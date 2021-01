Giovedì 21 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 21° giorno dell’anno, 3ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 344 giorni.

Santi del giorno: Sant’Agnese (Vergine e Martire) è la protettrice delle vergini, delle fidanzate (scelse Cristo come fidanzato) e dei giardinieri (in quanto la verginità è simboleggiata da un giardino chiuso, "l'hortus conclusus").

Etimologia: Agnese, il nome era già usato dai greci nella forma Haghné, latinizzata in Agnés, e deriva dall’aggettivo haghné con il significato di “casta, pura”.

Accadde Oggi

1189 – Filippo II di Francia e Riccardo I d’Inghilterra iniziano a radunare le truppe per la terza crociata

1793 - Luigi XVI viene ghigliottinato a Parigi in piazza della Rivoluzione.

1871 – Viene approvata la legge che trasferisce la capitale d’Italia da Firenze a Roma

1899 – Viene fondata la fabbrica di automobili Opel

1911 – prima edizione del rally di Monte Carlo

1924 – Vladimir Lenin muore. Josif Stalin inizia ad eliminare i suoi rivali per assicurarsi il ruolo di leader

1925 – L’Albania si proclama repubblica

1968 – Un B-52 precipita in Groenlandia: delle quattro bombe nucleari a bordo, una non venne mai ritrovata.

1976 – Il Concorde entra ufficialmente in servizio

1977 – Il presidente statunitense Jimmy Carter perdona quasi tutti i renitenti alla leva della Guerra del Vietnam

1998 – Il papa Giovanni Paolo II va in visita apostolica a Cuba, e qui incontra anche Fidel Castro.

2001 – La tedesca Jutta Kleinschmidt è la prima donna a vincere il rally Parigi-Dakar

2009 - Il presidente statunitense Barack Obama ordina la chiusura del carcere nella baia di Guantánamo

1951 – Arriva il 13 al Totocalcio: «Quote più elevate nei concorsi popolari. La scheda a 13 vi porterà fortuna!» Con questo messaggio accattivante, agli amanti della storica schedina viene annunciato che da domenica 21 gennaio, se vorranno portarsi a casa l’intero montepremi, dovranno indovinare tredici risultati e non più dodici. Una piccola grande rivoluzione nel mondo dei pronostici e della lingua italiana, destinata a durare oltre mezzo secolo.

Nati

Sei nato oggi? Sei molto indipendente e raramente hai bisogno degli altri. Le tue energie sono tutte concentrate sullo studio, sulla ricerca e sul lavoro. E’ nel campo delle scienze il tuo lavoro ideale, ma anche se la vita ti porterà a svolgere un’altra professione potrai, grazie al tuo spirito critico e alla tua concentrazione, conseguire buoni risultati. In amore sei fedele e romantico ma, forse un po’ troppo esigente.

1944 – Uto Ughi: La sua mirabile abilità con l’archetto lo fa ritenere il maggiore violinista italiano della scena contemporanea ed uno dei più raffinati a livello internazionale. Nato a Busto Arsizio.

1905 – Christian Dior : Imprenditore tra i più innovativi del settore della moda, nato a Granville, in Francia, e morto a Montecatini Terme nel 1957.

Scomparsi oggi:

1950 – George Orwell: Autore tra i massimi della letteratura fantascientifica, viene ricordato anche tra i più insigni saggisti di lingua inglese del Novecento. Pseudonimo di Eric Arthur Blair, nato a Motihari.

1959 – Cecil B. DeMille: Nato ad Ashfield, nel sud-ovest del Massachusetts, Cecil Blount De Mille è universalmente conosciuto come il padre del cinema di Hollywood, il cui mito ha costruito metaforicamente e materialmente con la sua fulgida carriera di regista e produttore cinematografico statunitense.

1938 – Georges Méliès: Se i fratelli Lumière hanno spalancato la porta sullo straordinario universo del cinema, a lui è riconosciuto il merito di avere mostrato, per primo, al mondo le sconfinate capacità espressive della “settima arte”, attraverso un utilizzo geniale del montaggio.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 21 gennaio 2021 da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Hai voglia di vendicarti di qualche torto subito o semplicemente di rimetterti in gioco. Nulla di male, nulla di grave, anzi! Come ho spiegato anche lunedi, il tuo e’ un segno che riesce a risalire la china piu’ facilmente degli altri dopo un periodo no. Tuttavia, anche se la giornata e’ buona ti consiglio di minimizzare i problemi in amore: soprattutto nelle coppie di lunga data c’e’ qualche disagio. Anche se stai accanto ad una persona, se ti piace una persona, in questo periodo potresti sentirla piu’ lontana!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Ti senti arrabbiato e probabilmente anche un po’ agitato. Voglio comunque premiarti perche’ questa e’ una giornata importante, voglio darti ‘quattro stelle su cinque’. Pero’ fai attenzione perche’ con la fine di Gennaio e gli inizi di Febbraio, se ci sono dei problemi di soldi, se ci sono dei problemi di comunicazione, sara’ molto probabile che tu debba dire stop. Dal punto di vista delle emozioni del cuore ma anche per quanto riguarda il lavoro sembri sempre troppo precario. E questo sentimento, questa sensazione di precarieta’, alla lunga puo’ spazientire!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): e’ un inizio di settimana importante che puo’ anche sviluppare una bella creativita’. Ricordo che il tuo segno e’ governato da Mercurio, pianeta che in astrologia rappresenta la curiosita’, la capacita’ d’azione e di esplorazione. Raccomando di non sottovalutare i nuovi amori . E se a Dicembre se sei stato male, come credo, ora finalmente si recupera!

