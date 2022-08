Lunedì 22 agosto: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 22 agosto è il 234° giorno del calendario gregoriano. Mancano 131 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si venera la Beata Vergine Maria Regina

Accadde Oggi

1485. Nella battaglia di Bosworth, conclusiva della “Guerra delle due rose”, il sovrano inglese Riccardo III viene ucciso dal nobile Henry Tudor.

Nella battaglia di Bosworth, conclusiva della “Guerra delle due rose”, il sovrano inglese dal nobile Henry Tudor. 1717 – Truppe spagnole sbarcano in Sardegna

1846 – Gli Stati Uniti si annettono il Nuovo Messico

1864. Viene fondata a Ginevra la Croce Rossa Internazionale .

Viene fondata a Ginevra la . 1902 – Nasce la Cadillac: Nasce a Detroit la Cadillac Automobile Company, destinata a diventare un marchio di gran lusso, dal 1908 parte della grande famiglia della General Motors. Promotore dell’iniziativa è William H. Murphy, un commerciante di legnami, tra i primi azionisti della Ford Motor Company, che le dà il nome dell’ufficiale francese Antoine de la Mothe Cadillac, al quale si deve la fondazione nel 1701 della città di Detroit.

Nasce a Detroit la Cadillac Automobile Company, destinata a diventare un marchio di gran lusso, dal 1908 parte della grande famiglia della General Motors. Promotore dell’iniziativa è William H. Murphy, un commerciante di legnami, tra i primi azionisti della Ford Motor Company, che le dà il nome dell’ufficiale francese Antoine de la Mothe Cadillac, al quale si deve la fondazione nel 1701 della città di Detroit. 1938. Il regime fascista impone il censimento degli ebrei in Italia per attuare un’azione razzista persecutoria mirata.

Il regime fascista impone il per attuare un’azione razzista persecutoria mirata. 1951. La first lady argentina, Evita Peron , si candida alla vicepresidenza del Paese. Già nominata ministro del Lavoro, all’indomani dell’elezione alla presidenza del marito Domingo Peron, porta avanti con lui numerose riforme economiche di stampo socialista.

La first lady argentina, , si candida alla vicepresidenza del Paese. Già nominata ministro del Lavoro, all’indomani dell’elezione alla presidenza del marito Domingo Peron, porta avanti con lui numerose riforme economiche di stampo socialista. 1978. Il presidente del Kenya Yomo Kenyatta muore nella sua casa di Mombasa. Considerato il padre della patria, conduce il Kenya nella lotta di liberazione dal colonialismo fino all’indipendenza, ottenuta nel 1963. E’ uno dei leader più noti del nazionalismo africano.

Il presidente del Kenya muore nella sua casa di Mombasa. Considerato il padre della patria, conduce il Kenya nella lotta di liberazione dal colonialismo fino all’indipendenza, ottenuta nel 1963. E’ uno dei leader più noti del nazionalismo africano. 2009. Vincita record al Superenalotto : viene realizzata in provincia di Massa Carrara con una schedina da 2 euro che vince circa 148 milioni.

Vincita record al : viene realizzata in provincia di Massa Carrara con una schedina da 2 euro che vince circa 148 milioni. 2010 – I 33 minatori cileni intrappolati dal 5 agosto nella miniera di San Josè a 700 metri di profondità riescono per la prima volta a far arrivare segnali a soccorritori e familiari: fanno sapere di avere ossigeno e viveri per sopravvivere in attesa di essere riportati in superficie.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 22 agosto, anche quando perseguono obiettivi pieni di immaginazione, fantasia e creatività, non perdono mai il contatto con il fondamento dell’esperienza acquistata attraverso i più comuni impegni e le attività giornaliere. Essi non dimenticano le loro radici e sono estremamente realistici riguardo alle proprie capacità; di conseguenza disprezzano l’arroganza e procedono con la logica, sia che rimangano sul piano materiale sia che si occupino di concetti astratti e sofisticati.

