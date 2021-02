Lunedì 22 febbraio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco del 22 febbraio. E’ il 53° giorno dell’anno, 8ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 312 giorni.

Santi del giorno: Cattedra di San Pietro Apostolo, Santa Margherita da Cortona (Religiosa)

Etimologia: Margherita, deriva dal greco Margaritès oppure dal termine persiano Mervarid e significa “perla”. Soltanto nel Medioevo assunse il significato riferito al fiore. La forma inglese Daisy designa proprio il fiore. Numerose furono le regine europee che portarono questo nome.

Festa mondiale dello scautismo e del guidismo, nel giorno della nascita del fondatore Robert Baden-Powell e di Olave Baden-Powell, Capo Guida del Mondo

Accadde Oggi

1512 – Muore a Siviglia Amerigo Vespucci. Navigatore tra i più grandi di tutti i tempi, raggiunge ed esplora le coste occidentali del Sud America dando il suo nome al “Nuovo mondo”. Vespucci compie complessivamente quattro spedizioni, lasciando in eredità mappe e descrizioni minuziose che segnano una svolta nella cartografia dell’epoca.

1861 – Una folla festosa accoglie a Brescia Cavour, che si ferma nella città lombarda diretto a Milano,alla vigilia delle proclamazione del Regno d’Italia.

1943 – I membri della Rosa Bianca, un gruppo di studenti cristiani dell’università di Monaco di Baviera, che si oppongono in modo non violento alla Germania nazista, vengono processati e giustiziati dai nazisti. Il gruppo è attivo dal giugno del 1942.

1948 – In Cecoslovacchia il Partito comunista assume il potere con un colpo di stato. Dopo aver stipulato un patto d’azione con i socialisti, il presidente del Consiglio, il comunista Klement Gottwald, estromette gli altri partiti. Il 25 febbraio i comunisti occupano militarmente la sede del Partito socialdemocratico.

1980 – Viene ucciso a Roma lo studente di Autonomia operaia Valerio Verbano. Tre ragazzi armati e con il volto coperto fanno irruzione nel suo appartamento a Montesacro. Legano e imbavagliano i genitori aspettando il rientro di Valerio che in quel momento è ancora a scuola. Cinquanta minuti dopo, appena il ragazzo rientra, lo ammazzano.

1987 – Muore a New York Andy Warhol, figura di spicco della pop art americana. Figlio di immigrati slovacchi rivela subito un grande talento grafico e si afferma nel mondo della pubblicità newyorkese lavorando in riviste come Vogue e Glamour . Le sue opere più famose sono diventate delle icone, come Marilyn Monroe.

1997 – Ian Wilmut, genetista del Roslin Institute di Edimburgo, annuncia al mondo la nascita della pecora Dolly: il primo mammifero clonato dalla cellula di un altro mammifero adulto.

2001 – Il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia condanna con una sentenza storica tre miliziani serbo-bosniaci per lo stupro e la riduzione in schiavitù sessuale di donne bosniache. Il capo d’accusa per la prima volta viene considerato un crimine contro l’umanità.

2005 – Si spegne a Milano don Luigi Giussani, fondatore del movimento cattolico “Comunione e Liberazione”.

2014 – Presta giuramento il governo presieduto da Matteo Renzi, che, a 39 anni, è il più giovane presidente del Consiglio nella storia dell’Italia repubblicana.

1931 – Varo dell’Amerigo Vespucci: La gloriosa esistenza di uno dei più bei velieri di sempre cominciò tra le acque su cui si affaccia l’antica colonia romana di Stabia, nel tratto meridionale del golfo di Napoli.

Nati

Sei nato oggi? Sei dotato di un formidabile sesto senso che ti porta a comprendere il risvolto segreto della vita e ti permette di scegliere con sicurezza il modo migliore di muoverti. Nel lavoro sei fortunato e, anche se non riuscirai a raggiungere le vette del potere, sarai comunque soddisfatto e non avrai mai problemi economici. In amore potrai contare su un affetto solido e sicuro.

1914 – Renato Dulbecco: Un pioniere della lotta contro il cancro e tra i massimi cervelli che l’Italia abbia conosciuto, si dedicò per ottant’anni alla ricerca scientifica e alla cura delle malattie genetiche.

1810 – Fryderyk Chopin: Maestro del romanticismo musicale, dalle sue immortali melodie trasudano poesia ed eleganza, al punto da meritargli l’appellativo di “poeta del pianoforte”. Nato a ?elazowa Wola.

1788 – Arthur Schopenhauer: Ricordato come il filosofo del pessimismo cosmico, è stato uno dei pensatori ed aforisti più influenti dell’Ottocento, nonché anticipatore della corrente esistenzialista.

1975 – Drew Barrymore: Con un padre attore di western e un padrino e una madrina del calibro di Steven Spielberg e Sophia Loren, si è trovata spalancate le porte di Hollywood! Californiana di Culver City.

Scomparsi oggi:

1512 – Amerigo Vespucci: Tra i primi a mettere piede sul continente americano, è annoverato tra i principali esploratori della storia. Nato a Firenze e morto a Siviglia nel febbraio del 1512, dal 1489 fu in Spagna dove conobbe Cristoforo Colombo e da cui nel 1497 partì, su incarico di Ferdinando II di Aragona, alla volta del Nuovo Mondo. Dalle annotazioni riportate nelle sue lettere, si deduce che molto probabilmente sbarcò nella parte settentrionale dell’attuale Colombia, nello stesso giorno (24 giugno) in cui Giovanni Caboto toccava le sponde della Nuova Scozia (in Canada).

