Martedì 22 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 22 dicembre è il 356º giorno del calendario gregoriano (il 357º negli anni bisestili). Mancano 9 giorni alla fine dell’anno. Primo giorno d’inverno. Il Sole entra nel segno astrologico del Capricorno.

1221 – Onorio III firma la regola per la fondazione dell’Ordine dei Predicatori (Frati Domenicani)

1775 – Viene fondata la Marina Militare statunitense

1849 – L’esecuzione di Fëdor Michajlovič Dostoevskij viene cancellata all’ultimo istante

1885 – Ito Hirobumi, un samurai, diventa il 1º Primo Ministro del Giappone

1964 – Il comico Lenny Bruce viene condannato per oscenità

1980 – Vengono emesse le condanne per i responsabili dello scandalo delle partite truccate. Milan e Lazio vengono retrocesse, altre pesantemente penalizzate e molti giocatori tra cui Paolo Rossi vengono squalificati o radiati

1989 - A Berlino, la Porta di Brandeburgo riapre dopo quasi 30 anni, terminando definitivamente la divisione tra Germania Est e Germania Ovest

1990 – Lech Wałęsa giura come Presidente della Polonia

1997 - Il regista statunitense Woody Allen sposa la ventisettenne Soon-Yi Previn, figlia adottiva coreana di Mia Farrow, all’epoca convivente di Allen: il matrimonio solleva aspre polemiche nei rotocalchi scandalistici

1947 – La Costituzione italiana è approvata: Montecitorio, lunedì 22 dicembre 1947. L’aula della Camera è gremita in ogni scranno per il grande appuntamento con la storia: all’ordine del giorno c’è la votazione della Costituzione della Repubblica italiana, cui hanno lavorato per oltre un anno tutte le forze politiche.

1970 – Esce al cinema Lo chiamavano Trinità: Bambino è un ladro di cavalli evaso dal carcere, che si finge sceriffo; a mettergli i bastoni tra le ruote arriva il fratello, che scombina i suoi piani “predatori” e lo costringe a difendere gli agricoltori dal prepotente Maggiore Harriman. Alla fine troverà un validissimo alleato proprio nel fratello, perché lui è… Trinità, la mano destra del Diavolo.

Sei nato oggi? Diplomazia e capacità di adattarti alle circostanze ti permetteranno di raggiungere molto in fretta gli obiettivi che ti prefiggi. Un grande amore ti porterà a riconoscere quali sono per te le cose più importanti: da quel momento dedicherai le tue migliori energie al partner ed ai figli e trascorrerai il resto dei tuoi giorni in grande serenità.

1966 – Alex Baroni: Una voce potente e romantica entrata nel cuore di tanti, nonostante la breve esistenza stroncata da uno spaventoso incidente in moto. Nato a Milano e morto a Roma nel 2002.

1928 – Piero Angela: Un volto storico della TV, divulgatore scientifico e giornalista italiano, dove da oltre trent’anni conduce per mano il pubblico, di tutte le età, alla scoperta della scienza e del sapere in generale.

244 – Diocleziano, imperatore romano († 313)

1639 – Jean Racine, drammaturgo e scrittore francese († 1699)

1858 – Giacomo Puccini, compositore italiano († 1924)

1876 – Filippo Tommaso Marinetti, poeta, scrittore e drammaturgo italiano († 1944)

1908 – Giovanni Luigi Bonelli, fumettista, scrittore e editore italiano († 2001)

1989 – Samuel Beckett: Scrittore, drammaturgo e poeta, tra i più originali della prima metà del Novecento, è il maggior esponente del cosiddetto Teatro dell’assurdo. Nato a Dublino, in Irlanda, e morto a Parigi.

2014 – Joe Cocker: Interprete simbolo del cosiddetto soul bianco targato anni Settanta, la sua voce roca è un unicum nella storia del rock. Soprannominato il “leone di Sheffield”, città inglese in cui è nato, John Robert Cocker passa dalle caldaie e dagli impianti di gas, sua prima occupazione, alle esibizioni con band locali, tra cui Avengers e Big Blues, utilizzando il nome d’arte “Vance Arnold”. I primi scampoli di popolarità arrivano con le cover di Bob Dylan e dei Beatles, ma quando, nel 1969, sale sul celebre palco del Festival di Woodstock, entra di diritto nella storia del rock.

2002 – Joe Strummer: Nato ad Ankara, capitale della Turchia, da genitori inglesi e registrato all’anagrafe come John Graham Mellor, è stato un osannato artista rock.

