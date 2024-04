Oggi 23 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in quest'ultimo periodo avete sviluppato dei sentimenti nei confronti di qualcuno e ci sono tutti i presupposti per iniziare una nuova relazione. Sul lavoro state facendo un po' fatica a far sentire la vostra voce.

Toro - Cari toro, se state vivendo una storia d'amore non proprio ufficiale potrebbe esserci qualche problema da affrontare oggi. Per quanto riguarda il lavoro, invece, bisogna fare attenzione alle finanze.

Gemelli - Cari gemelli, lasciatevi andare di più nella vita privata perché potreste vivere bellissime emozioni. Sul lavoro è una giornata abbastanza stressante anche se riuscirete a ottenere belle soddisfazioni.

Cancro - Cari cancretti, in amore bisogna prendere in mano la situazione e scegliere. Per quanto riguarda il lavoro, buttatevi in nuove attività e datevi l'opportunità di crescere e farvi apprezzare.

Leone - Cari leoncini, in questo periodo è meglio vivere giorno per giorno senza preoccuparsi troppo del futuro. Sul lavoro non esagerate, fate solo quello che serve.

Vergine - Cari vergine, in amore ci sono un bel po' di tensioni da gestire. Per quanto riguarda il lavoro, invece, non restate intrappolati in pensieri negativi, non sono tutti contro di voi come sembra.

Bilancia - Cari bilancia, in questa giornata uscite di casa perché sono favoriti i nuovi incontri. Sul lavoro le stelle aiutano ma bisogna comunque metterci l'impegno.

Scorpione - Cari scorpioncini, fatevi avanti in amore, soprattutto se qualcuno vi ha colpito. Sul lavoro fate tutte le richieste che sentite di fare perché questo è il momento giusto per fare un bel passo di qualità.

Sagittario - Cari sagittario, oggi è una giornata abbastanza particolare dal punto di vista amoroso quindi attenzione. Sul lavoro bisogna prendere decisioni e farlo senza far passare troppo tempo.

Capricorno - Cari capricorno, in amore potrebbero esserci tensioni, soprattutto nei rapporti di lunga data. Sul lavoro ci vuole pazienza anche perché tra non molto la situazione si sbloccherà.

Acquario - Cari acquario, in amore siete ben predisposti quindi non restate chiusi in casa in queste giornate. Sul lavoro tante novità in arrivo.

Pesci - Cari pesciolini, in amore sta per tornare un periodo di fiducia nei confronti del partner che vi farà sentire davvero bene. Sul lavoro, invece, attenzione alle spese di troppo e se dovessero esserci malintesi, lasciate perdere.

Almanacco

Il 23 aprile è il 113º giorno del calendario gregoriano. Mancano 252 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: San Giorgio (Martire di Lydda) è il protettore di alabardieri, fabbricanti d’armi, cavalieri, cavalli, militari, scout, lebbrosi e mariti.

Etimologia: Giorgio, dal greco “gheorgòs”, che vuol dire “agricoltore”, si è rapidamente diffuso in tutto il mondo occidentale, in particolare in Francia, Germania e Inghilterra, a partire dall’epoca bizantina.

Oggi è la Giornata mondiale del libro: evento patrocinato dall’UNESCO al fine di promuovere la lettura. Il 23 aprile di ogni anno si festeggia, con numerose manifestazioni in tutto il mondo, il piacere della lettura e si valorizza il contributo che gli scrittori danno allo sviluppo della cultura e del progresso nel mondo.

Nati 23 aprile

Sei nato oggi? La tua serenità interiore è tale che nulla riesce a turbarla. Hai una carattere accomodante, paziente e affettuoso. Intorno a te si respira calma ed armonia. La tua casa è accogliente, il partner ti adora e i figli sono felici. Il lavoro, a questo punto è proprio secondario, c’è e ci sarà sempre, gli dedicherai le giuste energie ed otterrai il giusto guadagno, ma non permetterai mai che la carriera venga prima degli affetti.

1564 – William Shakespeare: Nella storia dell’umanità è il più illustre drammaturgo, per la letteratura inglese è il massimo poeta, anche detto il Bardo. Nato a Stratford-upon-Avon.

Scomparsi

1616 – William Shakespeare

Accadde Oggi

215 a.C. – Un tempio dedicato a Venere viene eretto sulla somma del colle del Campidoglio a Roma a ricordo della Repubblica romana sconfitta al Lago Trasimeno in Umbria

1348 – Inghilterra: Re Edoardo III proclama il giorno di San Giorgio e fonda l’Ordine della Giarrettiera

1407 – A Genova nasce il Banco di San Giorgio

1616 – Stesso giorno di morte degli scrittori William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Garcilaso de la Vega motivo per cui l’UNESCO ha proclamato questo giorno “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore”

1915 – Armenia: nella notte tra il 23 e il 24 aprile scrittori, intellettuali, uomini politici vengono prelevati nelle loro case e deportarti; ha inizio il Genocidio armeno

1945- Il CLN decide di dare l’avvio all’insurrezione per la liberazione di Genova . Il Comitato di Liberazione Nazionale della Liguria e il Comando Militare Regionale decidono di far partire un’offensiva in città contro i presidi militari tedeschi.

1946- Viene depositato il brevetto per la "Vespa" , il nuovo scooter della Piaggio, destinato ad avere grande successo. La carrozzeria di questo nuovo modello copre completamente le parti meccaniche rivoluzionando l'estetica e la praticità d'uso.

1967 – Lancio in orbita della Sojuz 1: a bordo un solo cosmonauta, il colonnello Vladimir Komarov, che morirà durante le operazioni di rientro della navicella spaziale

2005 – Nasce YouTube : alle ore 20:27 viene registrato il primo account e viene caricato il primo video , intitolato Me at the zoo

2012 – La Corte d'Appello di Bologna conferma la condanna di Calisto Tanzi a 17 anni e 10 mesi di carcere per il crac della Parmalat.

1946 – Brevettata la Vespa: «Non è una motocicletta, ma piuttosto una piccola vettura a due ruote». E’ solo uno dei tanti spot che accompagnò l’uscita del mezzo di trasporto, considerato un’icona dell’italianità dal Dopoguerra ad oggi. Con la Vespa nacque non solo un nuovo modo di vivere la strada ma un fenomeno di costume che varcò i confini nazionali, trovando spazio nel cinema di ogni tempo.