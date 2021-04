Mercoledì 21 aprile: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 21 aprile è il 111º giorno del calendario gregoriano. Mancano 254 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: Sant’Anselmo d’Aosta (Vescovo e Dottore della Chiesa)

Etimologia: Anselmo, di origine longobarda, il nome è composto da “ansa”, “dio”, e da “helma”, “elmo, cappuccio fatato”, nel significato di “elmo magico degli Dei”. Già diffuso come personale tra gli antichi popoli germanici nella forma “Anshelm”, si attestò ben presto anche in Italia nelle forme latinizzate “Anshelmus” ed “Ansehlmus”.

Accadde Oggi

753 a.C. – Natale di Roma: secondo la leggenda, in questo giorno Romolo fonda la città di Roma, il “gemello allattato dalla lupa”, avrebbe tracciato un solco a delimitare i confini dell’Urbe, alle pendici del Campidoglio.

il “gemello allattato dalla lupa”, avrebbe tracciato un solco a delimitare i confini dell’Urbe, alle pendici del Campidoglio. 1509 – Enrico VIII diventa Re d’Inghilterra

1796 – Napoleone Bonaparte guida le sue truppe alla vittoria contro l’esercito sabaudo nella battaglia di Mondovì e si prepara a marciare verso Torino

1918 – Viene abbattuto e ucciso Manfred von Richthofen, il Barone Rosso, l’Asso degli Assi , il più grande aviatore di tutti i tempi

, il più grande aviatore di tutti i tempi 1924- Muore a Pittsburgh l’attrice Eleonora Duse . Figlia d’arte, a soli 4 anni, nel 1862, interpreta il ruolo di Cosetta ne “I Miserabili”. Nel 1878, a vent’anni, è già a capo di una compagnia.

. Figlia d’arte, a soli 4 anni, nel 1862, interpreta il ruolo di Cosetta ne “I Miserabili”. Nel 1878, a vent’anni, è già a capo di una compagnia. 1942 – In Italia entra in vigore il nuovo codice civile, segnando l’unificazione del diritto privato (unifica il precedente codice civile del 1865 ed il codice di commercio del 1882)

1945- Bologna è libera . I partigiani del Gruppo di Combattimento “Friuli” entrano nella città per primi da Porta Maggiore. La popolazione in festa accoglie i liberatori.

. I partigiani del Gruppo di Combattimento “Friuli” entrano nella città per primi da Porta Maggiore. La popolazione in festa accoglie i liberatori. 1960 – Brasile: viene ufficialmente inaugurata la capitale Brasilia

1967 – Grecia: a pochi giorni dalle elezioni generali il Colonnello Ge?rgios Papadopoulos guida un colpo di Stato instaurando un regime militare che durerà sette anni. Le truppe della Polizia Militare procedono all’arresto di 10.000 persone tra leader politici e semplici simpatizzanti di sinistra.

1999- Durante un bombardamento aereo notturno di Belgrado da parte della NATO, viene colpita la residenza di Milosevic. E’ il ventinovesimo giorno di bombardamenti dallo scoppio della guerra per la contesa regione autonoma del Kosovo.

E’ il ventinovesimo giorno di bombardamenti dallo scoppio della guerra per la contesa regione autonoma del Kosovo. 2004 - Iraq: attentati suicidi a Bassora causano almeno 68 morti. A Falluja, scontri tra ribelli e forze della coalizione.

2006 – Il Montenegro diventa indipendente in seguito al referendum che sancisce la separazione dalla Serbia .

Il diventa in seguito al referendum che sancisce la separazione . 2016 – A Minneapolis in un ascensore del complesso edilizio Parisley Park viene trovato il corpo del 57enne cantante, autore e produttore musicale Prince.

A Minneapolis in un ascensore del complesso edilizio Parisley Park viene trovato il corpo del 57enne cantante, autore e produttore musicale 2018 – Muore in Giappone all’età di 117 anni e 260 giorni, Nabi Tajima (1900-2018), ultima persona nata nel XIX secolo

1989 – Nintendo lancia sul mercato il Game Boy: La console da viaggio più popolare della storia che per quasi un ventennio ha dominato la scena dei portatili per videogame