Oroscopo Paolo Fox 22 dicembre 2020. Siamo arrivati a martedì, il tempo corre veloce, ormai mancano solo tre giorni a Natale: per molti oggi c’è la corsa agli ultimi regali, agli acquisti per la cena della Vigilia e per il pranzo di Natale, anche se si dovrà essere in pochi a causa delle regole da seguire per contenere il contagio e rispettare le norme date dal Governo. Ma diamo un’occhiata a quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questa giornata.

Ariete. Giornata positiva, che preannuncia una bella fase di recupero che ti porterà alla soluzione di molti problemi nati nel corso di questo 2020. Sono favoriti i cambiamenti, quindi se qualcosa non ti piace più, anche sul lavoro, prova a guardare altrove. L’amore migliora, grazie all’influsso positivo di Venere.

Toro. Giornata in cui accusi un po’ di stanchezza. L’ideale sarebbe trascorrere la giornata lontano da tutto e da tutti, senza fare nulla, in completo relax. Ma se non si può, cerca almeno di evitare le discussioni, specie con chi appartiene al tuo stesso segno o al Leone e all’Aquario. Anche in amore si registrano tensioni, specie nelle coppie già in crisi. Tra qualche giorno si recupera.



Gemelli. La giornata, e meglio ancora la serata, si prospetta molto intrigante in amore: hai i pianeti dalla tua parte, approfittane per organizzare qualcosa di romantico e passionale. Per gli affari ci saranno buone notizie in vista dei prossimi giorni.



Cancro. Giornata positiva, anche se Saturno resta in opposizione e ti rende faticoso il percorso sul lavoro. Le responsabilità a volte sono un peso che senti più del dovuto. Ma adesso inizia una fase di recupero, ci saranno delle buone notizie tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2021. Cerca di lasciarti andare di più in amore.

Leone. Giornata sottotono, nervosa e pesante, in cui bisogna fare molta attenzione ai rapporti interpersonali, a quello che dite e come lo dite. Sul lavoro ci potrebbe essere un po’ di stanchezza o scoraggiamento, ma cercate di non cedere, perché i successi non mancheranno, ma fate attenzione a chi vi rema contro e a chi parla dietro le spalle. In amore c’è un certo calo, forse perché siete presi troppo dai problemi lavorativi.

Vergine. Giornata buona grazie all’influsso ottimo della Luna che vi favorisce specialmente negli spostamenti e nei viaggi. Favorito l’amore, approfittatene per organizzare qualcosa di intrigante con la persona che ti interessa.

Bilancia. Oggi dovete fare la massima attenzione al portafogli: cercate di tenere i conti in ordine, non eccedete nelle spese anche se tentazioni sono tante. Non dovete assolutamente fare acquisti spinti solo dall’impulso. Si recupera in amore, è la giornata giusta per i chiarimenti e per riscoprire la passione.

Scorpione. Giornata fortunata specie per quanto riguarda gli incontri. Quindi il consiglio è quello di non chiudersi in casa, di uscire, di mantenere i contatti, perché possono esserci degli sviluppi anche sul lavoro. Bene anche l’amore, stasera la passione è al massimo.

Sagittario. Giornata positiva, in cui sono favoriti i rapporti interpersonali e i contatti, anche con persone lontane. Sono favorite le nuove amicizie, gli incontri: potrebbe anche nascere qualcosa di più importante. Attenzione, qualcuno potrebbe anche provare un’attrazione improvvisa anche se è già in coppia e voler vivere una storia parallela e trasgressiva.

Capricorno. Inizia una fase di recupero, perché i pianeti finalmente non ti sono più contrari. Anzi, adesso hai la Luna a favore che ti aiuta in amore e ti regala un fascino e una passione speciale. Approfittane per organizzare una serata a due o, se sei solo, per cercare di conoscere gente nuova, oppure per recuperare un amore perduto.

Acquario. Giornata un po’ pesante e nervosa, in cui la stanchezza si fa sentire e ti rende leggermente confuso. Questo fortunatamente non ha ripercussioni sul successo che avrai in questo periodo: ti aspettano dei risultati davvero positivi, in recupero rispetto al passato. Attenzione in amore, meglio non discutere.

Pesci. Giornata positiva, le stelle ti proteggono: dai retta al tuo istinto e farai la scelta giusta. Finalmente la fortuna si accorgerà di te e otterrai diverse vittorie specie sul lavoro, In amore hai la possibilità di scegliere. Intanto questa sera si riscopre la passione.