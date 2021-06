Lunedì 21 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 21 giugno è il 172° giorno del calendario gregoriano. Mancano 193 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Luigi Gonzaga, gesuita. E’ il protettore dei giovani. Il nome Luigi deriva dal nome tedesco Clodoveo e letteralmente significa “illustre in battaglia”. La sua popolarità si deve probabilmente ai molti sovrani francesi omonimi, è tra i 5 nomi più diffusi tra gli uomini in Italia.

Accadde Oggi

1280 – Torino viene ceduta, in cambio della libertà, dal marchese Guglielmo VII del Monferrato a Tommaso III di Savoia: da questa data la storia della città si legherà a quella dei Savoia

1321 – Con l‘editto di Poitiers Filippo V di Francia ordina l’eccidio dei lebbrosi

1527- Muore a Firenze Niccolò Machiavelli , una delle intelligenze più acute del Rinascimento italiano. Dal 1498 al 1512, è segretario della Repubblica fiorentina ma, al ritorno a Firenze dei Medici, abbandona la vita politica, ritirandosi in campagna.

, una delle intelligenze più acute del Rinascimento italiano. Dal 1498 al 1512, è segretario della Repubblica fiorentina ma, al ritorno a Firenze dei Medici, abbandona la vita politica, ritirandosi in campagna. 1834 – McCormick riceve il brevetto per la mietitrice: A contatto con la vita dei campi nella Valle dello Shenandoah (Virginia), dove viveva con la sua famiglia, il 22enne Cyrus Hall McCormick si preoccupò di come migliorare le condizioni di lavoro degli agricoltori, attraverso numerose invenzioni.

A contatto con la vita dei campi nella Valle dello Shenandoah (Virginia), dove viveva con la sua famiglia, il 22enne Cyrus Hall McCormick si preoccupò di come migliorare le condizioni di lavoro degli agricoltori, attraverso numerose invenzioni. 1913 – Prima donna a paracadutarsi da un aereo: Nella storia dell’aviazione statunitense il nome di Georgia Ann Thompson Broadwick è scritto a caratteri cubitali, anche se tutti la ricordano semplicemente come Tiny.

Nella storia dell’aviazione statunitense il nome di Georgia Ann Thompson Broadwick è scritto a caratteri cubitali, anche se tutti la ricordano semplicemente come Tiny. 1948 – Nasce il 33 giri: In principio fu il 78 giri, prima evoluzione commerciale del “disco fonografico” inventato nel 1894 dal tedesco Emile Berliner (ricordato anche come inventore del grammofono).

In principio fu il 78 giri, prima evoluzione commerciale del “disco fonografico” inventato nel 1894 dal tedesco Emile Berliner (ricordato anche come inventore del grammofono). 1963- Il cardinale Giovanni Battista Montini viene eletto Papa con il nome di Paolo VI . Montini possiede una forte personalità intellettuale, è una figura seria, riflessiva con un’intensa passione filosofica e teologica.

. Montini possiede una forte personalità intellettuale, è una figura seria, riflessiva con un’intensa passione filosofica e teologica. 1976- Il Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer ottiene uno straordinario risultato alle elezioni politiche. Con il 34,4 per cento dei voti arriva a pochissima distanza dalla Democrazia Cristiana, che ottiene il 38,4 %

ottiene uno straordinario risultato alle elezioni politiche. Con il dei voti arriva a pochissima distanza dalla che ottiene il 1999 – Per la prima volta il ruolo di allenatore di una squadra del campionato italiano di calcio , la Viterbese , che milita in serie C, viene assunto da una donna: Carolina Morace .

Per la prima volta il ruolo di , la , che milita in serie C, viene assunto da . 2001 – La classifica degli uomini più ricchi del mondo vede in testa Bill Gates, fondatore di Microsoft, con 58 miliardi di dollari. Il più ricco in Italia è Silvio Berlusconi con 10,3 miliardi di dollari.

Nati

Sei nato oggi? Emotivo, sensibile e molto disponibile verso gli altri, corri a volte il rischio di essere ingannato da chi ha meno scrupoli di te. Per evitare delusioni frena i tuoi entusiasmi e valuta con attenzione le persone che ti circondano: otterrai successo nel lavoro e serenità in amore.

1961 – Manu Chao: Cantautore e chitarrista di origini franco-spagnole, José Manuel Thomas Arthur Chao, in arte Manu Chao, fa della contaminazione culturale l’aspetto identitario della sua produzione musicale.

1905 – Jean-Paul Sartre: Una delle menti più acute del Novecento, per le idee anticonformiste e anti-borghesi divenne un punto di riferimento della contestazione del Sessantotto e un’icona giovanile universale.

Oroscopo

Oroscopo dal 21 al 27 giugno 2021. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete - Quattro stelle. In amore c’è qualcosa che non va, non riesci a lasciarti andare. C’è chi ha dovuto fare i conti con un periodo difficile, che non riesce a dimenticare. Ma non temere: sabato una telefonata o un incontro ti farà riflettere. Sul lavoro, non hai raggiunto tutti i traguardi e potresti vivere qualche disagio. Sei molto stanco, ma attorno a mercoledì arrivano buone novità!

