Domenica 22 novembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 22 novembre è il 326º giorno del calendario gregoriano (il 327º negli anni bisestili). Mancano 39 giorni alla fine dell’anno.

Giornata nazionale per la Sicurezza nelle Scuole

Santi del giorno: Santa Cecilia (Vergine e Martire) protettrice di musicisti, liutai, poeti e cantanti.

Etimologia: Cecilia, dal latino “Caecilius”, il nome, probabilmente di matrice etrusca e di ignoto significato, ebbe larga diffusione sia tra i patrizi romani che tra i cristiani a causa del coraggio mostrato da alcuni santi martiri omonimi.

Accadde Oggi

1718 – Al largo della costa della Carolina del Nord, il pirata inglese Edward Teach (meglio noto come Pirata “Barbanera”) viene ucciso durante un arrembaggio

1869 – Nei Cantieri Navali di Scott & Linton a Dumbarton, in Scozia viene varato il clipper britannico Cutty Sark, utilizzato per il commercio del tè sulla rotta delle Indie, famoso per le sue gare di velocità e la sua eleganza

1942 – Seconda guerra mondiale: Battaglia di Stalingrado. La situazione per gli attaccanti tedeschi di Stalingrado appare disperata durante il contrattacco sovietico e il generale Friedrich Paulus invia ad Adolf Hitler un telegramma nel quale annuncia che la VI Armata tedesca è circondata

1968 - The Beatles pubblicano l’album doppio "The Beatles", più conosciuto come White Album

1974 - I Genesis pubblicano l’album The Lamb Lies Down on Broadway

1975 - Juan Carlos viene dichiarato re di Spagna a seguito della morte del dittatore Francisco Franco

1986 – Mike Tyson batte per K.O. al secondo round Trevor Berbick, divenendo il più giovane campione del mondo dei pesi massimi (20 anni e 4 mesi)

2002 – In Nigeria, più di 100 persone vengono uccise durante un attacco contro le partecipanti al concorso di Miss Mondo

2005 – Angela Merkel è la nuova Cancelliera della Repubblica Federale Tedesca, prima donna a ricoprire questa carica in Germania

1963 – John Kennedy assassinato a Dallas: “Interrompiamo questo programma per trasmettervi questo rapporto speciale della ABC Radio. C’è un rapporto speciale da Dallas, Texas. Tre colpi d’arma da fuoco hanno colpito il corteo del Presidente Kennedy oggi in centro a Dallas, Texas. Questa è la ABC Radio”. È Don Gardner della ABC Radio network a informare la nazione, un’ora dopo, del dramma che si è consumato a Dallas nella tarda mattinata di venerdì 22 novembre. Al passaggio del corteo presidenziale nell’affollatissima Dealey Plaza sono stati uditi tre spari, forse quattro, per alcuni testimoni provenienti da una collinetta erbosa sul lato della strada, per altri (in maggioranza) dal deposito di libri della Texas School. È qui che al sesto piano, nascosto tra gli scatoloni, gli agenti trovano un fucile modello Carcano 91 (di fabbricazione italiana) e, in corrispondenza di una finestra affacciata sul luogo dell’attentato, due bossoli.

Nati

Sei nato oggi? Il tema dominante nella vita dei nati il 2 novembre è quello della liberazione. Le donne chiedono in genere a gran voce parità di trattamento e autonomia e sono pronte a superare ogni ostacolo che si frapponga sul cammino verso la realizzazione personale. Se a un certo punto viene loro a mancare il coraggio o la volontà di proseguire la lotta, possono magari sentirsi deluse per un pò, ma prima o poi il desiderio di libertà trova la sua espressione.

1984 – Scarlett Johansson: Sensualità e fascino sono la marcia in più che fanno di lei una delle attrici più ammirate della nuova generazione.