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Bisogna dire che questa e’ una settimana comunque migliore di quelle passate anche se attorno a mercoledi avremo stelle un po’ piu’ contrastate. Non hai la capacita’ di farti scivolare le cose addosso, e questo e’ vero non solo per la tua vita ma anche per la vita degli altri, nel senso che se un tuo amico ha un problema, tu stai male, se vedi una persona per strada che non conosci che ha delle difficolta’, anche tu ti immedesimi in quella persona e automaticamente senti di dovere fare qualcosa.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ci sono molti nemici, ma se ci sono dei nemici vuol dire che tu sei protagonista, che in qualche modo hai la forza anche di spazzare via certe ambiguita’. E’ chiaro che vorresti vivere in maniera piu’ serena, pero’ ricordo anche che il tuo e’ un segno di fuoco e quasi quasi quando una persona ti sfida sei contento di far valere le tue ragioni. Sei un combattente, fai parte di un segno che ben si presta alla sfida, alla gara, purche’ naturalmente tu vinca. Questa e’ una giornata che porta una discreta energia ma attenzione sempre a soldi e lavoro.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questo e’ un momento interessante: per tutti quelli che hanno un’attivita’ in proprio, non escludo che entro meta’ Febbraio possa anche arrivare qualche soldo in piu’ o semplicemente che ci sia una soluzione, che arrivi un rimborso atteso. Insomma, fai le tue richieste! Per quelli che hanno nel 2020 hanno avuto qualche vantaggio in piu’, perche’ ricordo che comunque e’ stato un anno importante per tutti segni di terra, non resta che proseguire sulla stessa strada e andare avanti senza fermarsi!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Hai iniziato questa settimana in maniera un po’ perplessa e devo dire che si nota una certa stanchezza fisica. Ora e’ vero che stiamo per arrivare ad un Febbraio importante per le relazioni e per gli incontri, pero’ c’e’ un passato che pesa e che magari bisogna anche chiudere tutte le situazioni che non vanno piu’ bene, tutte le situazione che andrebbero escluse dalla tua vita.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Con questo Marte agitato assieme anche ai pianeti che si stanno combinando in modo cosi particolare nel tuo cielo, potresti essere un po’ piu’ intollerante. Devo dire che questa giornata puo’ comportare dei momenti di fatica, tuttavia voglio darti ‘quattro stelle di forza’ perche’ hai un bellissimo cielo per reagire.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): In questo momento stai per esplodere, in senso buono! Esplosione d’amore, esplosione di volonta’, di azione e ribellione! Questi pianeti che si concentreranno sempre piu’ in un punto del cielo che rappresenta la liberazione, porteranno molti di voi a ribellarsi a certe regole, a certe situazioni che non vanno piu’ bene. Bisogna dire che questo martedi regala una buona energia: con Luna, Mercurio, Giove e Saturno favorevoli puoi davvero risvegliarti ed iniziare una nuova vita!

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questa e’ una settimana in cui alcune battaglie potrebbero sembrare perse: in realta’ tu sai benissimo cosa devi fare ma spesso hai attorno persone che non sono tanto stabili. Ecco perche’, come dicevo anche lunedi, ti fidi molto di te stesso ma assai poco degli altri: proprio per colpa di un gruppo, di una persona, di una situazione poco stabile, ora potresti innervosirti molto. Sei un po’ isolato da tutto perche’ vorresti allontanare dalla tua vita molti seccatori!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Posso dire che il tuo segno e’ tra i prediletti delle stelle almeno fino alla meta’ di Febbraio, pero’ ogni tanto ti ad essere un po’ piu’ chiaro con te stesso, perche’ se c’e’ un difetto di questo segno e’ il fatto di essere confusionari, disordinati. Quindi, grande creativita’, grande voglia di fare, ma se non c’e’ un progetto stabile, se non c’e’ un’idea fissa, se non c’e’ voglia di costruire tutto questo, benessere potrebbe diventare malessere!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Questa e’ una giornata che produce un effetto piu’ positivo in amore con Venere favorevole. Purtroppo, negli ultimi due mesi il lavoro non ha regalato grandi gratifiche e forse potresti aver avuto anche un risultato inferiore al previsto, ma ricorda che da Giugno a Dicembre vivrai mesi di grande forza. Quindi, quello che stai vivendo e preparando adesso avra’ un buono sviluppo dalla fine della primavera in poi