Toro - Cinque stelle. Venere è favorevole, ma lunedì e martedì potrebbero esserci delle tensioni. Tu credi nell’amore solo quando lo vedi, ma è proprio questo il problema: non sempre ti sei fidato o hai trovato le persone giuste e questo ti ha reso più diffidente. Sul lavoro, qualche perplessità per quanto riguarda il denaro. Alcuni progetti sono in sospeso, ma è arrivato il momento di rimettersi in gioco. Tra l’altro, la settimana è positiva, occhio solo alla giornata di lunedì!

Gemelli - Quattro stelle. In amore le relazioni che sono nate il mese scorso possono continuare, ma è probabile che tu voglia accelerare i tempi. Sabato e domenica saranno giornate positive, ma c’è chi sta cercando un ottimo compagno di avventura. Sul lavoro, la settimana inizia in maniera positiva e Mercurio sta transitando nel tuo segno. Approfittane, arriveranno nuove occasioni anche per chi ha una professione autonoma e vuole essere indipendente!

Cancro - Quattro stelle. Venere continua il transito nel tuo segno e Sole da lunedì passerà nel tuo segno zodiacale. Lasciati andare all’amore, alle nuove emozioni e cerca di avere fiducia. Non essere pessimista e non pensare al passato. Sul lavoro, in arrivo qualcosa di importante in autunno o in inverno, forse anche qualche soldo in più. Venere porterà passioni, ma tu sei alla ricerca di nuovi spunti da cui partire!

Leone - Cinque stelle. Venere tra qualche settimana sarà dalla tua parte e questo vuol dire che l’amore sarà molto più vicino di quanto immagini. Occhio, però, ai rapporti con i nati sotto il segno dell’Acquario e dello Scorpione, da mercoledì arriveranno giornate tutte da vivere. Sul lavoro, lunedì e martedì non sono giornate ottime, ma dopo tutto migliorerà. Non puntare tutto sull’immediato, soprattutto se hai intenzione di recuperare una posizione di prestigio!

Vergine - Quattro stelle. Sei troppo preso dal lavoro e poco interessato all’amore, anche se Venere non è più contraria. I rapporti migliori sono con i nati sotto il segno del Cancro, Bilancia e Scorpione, con i Pesci, invece, bisogna ritrovare la giusta serenità. Sul lavoro, hai bisogno di più energia, ma è meglio evitare discussioni nella giornata di giovedì. Presto arriveranno delle novità, ma Giove non è dalla tua parte e questo potrebbe portarti a rinviare dei progetti!

Bilancia - Quattro stelle. In amore c’è un po’ di agitazione, ma se hai dovuto fare i conti con una separazione nel passato ricorda che l’estate sarà importante. O meglio, ti aiuterà a trovare la giusta serenità. Non avere paura! Sul lavoro, c’è qualche dubbio nei rapporti di lavoro e se hai un’attività in autonomia devi ripartire da zero. Le stelle sono dalla tua parte e la fortuna ti aiuterà!

Scorpione - Quattro stelle. In amore hai voglia di lasciarti andare, di fare conoscenze piacevoli e la situazione astrologica è dalla tua parte. Tra l’altro, il Sole sarà attivo da lunedì e sarai ancora più affascinante. Sul lavoro, Giove è dalla tua parte: non sottovalutare tutte le opportunità. Cerca di farti valere, anche se Marte è contrario e sei molto agitato!

Sagittario - Quattro stelle. In amore bisogna fare chiarezza: devi capire se ti manca qualcuno o se provi disagio perché non sai come allontanare una persona. Cerca di non pensare al passato e di non impelagarti in storie impossibili, sii più concreto! Sul lavoro, hai delle scelte da fare e la Luna che sarà nel tuo segno da mercoledì ti può aiutare. Ora è arrivato il momento di ottenere il massimo!

Capricorno - Quattro stelle. Non sai bene cosa fare in amore e questo è un periodo interlocutorio. Non sai neanche tu cosa ti passa per la testa, potresti vivere una bella amicizia o un’avventura! Sul lavoro, vorresti cambiare, ma forse devi prima accettare quello che c’è. Ti senti sottopagato e anche sottovalutato!

Acquario - Tre stelle. In questo periodo in amore non ci sono grandi novità, ma il cuore batterà forte sabato e domenica. Ora ti andrebbe bene anche solo un’amicizia, una storia disimpegnata, chissà! Sul lavoro, fai attenzione alle spese anche se Saturno sta transitando nel tuo segno e porta equilibrio. Spesso mancano i fondi o sei in anticipo rispetto agli altri e, quindi, ti trovi a elaborare strategie vincenti in solitaria!

Pesci - Quattro stelle. Venere è dalla tua parte e questo significa che per l’amore stanno arrivando belle novità, soprattutto se maggio è stato un mese di incomprensioni. Cerca però di stare attento ai legami del passato, meglio voltare pagina e andare avanti! Sul lavoro, Giove è nel tuo segno, ma sarà così per poche settimane. E’ probabile che tu debba fare delle scelte o iniziare un praticantato, non ti buttare giù! La giornata più stancante sarà quella di mercoledì, ma se ti fanno una proposta tu non dire subito di no, rifletti!