1869 – André Gide: Scrittore dalla spiccata vena anticonformista e dall’alto rigore formale, è stato un modello per autori del calibro di Jean-Paul Sartre e Albert Camus.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di domenica 22 novembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Di fronte a persone dall’umore domenicale stranamente buono, potresti forse sviluppare una sorta di competizione che ti porterà a fare troppi pensieri, a immaginare cose che forse non esistono, che non sono vere. Non ti allontanare mai troppo dalla realtà, anche se magari è noiosa, è scontata.

Toro

Questa dolcissima Luna – amica dei tuoi migliori pensieri domenicali – sembra proprio voler consolare la tua Venere fresca di cambio di segno. Sarà insomma una giornata in cui ritroverai un certo buon umore, in cui non avrai paura di credere, di amare e di pensare. Un po’ di luce per stare meglio.

Gemelli

Questa Luna davvero alta nel tuo cielo, sembra volerti raccontare una storia speciale. Sembra volerti dire che per oggi puoi sperare in rapporti migliori, in idee e parole che si facciano sentire, che si facciano notare grazie alla loro energia, a un calore speciale. Non avere paura della domenica.

Cancro

Divertiti a vivere una domenica facile, un tempo leggero in cui le cose più intime siano sempre le più importanti, in cui potrai finalmente provare a coccolare l’umore, a prenderti cura delle tue emozioni. Ma, intanto, divertiti anche a pensare al futuro, inventati idee e situazioni tutte da vivere.

Leone

Non farti guastare l’energia della domenica da un problema o da un impegno che non ti appartiene, che non è il tuo. Cerca piuttosto di mantenere leggera e libera la tua giornata, facendo le coccole alle idee, lasciando che pensieri e azioni siano sempre quelli che vuoi tu.

Vergine

Da oggi la Luna è opposta al tuo segno, ma questo potrebbe rivelarsi qualcosa di utile, di positivo. Potresti infatti essere spinta a metterci il meglio di te stessa in ogni cosa, provandoci con cose e idee diverse dal solito, facendo piccoli esperimenti domenicali. Divertiti e non prenderti troppo sul serio.

Bilancia

Luna e Venere oggi saranno in accordo tra loro, e ciò ti aiuterà molto. Perché sarà grazie a questo cielo se potrai sentirti capace di fare tante cose, se troverai il tempo e la voglia per prenderti cura di qualcosa di piccolo ma di utile. Usa l’ironia e rimanda a domani ogni grande sfida.

Scorpione

Venere, ora nel tuo segno, oggi sarà in giusto trigono alla Luna, per questo la tua domenica promette di essere gentile con le emozioni, con gli amori e con la qualità dei tuoi rapporti. Ti sentirai pronta per vivere un incontro, per immaginare cose diverse dal solito, per essere la protagonista.

Sagittario

Sole e Luna oggi saranno in quadratura, raccontando di un piccolo scontro che si consuma in cielo tra la forza delle emozioni e quella del coraggio, qualcosa che ti riguarderà da vicino. L’energia calda e coraggiosa del Sole dovrà infatti fare i conti con i dubbi gentili della Luna, con le esitazioni del cuore.

Capricorno

Speciale questa Luna, questa forza delle emozioni che oggi ti spingerà a dare maggiore importanza alle comunicazioni, al modo di stare con chi ami. Per fortuna Venere ti consentirà di essere sempre al top, di non sbagliare insomma mai veramente con i modi e i dettagli del look. Perfetto.

Acquario

Nonostante un tuo modo di fare e di impegnarti che sia rispettoso di tutto e di tutti, non è impossibile che qualcuno oggi non possa apprezzarti, non capisca insomma il valore e il senso delle tue azioni. Non arrabbiarti, perché poi, lentamente, ogni cosa ritroverà il suo senso, il suo significato.

Pesci

Questa Luna domenicale, proprio nel tuo segno, sembra rendere ancora più speciale il momento con le sue emozioni. Ti sentirai infatti in vena di parole, di sogni da condividere, di pensieri che ti facciano sorridere. Metti da parte le grandi energie o gli entusiasmi, respira le piccole gioie del presente.