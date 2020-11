Sabato 21 novembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 21 novembre è il 325º giorno del calendario gregoriano (il 326º negli anni bisestili). Mancano 40 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Presentazione della Beata Vergine Maria, San Romeo

Etimologia: Romeo, dal greco “rhomaios”, latinizzato in “romaéus”, era un termine indicante un “di Roma, romano”. Divenne quindi il soprannome per tutti coloro che, almeno una volta, si erano recati in pellegrinaggio a Roma. Per altri ha origine dl greco “rhomé”, “forza, robustezza”.

Giornata Nazionale degli Alberi: il 21 novembre si vuole ricordare l’importanza del patrimonio arboreo e di ricordare il ruolo fondamentale ricoperto da boschi e foreste. La giornata prevede anche numerose iniziative come la messa a dimora di nuovi alberi. Già gli antichi Romani precorsero l'odierna festa degli alberi: questi erano tutelati e conservati anche per motivi legati alla religione ed era consuetudine consacrare i boschi al culto delle divinità

Accadde Oggi

1272 – Sale al trono Edoardo I d’Inghilterra, succedendo a suo padre Enrico III.

1676 – L’astronomo danese Ole Rømer presenta le prime misurazioni quantitative della velocità della luce.

1783 – A Parigi, Jean-François Pilâtre de Rozier e François Laurent d’Arlandes compiono la prima ascesa con una mongolfiera non vincolata (tempo di volo: 25 minuti, altezza massima: 9.000 metri).

1877 – Thomas Edison annuncia l’invenzione del fonografo, un apparecchio che può registrare suoni. Questa invenzione permetterà poi l’utilizzo di apparecchi per la riproduzione del suono.

1868 – Istituzione del Corpo di Polizia municipale di Padova.

1975 – Esce “A Night at the Opera” dei Queen: Con A Night at the Opera i Queen sfornano il loro quarto album, che consacra la band britannica nel panorama del rock mondiale. Prodotto da Roy Thomas Baker e finito di registrare a luglio del 1975, il disco era stato inizialmente concepito come parte di un doppio album, che avrebbe dovuto contenere anche il successivo “A Day at the Races” (uscito a distanza di un anno); questo perché entrambi i titoli richiamano due omonimi film dei fratelli Marx, alla cui geniale comicità Freddie Mercury e company volevano rendere omaggio.

1964 – Inaugurato il Ponte di Verrazzano: Colosso d’acciaio di alta ingegneria, ponte sospeso più lungo al mondo all'epoca, mette in collegamento i due quartieri newyorkesi di Staten Island e Brooklyn. Retto da due piloni di 27mila tonnellate di peso ciascuno e lungo 1.600 metri, è formato da due strade sovrapposte (la parte inferiore venne aperta a giugno del 1969) a sei corsie di marcia, rese popolari sui media da numerosi film (tra cui "La febbre del sabato sera") e dalle spettacolari immagini della Maratona di New York, che qui ha il suo punto di partenza.

Nati

Sei nato oggi? Le tue capacità intuitive ed una notevole intelligenza analitica ti mettono in grado di risolvere qualsiasi rebus o problema. Nel lavoro dai il meglio di te quando affronti situazioni complesse e difficili. All’amore dedichi poco tempo ed energie: se non ami la solitudine, cerca di cambiare atteggiamento e dai di più a chi ti è vicino.

1965 – Björk: È la regina del pop islandese, portavoce nel mondo della cultura e della storia della sua terra. Nata a Reykjavík, il suo nome significa betulla.

1694 – Voltaire: Quando si pronuncia il suo nome, si pensa a tutto lo scibile umano e alla sete di conoscenza che ha animato le grandi menti della storia, tra le quali è annoverato il filosofo, drammaturgo, storico, poeta.