1987 – Andy Warhol: Nato a Pittsburgh, in Pennsylvania, fu uno dei protagonisti dell’Arte del Novecento. Da artista diffuse nel mondo la Pop Art ma lavorò anche come produttore cinematografico e attore. Dopo gli studi in arte pubblicitaria al Carnegie Institute of Technology e le prime esperienze sulle principali riviste glamour, come Vogue, nel luglio del 1962 inaugurò la sua prima mostra alla Ferus Gallery di Los Angeles. Con l’opera Campbell’s Soup Cans (32 dipinti con altrettante lattine di zuppa di una nota marca, in diversi gusti e colori) espresse in pieno lo spirito della Pop Art, che da quel momento cominciò a fare presa su pubblico e critica.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 22 febbraio 2021 da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La Luna e’ ancora favorevole! Queste due giornate di sabato e domenica potrebbero essere giornate interessanti per gli incontri, per le emozioni, per le relazioni. Non tenerti lontano dall’amore perche’ l’amore puo’ cercarti! Non abbiamo piu’ le stelle di Gennaio ma abbiamo una grande concentrazione di pianeti favorevoli: tra rappacificazioni e incontri, tutto puo’ accadere!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Se alcune questioni nate nel corso delle ultime due settimane non sono andate proprio per il verso giusto, devi fartene una ragione! In ogni modo, con questo Sole favorevole si puo’ recuperare quota, ma in amore e nel rapporto con gli altri ci sono state complicazioni.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questo weekend senti sviluppata la tua creativita’! Abbiamo la Luna nel segno e Giove favorevole. Spero che sia finalmente arrivata la buona notizia che stavi aspettando da tempo. Certo e’ che in questo momento sarebbe un peccato tenersi lontano dall’amore: a volte, pur inconsapevolmente, ti innamori di persone impossibili perche’ il tuo e’ un segno d’aria, che ama le fantasie!

Cancro (22 giugno – 22 luglio): n queste due giornate del weekend potresti vincere una piccola sfida! Per quanto riguarda l’amore, invece, aspettiamo Marzo! Per le questioni di lavoro, accetta anche un cambiamento. In questi giorni non sai neanche cosa andrai a fare da Maggio; pero’ proprio tra fine Maggio e Giugno ci saranno buone novita’, ci saranno risposte.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Certi rapporti saranno piu’ facili da gestire nel mese di Marzo, ma e’ pur sempre un amore che e’ stato legato alle mille privazioni di Febbraio. E anche sul lavoro c’e’ chi ha vissuto una crisi, ma con i primi di Marzo e’ possibile che tu abbia un’occasione da sfruttare oppure che tu possa ricostruire qualcosa, ripresentarti dopo un periodo di assenza o magari semplicemente di forte riflessione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avevo spiegato che questo fine settimana sarebbe stato un po’ agitato: e cosi sabato e domenica sono due giornate in cui mantenere la calma non e’ facile! Come ho spiegato anche 24 ore fa, difficilmente ti accontenti e detesti le persone incoerenti, inaffidabili, quelli che dicono una cosa un giorno e la negano il giorno dopo! In realta’, in questo weekend potresti ritrovarti a discutere proprio con persone di questo tipo!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Con questa Venere molto intrigante, l’amore puo’ tornare ad essere coinvolgente. Oltretutto, sabato e domenica sono due giornate di forza in cui rapporti con gli altri potrebbero anche progredire. Quelli che non sentono cambiamenti sono quelli che hanno paura di cambiare: a volte ti accontenti di condurre un’esistenza tranquilla ma non soddisfacente proprio per paura di peggiorare le cose.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Mi auguro che l’inizio di Febbraio non abbia provocato seri problemi in amore, perche’ il vero dubbio in questo periodo e’ proprio il rapporto con gli altri. Poi attorno alle scorse giornate del 10 e del 12, ci sono state vere e proprie privazioni, problemi burocratici, qualche complessita’ in piu’ nei rapporti genitori-figli. Insomma, hai bisogno di relax!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Se tra in questo fine settimana sei chiuso in casa, se devi lavorare o se in qualche modo hai attorno persone che non soddisfano le tue esigenze, potresti arrabbiarti e attaccare anche verbalmente una persona che cerca di limitare il tuo spazio d’azione. In generale puo’ esserci qualche ritardo.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Solitamente hai una buona considerazione di te e questo aiuta sempre nella vita! Bisogna avere una forte autostima anche nei momenti in cui senti che le persone attorno non considerano le tue parole. Tu sai che alla fine avrai ragione! E’ probabile che in questi giorni tu abbia gia’ fatto qualcosa per portare avanti un progetto.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): abbiamo una Luna favorevole ‘in accordo’ anche con tutte le tue sensazioni migliori! Ho spiegato piu’ volte che in questo periodo molti di voi si sentono insoddisfatti, questo perche’ stanno ‘macinando’ tante idee contemporaneamente: vince chi sa quale idea scegliere e portare avanti! C’e’ anche chi pensa di trasferirsi, di cambiare completamente vita, ma e’ possibile farlo? Cerca di restare con i piedi per terra!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Se c’e’ qualcosa che non va in amore, in queste 48 ore lo noterai ancora di piu’! E’ chiaro che ognuno ha la propria storia o magari non ce l’ha piu’! Quindi, quelli che sono soli, i separati, in queste 48 ore potrebbero essere piu’ malinconici, mentre quelli che hanno una bella storia potrebbero essere vittima di qualche dubbio. Per vari motivi, di lavoro o personali, potresti sentirti piu’ lontano dal partner, ma e’ una ‘tensione’ che sparira’ lunedi!