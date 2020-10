Mercoledì 21 ottobre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 21 ottobre è il 294º giorno del calendario gregoriano (il 295º negli anni bisestili). Mancano 71 giorni alla fine dell’anno.

Accadde oggi

63 a.C. – Marco Tullio Cicerone ottiene il Senatus consultum ultimum per fronteggiare Catilina

1492: Cristoforo Colombo attracca nell’isola di San Salvador

1520: Magellano attraversa lo stretto che prenderà il suo nome

1797 – Nel porto di Boston viene varata la fregata della marina statunitense USS Constitution, che andrà a combattere i pirati barbareschi al largo della costa di Tripoli (nel 1805 il Trattato di pace di Tripoli, verrà firmato sul ponte della Constitution)

1805 – Guerre napoleoniche: Battaglia di Trafalgar – La flotta navale britannica guidata dall’ammiraglio Horatio Nelson sconfigge una flotta Franco-Spagnola al largo della Spagna

1866 – Annessione attraverso plebiscito, a seguito della terza guerra di indipendenza, del Veneto al Regno d’Italia

1879 – Thomas Edison testa la prima lampadina funzionante in modo efficace (resterà accesa per 13 ore e mezza prima di bruciarsi)

1902 – Negli Stati Uniti termina uno sciopero di cinque mesi organizzato dal sindacato dei minatori

1941 – Seconda guerra mondiale: le truppe tedesche in Jugoslavia si scatenano uccidendo migliaia di civili

1944 – Seconda guerra mondiale: primo attacco kamikaze – un aereo giapponese equipaggiato con una bomba contenente 200 kg di esplosivo attacca la nave HMAS Australia al largo dell’isola di Leyte, all’inizio della Battaglia del Golfo omonimo

1945 – In Francia le donne vanno a votare per la prima volta

1959 - A New York apre al pubblico il Guggenheim Museum progettato da Frank Lloyd Wright

1967 – Guerra del Vietnam: più di 100.000 dimostranti si radunano a Washington. Una manifestazione pacifica al Lincoln Memorial viene seguita da una marcia sul Pentagono e da scontri con i soldati e gli United States Marshal che proteggono l’edificio (L’evento si protrarrà fino al 23 ottobre; in 683 verranno arrestati). Dimostrazioni simili si svolgono in Giappone ed Europa Occidentale

1994 – Programma nucleare della Corea del Nord: Corea del Nord e Stati Uniti firmano un accordo che obbliga la Corea del Nord a fermare il suo programma di armamento nucleare e a permettere ispezioni

1998 – Massimo D’Alema diventa Presidente del Consiglio. Nasce il Governo D’Alema I

2001 – Viene presentato il primo iPod

2010 – La Birmania viene denominata ufficialmente Repubblica dell’Unione di Myanmar

2016 – Viene Istituita la giornata Europea dell’Educazione Finanziaria, organizzata in Italia dall’Ente Nazionale per il Microcredito.

Nei film - Il 21 ottobre 1985 Marty Mc Fly viaggia nel 1955 a bordo di una DeLorean.

Ricorre oggi: Giainismo, Induismo e Sikhismo celebrano Diwali; la Chiesa cattolica celebra la memoria di sant’Ilarione e di sant’Orsola.

Nati

1947 – Riccardo Fogli: Toscano di Pontedera, come cantante è stato tra i grandi protagonisti della scena musicale italiana nel ventennio 70-80, prima con i Pooh e poi come solista.

1846 – Edmondo De Amicis: Il narratore per eccellenza dell’Italia risorgimentale. Così viene ricordato Edmondo De Amicis nei libri di storia e nei manuali di letteratura italiana.

1953 – Eleonora Giorgi: Romana di Roma, è dagli anni Settanta nel mondo del cinema, dove opera prevalentemente come attrice e produttrice cinematografica.

1772 – Samuel Taylor Coleridge: Poeta di straordinaria immaginazione e critico di sconfinata cultura e raffinatezza, è annoverato tra i padri del Romanticismo inglese.

1981 – Martín Castrogiovanni: Nato a Paraná (Argentina), è un ex rugbista a 15 italiano, con un nonno siciliano, alto 188 cm per quasi 120 kg di peso. In Italia gioca nel Rugby Calvisano (in provincia di Brescia).

Scomparsi

1969 – Jack Kerouac (48 anni fa): Mito evergreen della cultura giovanile, è stato il padre della Beat Generation, che fu una rivoluzione culturale, oltre che linguistica e letteraria.

