del paesaggio viene ufficialmente sottoscritta nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze

2004 – Nasce il sistema operativo open source Ubuntu col rilascio della prima versione

2011 - Libia: dopo 8 mesi di guerra civile, viene ucciso Mu’ammar Gheddafi.

1973 – Inaugurata la Sydney Opera House: La Regina d’Inghilterra, Elisabetta II, taglia il nastro della Sydney Opera House, il nuovo teatro dell’opera della metropoli australiana, destinato a diventare, insieme con la baia e l’imponente Harbour Bridge, il simbolo non solo di una città ma di un’intera nazione. L’evento trasmesso dalle televisioni di mezzo mondo si concluderà con l’esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven, accompagnata da uno spettacolo di fuochi pirotecnici.

Domenica 20 ottobre 1996 - Max Biaggi domina la 250: Il Gran Premio d’Australia ha chiuso la stagione 1996 del motomondiale. Nella classe 250 il titolo iridato è andato, per la terza volta consecutiva, a Max Biaggi alla guida dell’Aprilia. Finora solo Walter Willa era riuscito nell’impresa (1974-1976 su Harley Davidson).

Santi del giorno: Santa Maria Bertilla Boscardin (Vergine)

San Leopardo di Osimo (Vescovo), San Cornelio (Centurione), Sant’Irene del Portogallo (Martire)

Nati oggi

1854 – Arthur Rimbaud: Insieme con Mallarmé e Verlaine è ricordato nella storia della letteratura come il poeta maledetto per eccellenza. Nacque a Charleville, nel nord della Francia.

1967 – Luigi Lo Cascio: Nato a Palermo, comincia la sua carriera di attore in teatro, approdando al cinema negli anni Duemila con pellicole d’autore su aspetti cruciali della storia italiana di ieri e di oggi.

1943 – Paolo Mosca: Nato a Pallanza (frazione di Verbania), in Piemonte, è stato un giornalista e scrittore, noto negli anni Sessanta anche come cantante. È fratello del noto giornalista sportivo Maurizio.

1950 – Mara Venier: Veneziana doc, da sex symbol della commedia all’italiana degli anni Ottanta è diventata la “signora della domenica” della TV pubblica.

1945 - Romeo Benetti: Nato ad Albaredo d'Adige (in provincia di Verona), è stato un mediano di Palermo, Juventus, Sampdoria, Milan e Roma negli anni Sessanta e Settanta, famoso per essere molto "roccioso".

1951 - Claudio Ranieri: Da giocatore non brilla mentre da allenatore guida squadre importanti, non solo italiane, senza tuttavia arricchire il suo palmarès dove spiccano, alla guida della Fiorentina, Coppa e...

Scomparsi oggi:

1994 – Burt Lancaster: Attore di straordinario fascino e di vis drammatica, tra i più amati del ventennio ’50-’70 del Novecento, Burton Stephen Lancaster nacque a New York e morì a Los Angeles.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di martedì 20 ottobre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Ci penserà la Luna – oggi fatta di fuoco proprio come te – a tenere alto l’umore, a non lasciare che il presente ti annoi o ti faccia sentire poco forte, poco adatta. Segui l’istinto e osserva soprattutto le cose che ti piacciono, quelle che sanno come creare dentro di te un’idea, un’immagine.

Toro

Prima o poi doveva succedere. Mercurio, dall’opposizione, oggi ti obbligherà a guardare da vicino le ragioni per cui qualcosa non cambia, non si muove nonostante la voglia e il bisogno di evolvere. Dovrai essere sincera con te stessa, pur sapendo che non sempre la logica ha ragione.

Gemelli

Il messaggio che Mercurio ti manda è quello di un momento fatto di poche certezze, dell’incapacità di calcolare e prevedere ciò che cambia, che succede. Per questo la Luna darà di te l’immagine di una persona che vive di impulsi, di reazioni, che ama solo il momento. Non essere troppo diretta.

Cancro

Mercurio non ti aiuta a esprimere il meglio della tua fantasia, impedendo alla tua immaginazione di arrivare troppo lontano. Forse perché Urano non ti aiuta a fidarti del futuro, di spostare in avanti i pensieri, di liberare i sogni e le invenzioni. Rimanda il tuo appuntamento con la creatività.

Leone

Percependo che i tuoi pensieri sono piuttosto fermi (impossibile per tutti i segni poter contare su una mente veloce con questi pianeti) ecco che deciderai di liberare le emozioni, di fare spazio alla parte più spontanea di te, di usare Marte con la sua energia. Fai pure, ma rispetta le misure, i modi.

Vergine

È evidente che non puoi e che non devi puntare sulle comunicazioni, lasciarti parlare troppo e troppo spesso. Scegli invece di dare retta alla Luna, quella che ti spiegherà come tenere accesa l’energia senza mai fare confronti o paragoni con le persone vicine, senza metterti in competizione.

Bilancia

Difficile, per te oggi, far tacere la Luna, non far cioè vedere quelle emozioni che ti chiedono chiarezza, che stavolta ti domandano uno sforzo per aprirti agli altri senza regole, senza riserve, dicendo sempre e soltanto la verità. Evita anche di fare cose che non hai capito bene, di metterti in gioco senza protezioni.

Scorpione

Ormai da una settimana, Mercurio si muove al contrario nel tuo segno, rendendo difficile l’uso dei pensieri, l’utilizzo della mente. Ma oggi ti saranno improvvisamente chiari tutti i limiti e i ritardi che ti impediscono di cambiare, di andare dove vorresti. Per fortuna la Luna saprà regalarti tanta energia.

Sagittario

La Luna oggi attraversa il tuo segno, e la sua presenza si farà notare, si farà sentire in molti modi. Sarai infatti poco sensibile alle illusioni, a quella bellezza che ti distrae dalla sostanza, che non ti regala un pensiero lucido, trasparente. Avrai voglia di passioni, di risposte forti a un presente che altrimenti ti annoierebbe.

Capricorno

Ora che con Giove e Saturno ti sei guadagnata le tue sicurezze (ti è di nuovo chiaro il percorso che vuoi fare), puoi occuparti delle indecisioni che hai intorno, dei dettagli, delle idee che non sempre funzionano come vorresti tu. Osserva come i pensieri oggi rischieranno di essere sbagliati, e proprio per questo evita di reagire.

Acquario

Marte e la Luna – oggi in trigono tra loro e in buon aspetto con il tuo segno – potrebbero essere la migliore risposta a quei pensieri che non arrivano al dunque, che non ti portano da nessuna parte. Ti fiderai della forza, delle cose dette senza pensarci troppo, di un modo di fare che non conceda spazio al dubbio.

Pesci

Per un momento la Luna potrebbe seminare in te alcuni dubbi, alcune domande a cui difficilmente potrai o vorrai rispondere. Luna che proverà a fare luce sul rapporto tra fantasia e bellezza, sul come puoi provare a sedurre qualcuno, su quanta chiarezza ti serve veramente per arrivare al tuo obiettivo.

Sei nato oggi?

Il tuo spirito è essenzialmente contemplativo e tu lo coltivi sia nel rapporto con la natura che nei tuoi interessi artistici. Nel lavoro ti mostri un ottimo collaboratore, e in amore puoi essere un partner dolcissimo, sempre in grado di prevenire le esigenze di chi ti circonda. Evita però di cadere nel fatalismo e non trascurare le buone occasioni che la vita ti offre.

Proverbio del giorno: Ottobre, il vino è nelle doghe.