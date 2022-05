Sabato 21 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 21 maggio è il 141º giorno del calendario gregoriano. Mancano 224 giorni alla fine dell'anno

Santi del giorno: San Vittorio e compagni (Martiri)

Accadde Oggi

526 – Terremoto di Antiochia, antica Siria, oggi Turchia: 250’000 morti stimati, uno dei terremoti più disastrosi della storia conosciuta

1927- Charles Lindbergh completa il primo volo transatlantico senza scalo. Le gare e le sfide aree appassionano le nazioni fin dai primi anni del Novecento quando inizia l'avventura più straordinaria mai compiuta dall'uomo, quella appunto del volo.

1956- Nell'Oceano Pacifico, sull'atollo di Bikini,viene sganciata la bomba Shot Redwing-Cherokee. È la prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile testata dagli Stati Uniti d'America.

1991- L'ex Primo Ministro indiano Rajiv Gandhi viene assassinato da un terrorista kamikaze imbottito di esplosivo, nei pressi di Madras. Figlio maggiore di Indira Gandhi e Feroze Gandhi, Rajiv studia in Inghilterra dove conosce l'italiana Sonia Maino che sposa nel 1968..

1927 – Lindbergh completa la prima trasvolata atlantica senza scalo: Da New York a Parigi attraverso l’Atlantico, un volo ininterrotto verso la leggenda e il progresso. Con l’impresa del giovane pilota americano si entrò nel vivo della stagione d’oro dell’aviazione, che da quel momento conobbe uno sviluppo incontenibile nel trasporto civile e per scopi militari. Quella pagina storica fu anche un fenomeno mediatico di massa che trasformò il protagonista in una vittima della sua stessa popolarità.

Nati

Sei nato oggi? Il tuo temperamento è forte e deciso, pertanto in tutte le situazioni della vita hai un ruolo attivo e dominante. Dedichi molte energie al lavoro e raggiungi ben presto il successo. Nella vita affettiva però ti mostri troppo duro e rischi di provocare incomprensioni e rotture. Impara ad essere più disponibile, non te ne pentirai.

1471 – Albrecht Dürer Principale esponente della pittura tedesca rinascimentale, è indicato tra gli artisti che maggiormente hanno influenzato l’arte occidentale del Cinquecento. Nato a Norimberga e qui scomparso.

Scomparsi

1973- Muore a Roma Carlo Emilio Gadda. Primo di tre fratelli, Gadda si impone come scrittore negli anni ’50. Nel 1950, Gadda si trasferisce a Roma, dove lavora alla Rai per i servizi culturali radiofonici.

Oroscopo del giorno

Ariete. Chi non si innamora è perché ha paura dei sentimenti, nelle coppie dove c’è grande intesa possono nascere bei progetti.

Toro. Questo giorno regala qualcosa in più: cerca di dare fiducia. Nel lavoro non devi evitare una discussione solo perché sei sicuro di aver ragione.

Gemelli. Ci sono molti pianeti nel tuo segno: emozioni profonde in arrivo. Nel lavoro se it chiamano per un nuovo accordo è il momento di buttarsi.

Cancro. L’amore entro giugno potrebbe tornare: Venere dal 2 giugno sarà nel tuo segno. Nel lavoro confermerai un contratto in questi giorni.

Leone. Raccomando il confronto in amore nelle prossime ore; favoriti anche gli incontri. Nel lavoro vorresti solo qualche riconoscimento in più, è un periodo un po’ problematico.

Vergine. Conviene mediare soprattutto al mese prossimo eventuali scontri che potrebbero diventare insostenibili. Nel lavoro se devi affrontare un discorso importante sarà bene farlo ora.

Bilancia. Se una storia non funziona è difficile che possa essere recuperabile. Nel lavoro cerca un momento di pausa, devi fare delle scelte importanti: tempo di riflessione.

Scorpione. Un’altra amicizia nata per gioco potrebbe trasformarsi e diventare qualcosa di più. Nel lavoro non sono giornate che promettono grandi prospettive, cerca di restare paziente.

Sagittario. Anche oggi potrebbe nascere qualche contrasto nella coppia- Nel lavoro è un periodo dell’anno che ti permette di prendere decisioni importanti, tu però rifletti sempre con attenzione.

Capricorno. Se c’è una persona che ti piace potresti avvicinarla: anche se resti sempre diffidente. Nel lavoro devi evitare gli alzarsi, soprattutto per i soldi. E’ un momento delicato, stai lontano dai problemi.

Acquario. Non devi tirarti indietro se c’è una persona che t interessa. Nel lavoro devi scegliere solo le cose che ti piacciono, ricorda però di non lasciare il certo per l’incerto.

Pesci. E’ una giornata davvero nervosa e non solo per i sentimenti. Nel lavoro può capitare di discutere ma questa volta sei tu che stai cercando delle soluzioni.