Giovedì 22 settembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Santi del giorno: San Maurizio, Candido, Essuperio, Vittore e compagni (Martiri della Legione Tebea) protettore di alpini, Guardie svizzere, militari, tintori.

Etimologia: Maurizio, Variante di Mauro, dal greco “mauròs”, “scuro”, aggettivo che venne poi usato per indicare gli abitanti dell’Africa Settentrionale.

Accadde Oggi

1692 – Ultima impiccagione per stregoneria negli Stati Uniti

negli Stati Uniti 1792. Viene proclamata la Repubblica Francese e questa data viene dichiarata prima data del calendario rivoluzionario (1° Vendemmiaio Anno I).

Viene proclamata la e questa data viene dichiarata prima data del (1° Vendemmiaio Anno I). 1943. Dopo una settimana di combattimenti sanguinosi sull’isola di Cefalonia , le truppe italiane prive ormai di rifornimenti e di munizioni si arrendono ai tedeschi, che accusano l’Italia di tradimento per aver firmato l’armistizio con gli Stati Uniti e gli alleati. Per rappresaglia, e per ordine diretto di Hitler i tedeschi compiono una strage massacrando i soldati italiani disarmati. I pochi superstiti vengono imbarcati su navi che finiscono su campi minati o silurate.

Dopo una settimana di combattimenti sanguinosi sull’isola di , le truppe italiane prive ormai di rifornimenti e di munizioni si arrendono ai tedeschi, che accusano l’Italia di tradimento per aver firmato l’armistizio con gli Stati Uniti e gli alleati. Per rappresaglia, e per ordine diretto di Hitler i tedeschi compiono una massacrando i soldati italiani disarmati. I pochi superstiti vengono imbarcati su navi che finiscono su campi minati o silurate. 1949. L’ Unione Sovietica fa esplodere la sua prima bomba atomica . In questo modo l’Urss recupera il ritardo sugli Stati Uniti che nel luglio del 1945 avevano fatto deflagrare il primo ordigno al plutonio nel poligono di Alamogordo, in New Mexico.

L’ fa esplodere . In questo modo l’Urss recupera il ritardo sugli Stati Uniti che nel luglio del 1945 avevano fatto deflagrare il primo ordigno al plutonio nel poligono di Alamogordo, in New Mexico. 1973. Per la prima volta un cittadino “naturalizzato” viene nominato segretario di stato. E’ Henry Kissinger , nato in Germania da famiglia di religione ebraica.

Per la prima volta un cittadino “naturalizzato” viene nominato segretario di stato. E’ , nato in Germania da famiglia di religione ebraica. 1980 – L’Iraq invade l’Iran

2000 – Esce definitivamente di produzione la Fiat 126

2011 – Gli scienziati del CERN annunciano di avere scoperto che i neutrini si muovono a una velocità superiore a quella della luce.

1994 – Esordio della serie Friends: Ross confida a Joey e Chandler che il suo matrimonio è fallito perché sua moglie ha scoperto di essere lesbica. Rachel non arriva nemmeno a sposarsi e scappa con il vestito da sposa, incontrando la sua vecchia amica Monica, che condivide l’appartamento con la bizzarra Phoebe. È l’inizio di una grande amicizia che unirà i sei ragazzi, protagonisti della fortunata sit-com Friends. Creata da Marta Kauffman, David Crane e Kevin Bright e prodotta dalla Warner Bros, la serie viene trasmessa per la prima volta dalla NBC, mentre in Italia arriverà tre anni dopo sui canali Rai.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 22 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – Stai vivendo una situazione in cui la prudenza è fondamentale. Questo riguarda sia l’amore che il lavoro, fai attenzione.

Toro – Nella giornata di oggi, qualcosa potrebbe farti perdere la pazienza senza volerlo, cerca di mantenere la calma. Anche sul lavoro, devi cercare di mantenere alta la concentrazione.

Gemelli – Il periodo di crisi vissuto fino a questo momento potrebbe passare facilmente. Finalmente stai ritrovando il giusto equilibrio.

Cancro – Devi ritrovare un po’ la tranquillità che da troppo tempo sembri aver perso. Evita di sollevare polemiche ma sia in amore che sul lavoro devi risolvere qualche piccolo problema.

Leone – Finalmente una giornata positiva dopo tante criticità. Non abbatterti ma sfrutta questo giorno.

Vergine – Anche oggi la giornata non prosegue per il meglio, ma non per questo devi abbatterti. Continua così e vedrai che ne uscirai presto.

Bilancia – Da qualche tempo non riesci a gestire bene tutti gli impegni. Ti stai sovraccaricando. Dovrai fare una scelta difficile nei prossimi giorni.

Scorpione – Grazie a Venere i tuoi sentimenti tornano in equilibrio, sul lavoro evita di concentrarti troppo su questioni di poca rilevanza.

Sagittario – Stai vivendo un periodo che regala moltissime opportunità sia da un punto di vista lavorativo che emotivo, sfruttalo.

Capricorno – La Luna è dissonante e i battibecchi in amore aumentano sempre di più. Fai attenzione a come ti muoverai anche sul lavoro.

Acquario – Ti senti molto produttivo sul lavoro, ma qualche contrattempo potrebbe compromettere la tua storia. Devi trovare il giusto equilibrio.

Pesci – Potrebbero esserci dei problemi per quanto riguarda la coppia, ma nulla di insuperabile. Piuttosto, cerca di fare più attenzione al denaro.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 22 settembre possiedono un’instancabile energia interiore che li spinge ad avviare progetti sempre nuovi. Di solito non mancano mai per portare a termine quello al quale stanno lavorando ma, subito dopo, ne intraprendono uno nuovo senza neanche aver modo di riposarsi, e non di rado riescono a portare avanti diversi progetti contemporaneamente. Si annoiano facilmente, e quindi hanno bisogno di persone e situazioni stimolanti.

1958 – Andrea Bocelli: Tenore tra i più famosi della scena contemporanea e ambasciatore della musica italiana nel mondo, è originario di Lajatico, piccolo comune in provincia di Pisa.

1979 – Roberto Saviano: Letteratura e impegno. Un binomio che fa da bussola alla poliedrica attività professionale di Roberto Saviano, scrittore tra i più dotati della nuova generazione e giornalista

1934 – Ornella Vanoni: Interprete di classe, milanese doc, la sua voce è una delle più apprezzate della musica leggera italiana.

Scomparsi

2007. Muore all’età di 84 anni Marcel Marceau, attore teatrale e mimo francese. Il suo «Bip», personaggio che richiama il “vagabondo” di Charlie Chaplin, lo rende famoso in tutto il mondo. Autore di libri illustrati, recita anche in numerosi film.