Sei nato oggi? Non c’è dubbio che i nati il 21 ottobre siano molto diversi dagli altri, tanto nella personalità quanto nelle opinioni. Se nelle occasioni sociali o professionali si mostrano in genere affascinanti e attraenti, quando entrano in gioco i loro affari personali assumono spesso un atteggiamento provocatorio, persino enigmatico. In effetti, i loro rapporti con gli altri sono molto complicati e certo il carattere critico e talvolta contestatore non contribuiscono a renderli più semplici. Sebbene tengano in grande considerazione l’armonia e la tranquillità, e facciano di tutto per vivere in un ambiente piacevole, tendono a infastidirsi per delle inezie e restare molto delusi e afflitti dai fallimenti in campo sentimentale.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di mercoledì 21 ottobre 2020?

Ariete

Qualcuno oggi vivrà una passione speciale, un’energia davvero unica che ti farà pensare, che non ti lascerà mai indifferente. Non devi però competere (Marte te lo sconsiglia) ma sicuramente puoi provare a capire che cosa genera tutta questa forza, quali sono i sogni e gli obiettivi di questa persona.

Toro

Plutone oggi sarà in esatto trigono con la tua Venere, regalandoti una forza molto speciale, tanta energia per essere e per fare. Ma il pianeta ti aiuterà anche a eliminare quei dubbi e quei sospetti che non ti facevano vivere troppo tranquilla, che non sempre ti hanno aiutato a sorridere, a stare bene.

Gemelli

Oggi il tuo Mercurio in fuga, incontrerà velocemente una Luna solida, ferma e distaccata, un’emozione concentrata. Per questo il mercoledì potrebbe per te diventare un’ottima occasione per fare pensieri e considerazioni, per capire meglio che cosa, in questo momento, non ti funziona.

Cancro

Nelle prossime ore ti sentirai particolarmente vicina alle persone che ami, sempre in contatto con la mente e il cuore di chi è speciale per te, dei tuoi affetti. Succederà perché saprai dire le cose giuste, perché potrai metterci energia e intelligenza, arrivando sempre al punto. Fidati dell’istinto.

Leone

Usa questa ultima giornata di amicizia solare (da domani sarà in quadratura) per dire le cose che vorresti, per parlare alle persone, per fare arrivare un messaggio importante. Intanto Venere ti aiuterà a metterci una passione e un’energia molto speciali quando ti darai da fare.

Vergine

Venere (nel tuo segno) e Plutone oggi stringeranno un patto, formeranno un aspetto che davvero ti promette una forza speciale, la voglia di metterti alla prova ma con grande coraggio e con tanta convinzione. Intanto qualcuno accanto a te oggi farà i conti con i suoi errori, con le sue insicurezze.

Bilancia

Questo è l’ultimo giorno dedicato al tuo segno, in cui il Sole abiterà tra le tue stelle. Eppure, sentirai di poter contare su un’energia molto speciale, su una forza che ti aiuterà a vivere meglio ogni cosa, ogni sfida. Merito di un Plutone che collabora, che stavolta sa come fare. Goditi il mercoledì.

Scorpione

In attesa che, tra poche ore, il Sole entri nel tuo segno, potrai goderti un Mercurio (retrogrado) che farà i conti con le emozioni, che capirà come i sentimenti possano essere molto più affidabili dei pensieri sbagliati. Intanto potrai divertirti insieme a una persona che oggi esprime una vitalità speciale.

Sagittario

Mentre ci sarà ancora chi, accanto a te, starà facendo i conti con la logica e la determinazione, tu potrai finalmente liberarti di un dubbio, di qualcosa che ti impediva di esprimere una qualità, di agire, di muoverti concretamente per raggiungere un obiettivo, per migliorare il tuo rapporto con il lavoro.

Capricorno

Venere e Plutone (che è nel tuo segno) oggi saranno in perfetto trigono di Terra, consentendoti di esprimere passioni e energie sempre misurate, sempre adatta alla situazione, forze che non si sbaglino mai con i modi e gli stili. Il Sole vive intanto la sua ultima giornata in quadratura, per questo cresce in te la forza vitale.

Acquario

Mercurio e il Sole (da domani nel punto più alto del tuo cielo) sembrano spostare la tua attenzione verso le cose del lavoro, verso gli impegni e gli incarichi del presente. Per questo senti il bisogno di fare un po’ d’ordine tra le tue idee, di essere pronta per affrontare in modo logico nuove questioni.

Pesci

Speciale, specialissima quella Venere in opposizione che oggi si carica (che magia!) della forza di Plutone, delle promesse del firmamento. Qualcosa che ti aiuterà a esprimere in modo forte e chiaro le tue emozioni, che ti renderà molto coraggiosa se e quando si tratterà di amare, di abbracciare gli affetti.