1973 – Inés Sastre: Modella e attrice, nata a Valladolid, in Castiglia. Inizia la sua carriera partecipando ad alcuni spot pubblicitari e dal 1996 lavora, per tre anni, come testimonial per Lancôme, succedendo ad Isabella Rossellini.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di sabato 21 novembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Fidati sarà un buon sabato per te. Lo sarà perché Venere non sarà più una avversaria, un pianeta che ti farà litigare spesso con il cuore. Lo sarà perché il Sole – entrando in un segno di fuoco come il tuo – saprà come rialzare le tue forze, come renderti tonica e speciale. Umori e emozioni al massimo.

Toro

Da oggi Venere inizia la sua opposizione che durerà qualche settimana. Dovrai insomma confrontarti più da vicino con cose e situazioni, con gli equilibri della coppia, con parole e gesti che saranno guardati con maggiore attenzione. Crescono gli entusiasmi grazie al Sole che cambia di segno.

Gemelli

Inizia la stagione opposta alla tua, quel tempo in cui il Sole ti osserva dall’opposizione obbligandoti a vivere più da vicino i rapporti e tutte le situazioni condivise. Decidi di trasformare la sfida in un’occasione per vivere più intensamente ogni rapporto, per dare il massimo, per non essere mai invisibile.

Cancro

Venere prende il posto del Sole nella tua quinta casa, quella delle cose belle, divertenti, delle idee più creative che puoi avere. All’entusiasmo e all’energia ora aggiungi il bisogno di equilibrio, di un’armonia forse non facile ma che ti sembra essere più attuale, più adatta al momento che vivi.

Leone

Bello sapere di poter contare su un Sole ora in trigono, su quella forza che ti sostiene e che rende più caldi i rapporti, che ti avvicina a tutto ciò che ti piace e che ti appassiona. Venere, intanto, ribadisce anche il bisogno di vivere meglio le cose intime, personali, di non perderti troppo di vista.

Vergine

Se l’energia del Sole, da oggi in quadratura, rischia di abbassare leggermente il tuo tono vitale, ecco che Venere entra in azione dal sestile, aiutandoti a essere più gentile e disponibile con gli altri, usando parole migliori. Saprai anche rendere evidenti le tue qualità, esibendo una nuova sicurezza.

Bilancia

Da oggi perdi il tuo pianeta preferito, perdi Venere. Per questo, nelle prossime ore, potresti sentirti un po’ persa, poco sicura di fronte a chi invece non smette di esibire forza e sicurezza. Per fortuna (tua), da oggi il Sole ti è amico, illumina il tuo look, il tuo modo di comportarti, di stare con tutti.

Scorpione

Curioso questo cielo, questo sabato che ti leva il Sole ma che ti consegna Venere. Termina infatti la tua stagione, calano leggermente le energie, ma Venere entra a far parte del tuo presente, delle tue cose. Per questo amori e relazioni si avvicinano a te, ai tuoi pensieri e alle tue azioni.

Sagittario

Benvenuto Sole. C’era davvero bisogno di un po’ di luce e di calore in questo momento, e la nostra stella non mancherà di portarti entusiasmo, energia. Intanto la Luna ti aiuterà a fare un ottimo uso di quel bel Marte in trigono, ti consentirà cioè di muoverti sempre in modo giusto, esatto.

Capricorno

Venere diventa un pianeta amico del tuo segno, un giusto alleato dei tuoi sogni, dei tuoi progetti e delle novità. Perché avrai meno paura di sbagliare, perché sentirai il bisogno di credere in quello che stai facendo. Qualcuno, intanto, riuscirà forse a muovere le tue passioni più vere, più profonde.

Acquario

Il tuo cielo si muove, cambia per davvero. Venere entra in quadratura, mettendo alla prova i tuoi umori, sfidandoti a mettere dolcezza e armonia nelle azioni, nelle idee. Ma il Sole da oggi illumina anche i tuoi sogni, rende più facile credere e sperare nel futuro. L’amore migliora perché esiste un progetto da condividere.