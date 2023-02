Oggi 22 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 22 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – In amore è meglio rimandare eventuali confronti. Attenzione anche sul lavoro: bisogna fare ciò che si può, non di più. Un piano partito in autunno avrà bisogno di cambiare entro aprile. Siete in una situazione favorevole, ma sono anni che volete recuperare terreno.

Toro – In amore la giornata è sottotono: dubbi da dissipare per le coppie davvero in crisi. Buono il lavoro: in arrivo risposte positive, sebbene non tutto è semplice come appare.

Gemelli – Giornata interessante in amore, anche per le scelte a lunga scadenza. Ci sono buone opportunità sul lavoro, ma Giove contrario vi suggerisce accordi da rivedere oppure da azzerare proprio.

Cancro – Oggi le stelle sono con voi, in amore: anche se discuteste vincereste. Sul lavoro dovrete pensare a una nuova iniziativa entro la metà dell’anno.

Leone – In amore se ci sono grandi difficoltà o poca passione è meglio fare un passo indietro. Previste soddisfazioni invece sul lavoro, almeno per la primavera. Potreste preparare un nuovo programma.

Vergine – Buono l’amore, oggi hai la Luna favorevole, ideale per una proposta: affrettatevi a farla. In ambito lavorativo, grazie ai buoni successi accumulati potete impostare nuove trattative o pensare a nuovi percorsi.

Bilancia – Giornata interessante, dovreste sentirvi vigorosi. Dovete avere pazienza sul lavoro, potreste recuperare un accordo. Sul lavoro, però, meglio aspettare marzo.

Scorpione – Buono l’amore, ma date spazio ai sentimenti! Specie oggi che siete così passionali. Sul lavoro è in arrivo una bella novità. Chi ha iniziato una causa avrà qualche soddisfazione.

Sagittario – L’amore è molto buono, queste sono giornate importanti. Sul lavoro anche la situazione è buona: in arrivo un’informazione importante. Marzo sarà pieno di opportunità.

Capricorno – Buono l’amore, la Luna torna favorevole: quindi arrivano occasioni in più in amore. Situazione positiva anche sul lavoro, almeno per chi è in proprio: nuovi stimoli e possibilità per emergere.

Acquario – Occhio all’amore oggi: tendete a dire parole fuori contesto e a prendere tutto di petto. Anche sul lavoro la situazione non è rosea: vi sentite fuori luogo e fantasticate un lavoro diverso.

Pesci – Novità in amore, Sole e Luna, poi, sono in aspetto buono. Potete farvi valere o sentire. Sul lavoro avete una bella carica di energia in questo momento, sfruttatela. Avete bisogno di stabilità.

Almanacco

Oggi 22 febbraio. E’ il 53° giorno dell’anno, 8ª settimana. Alla fine mancano 312 giorni.

Santi del giorno: Santa Margherita da Cortona (Religiosa)

Etimologia: Margherita, deriva dal greco Margaritès oppure dal termine persiano Mervarid e significa “perla”. Soltanto nel Medioevo assunse il significato riferito al fiore. La forma inglese Daisy designa proprio il fiore. Numerose furono le regine europee che portarono questo nome.

Festa mondiale dello scautismo e del guidismo, nel giorno della nascita del fondatore Robert Baden-Powell e di Olave Baden-Powell, Capo Guida del Mondo

Nati il 22 febbraio

Sei nato oggi? Sei dotato di un formidabile sesto senso che ti porta a comprendere il risvolto segreto della vita e ti permette di scegliere con sicurezza il modo migliore di muoverti. Nel lavoro sei fortunato e, anche se non riuscirai a raggiungere le vette del potere, sarai comunque soddisfatto e non avrai mai problemi economici. In amore potrai contare su un affetto solido e sicuro.

1914 – Renato Dulbecco: Un pioniere della lotta contro il cancro e tra i massimi cervelli che l’Italia abbia conosciuto, si dedicò per ottant’anni alla ricerca scientifica e alla cura delle malattie genetiche.

1810 – Fryderyk Chopin: Maestro del romanticismo musicale, dalle sue immortali melodie trasudano poesia ed eleganza, al punto da meritargli l’appellativo di “poeta del pianoforte”. Nato a ?elazowa Wola.

1788 – Arthur Schopenhauer: Ricordato come il filosofo del pessimismo cosmico, è stato uno dei pensatori ed aforisti più influenti dell’Ottocento, nonché anticipatore della corrente esistenzialista.