Nati

Sei nato oggi? Per le nobili persone nate il 21 aprile ciò che conta, anzitutto, nella vita è eccellere nella professione e rimanere onesti. La loro parola diventa per essi legge. Raggiungono spesso posizioni privilegiate nel mondo grazie alla loro capacità di tastare il polso pubblico e dirigere le mode. Soprattutto le donne nate in questo giorno possono impiegare molto tempo, anche fino a 30-40 anni, prima di trovare la carriera giusta per loro, sia perché assorbite dalle responsabilità familiari, sia perché forse non conoscono a fondo le loro inclinazioni. Una volta trovata la loro strada però, nulla può più fermarle. Il 21 è un giorno di grande energia, soprattutto femminile. Molto forte in queste persone è l’esigenza di amare e di essere amati e il denaro non ha alcun valore ai loro occhi in confronto al buon nome. Utilizzano il tempo libero per svuotare la mente, ricaricarsi ed esercitare la loro creatività, e perciò restano disorientati se non dormono abbastanza o se non possono prendersi qualche periodo di riposo o di vacanza.

1948 – Gino Strada: Figura storica della medicina umanitaria e del pacifismo italiano, è lo storico fondatore della ONG Emergency.

1926 – Elisabetta II: Personaggio tra i più influenti della politica mondiale, con oltre sessant’anni di regno è la più anziana sovrana britannica di tutti i tempi. Nata a Londra da re Giorgio VI e dalla regina Elisabetta, Elizabeth Alexandra Mary sale a 26 anni sul trono in seguito alla scomparsa del padre il 6 febbraio 1952. Con il titolo di "regina" assume il ruolo di Capo del Commonwealth, governatore supremo della Chiesa d'Inghilterra e comandante in capo delle forze armate.

Scomparsi

2016 – Prince: Da molti osannato come il “Re del pop”, in carriera ha venduto circa 80 milioni di dischi.

1910 – Mark Twain: Per Ernest Hemingway il suo capolavoro, Le avventure di Huckleberry Finn, segnò l’inizio della letteratura americana; prima “non c’era niente”.

Oroscopo del giorno

Ecco l’Oroscopo del 21 aprile 2021 segno per segno dell’astrologo Paolo Fox! Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele

Ariete: Come tutti stai vivendo una situazione particolare e probabilmente più di altri ne stai soffrendo. Per alcuni di voi la distanza ora sembra un ostacolo insormontabile ma non sarà così e ne avrai dimostrazione.

Toro: In ripresa per quanto riguarda le energie fisiche. Hai vissuto un fine settimana abbastanza particolare e ora è giunto il momento di rifiatare e recuperare energie fisiche e mentali.

Gemelli: In questi giorni devi evitare complicazioni, ma è un po’ difficile perchè chi ti sta intorno fa di tutto per metterti le bastoni tra le ruote. Non farti prendere dal nervosismo finiresti per peggiorare le cose.

Cancro: Sei abbastanza disorientato per quanto concerne la tua vita privata. Sfrutta la giornata per riflettere bene sui prossimi passi da fare sia per quanto riguarda i sentimenti che per quanto concerne il lavoro.

Leone: Si è aperta una sorta di grande speranza per te. Stai prendendo sempre più consapevolezza delle tue idee e vorresti farle diventare presto realtà.

Vergine: Potresti avvertire una certa agitazione, devi cercare di tenerla sotto controllo se vuoi riuscire a portare a termini gli obiettivi che ti eri prefisso e riuscirai a toglierti anche molte soddsfazioni.

Bilancia: Sarà una giornata di battaglia e probabilmente di stanchezza. Tu, però, continua con determinazione a portare avanti i tuoi progetti e presto raccoglierai i frutti.

Scorpione: Giornata interessante sotto molti aspetti. Nonostante il periodo difficile cerchi di non fermarti, anche se a volte se obbligato a farlo, ma questo atteggiamento ti premierà.

Sagittario: Un amore può rinascere all’improvviso o una particolare emozione. Quindi il consiglio è quello di concentrarti sui sentimenti e vedrai che non te ne pentirai.

Capricorno: In questo periodo più che mai hai tanta voglia di andare lontano, anche se di solito preferisci non rimanere troppo tempo lontano da casa. Forse hai bisogno di svagarti un po’ e di rifiatare.

Acquario: Dentro di te potresti sentire una voglia di ribellione di andare oltre e in alcuni casi di superare i limiti. Il consiglio, ovviamente, è di riflettere bene alle conseguenze che potrebbero avere i tuoi gesti.

Pesci: Potresti sentire un po’ di fatica, soprattutto al mattino. Con il passare delle ore ritroverai te stesso e la tua solita vitalità.