1933 – Sylva Koscina: Attrice di fama mondiale, nata a Zagabria e morta a Roma nel 1994, è stata uno dei volti più belli del cinema e della televisione italiana.

1908 – Henri Cartier-Bresson: Nato a Chanteloup-en-Brie, nel nord della Francia, è stato un fotografo francese, testimone con le sue immagini dei più disparati angoli del pianeta e dei principali eventi del pianeta e dei principali eventi del Novecento. Non a caso viene annoverato tra i pionieri del foto-giornalismo.

1862 – Claude Debussy: Nato a Saint-Germain-en-Laye, nel nord della Francia, viene considerato tra i più eccelsi compositori della storia francese.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 22 agosto. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.



Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Evitate le persone negative… Avete bisogno di ottimismo, pensate a voi stessi più che mai. Avete una migliore idea delle vostre esigenze ambientali e sarete in grado di trasformarle in una risorsa, raggiungete un migliore equilibrio tra riposo e attività.



Toro (21 aprile – 20 maggio): Noterete fin troppo bene la mancanza di sensibilità e vedrete chiaramente i giochi di alcuni individui. Approfittate di un transito di energia, sarete decisi nel miglioramento della vostra persona interiore… Tenetelo a mente!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): I vostri pensieri vanno spontaneamente sugli aspetti più seri della vita. Concedetevi una pausa! Emozionalmente sarete più vulnerabili, e quindi vedrete tutto o bianco o nero. Scacciate i vostri dubbi e lasciate le cose avanzare a ritmo naturale



Cancro (22 giugno – 22 luglio): Vecchi ricordi riaffiorano. Vedete fino a che punto siete arrivati e i vostri dubbi svaniscono. Pensate al futuro. Troverete difficile essere ragionevoli oggi… Pianificate di riposare domani. I vostri livelli di energia sono eccellenti e questo vi fa andare avanti.



Leone (23 luglio – 23 agosto): Una notizia inaspettata vi metterà in uno stato d’animo radioso e vi renderà più concilianti. Una sensazione di relax e di benessere interiore vi permette di ricaricare le batterie. Dedicatevi al tempo libero, vi aiuterà a rilassarvi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Scoprirete lati inattesi da chi ci circonda. È un giorno di sorprese. La vostra mente pullula di nuove idee. Organizzate le vostre azioni a lungo termine, ma senza farvi prendere dal panico.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La necessità di un’azione vi spinge a prendere decisioni affrettate. Fate scelte in modo oggettivo. Dovreste andare al verde per un paio di giorni, in quanto soffrite di tensione nervosa. Organizzate il vostro tempo a vostro vantaggio.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Vi alternate tra sogni ad occhi aperti e la necessità di agire. Questo ritornello alternante, benché entusiasmante, vi rende sfuggenti oggi. I troppi sforzi fisici o gli esercizi inadatti alla vostra costituzione causano dolori, ma non rinunciatevi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): È possibile utilizzare il vostro talento creativo per risolvere alcuni problemi pratici. Facilitatevi la vita! Non sarete in grado di resistere al cibo invitante, ma attenzione ai grassi cattivi. Il vostro fegato avrà bisogno di depurarsi quest’estate.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La fortuna sarà con voi nelle azioni che intraprendete oggi – è il momento di prendere in considerazione un investimento finanziario e di riorganizzare il vostro bilancio. Il vostro amore per gli eccessi diminuirà le vostre riserve energetiche. Provate a compensare con una dieta equilibrata.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La gente invidia la vostra fiducia in voi stessi e questo potrebbe portare a un conflitto. Capricci insoliti e impulsi frenetici vi stancheranno – frenate il vostro entusiasmo per l’attività fisica.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Avete fatto bene a compiere uno sforzo e oggi sarete lieti di averlo fatto. Le circostanze vi danno ragione. Avete bisogno di tempo per rilassarvi adeguatamente, prima che lo stress prenda il sopravvento.