1975 – Drew Barrymore: Con un padre attore di western e un padrino e una madrina del calibro di Steven Spielberg e Sophia Loren, si è trovata spalancate le porte di Hollywood! Californiana di Culver City.

Accadde Oggi

1512 – Muore a Siviglia Amerigo Vespucci. Navigatore tra i più grandi di tutti i tempi, raggiunge ed esplora le coste occidentali del Sud America dando il suo nome al “Nuovo mondo”. Vespucci compie complessivamente quattro spedizioni, lasciando in eredità mappe e descrizioni minuziose che segnano una svolta nella cartografia dell’epoca.Tra i primi a mettere piede sul continente americano, è annoverato tra i principali esploratori della storia. Nato a Firenze e morto a Siviglia nel febbraio del 1512, dal 1489 fu in Spagna dove conobbe Cristoforo Colombo e da cui nel 1497 partì, su incarico di Ferdinando II di Aragona, alla volta del Nuovo Mondo. Dalle annotazioni riportate nelle sue lettere, si deduce che molto probabilmente sbarcò nella parte settentrionale dell’attuale Colombia, nello stesso giorno (24 giugno) in cui Giovanni Caboto toccava le sponde della Nuova Scozia (in Canada).

1931 – Varo dell’Amerigo Vespucci: La gloriosa esistenza di uno dei più bei velieri di sempre cominciò tra le acque su cui si affaccia l’antica colonia romana di Stabia, nel tratto meridionale del golfo di Napoli.

1943 – I membri della Rosa Bianca, un gruppo di studenti cristiani dell’università di Monaco di Baviera, che si oppongono in modo non violento alla Germania nazista, vengono processati e giustiziati dai nazisti. Il gruppo è attivo dal giugno del 1942.

1948 – In Cecoslovacchia il Partito comunista assume il potere con un colpo di stato. Dopo aver stipulato un patto d’azione con i socialisti, il presidente del Consiglio, il comunista Klement Gottwald, estromette gli altri partiti. Il 25 febbraio i comunisti occupano militarmente la sede del Partito socialdemocratico.

1980 – Viene ucciso a Roma lo studente di Autonomia operaia Valerio Verbano. Tre ragazzi armati e con il volto coperto fanno irruzione nel suo appartamento a Montesacro. Legano e imbavagliano i genitori aspettando il rientro di Valerio che in quel momento è ancora a scuola. Cinquanta minuti dopo, appena il ragazzo rientra, lo ammazzano.

1987 – Muore a New York Andy Warhol, figura di spicco della pop art americana. Figlio di immigrati slovacchi rivela subito un grande talento grafico e si afferma nel mondo della pubblicità newyorkese lavorando in riviste come Vogue e Glamour . Le sue opere più famose sono diventate delle icone, come Marilyn Monroe. Nato a Pittsburgh, in Pennsylvania, fu uno dei protagonisti dell’Arte del Novecento. Da artista diffuse nel mondo la Pop Art ma lavorò anche come produttore cinematografico e attore. Dopo gli studi in arte pubblicitaria al Carnegie Institute of Technology e le prime esperienze sulle principali riviste glamour, come Vogue, nel luglio del 1962 inaugurò la sua prima mostra alla Ferus Gallery di Los Angeles. Con l’opera Campbell’s Soup Cans (32 dipinti con altrettante lattine di zuppa di una nota marca, in diversi gusti e colori) espresse in pieno lo spirito della Pop Art, che da quel momento cominciò a fare presa su pubblico e critica.

1997 – Ian Wilmut, genetista del Roslin Institute di Edimburgo, annuncia al mondo la nascita della pecora Dolly: il primo mammifero clonato dalla cellula di un altro mammifero adulto.

2001 – Il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia condanna con una sentenza storica tre miliziani serbo-bosniaci per lo stupro e la riduzione in schiavitù sessuale di donne bosniache. Il capo d’accusa per la prima volta viene considerato un crimine contro l’umanità.

2005 – Si spegne a Milano don Luigi Giussani, fondatore del movimento cattolico “Comunione e Liberazione”.

2014 – Presta giuramento il governo presieduto da Matteo Renzi, che, a 39 anni, è il più giovane presidente del Consiglio nella storia dell’Italia repubblicana.