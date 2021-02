Martedì 23 febbraio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco del 23 febbraio. E’ il 54° giorno dell’anno, 8ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 311 giorni.

Santi del giorno: San Policarpo (Vescovo e Martire)

Accadde Oggi

303 – Inizio della persecuzione dei cristiani sotto Diocleziano

532 – L’imperatore Giustiniano ordina la costruzione della Basilica di Santa Sofia a Costantinopoli

1346 - Bertold Schwarz inventa la prima arma da fuoco

1848 – A Parigi gli operai insorgono

1898 – Émile Zola viene imprigionato dopo aver scritto il J’accuse , una lettera che accusava il governo francese di antisemitismo e di aver ingiustamente condannato al carcere Alfred Dreyfus

1903 – Cuba affitta la Baia di Guantánamo agli Stati Uniti "in perpetuo"

1904 – Per 10 milioni di dollari, gli Stati Uniti ottengono il controllo del Canale di Panama

1945 - Nel corso della Battaglia di Iwo Jima, un gruppo di Marines raggiunge la vetta del Monte Surabachi e viene fotografato mentre issa la bandiera a stelle e strisce. La foto vincerà poi il Premio Pulitzer

1958 – Ribelli Cubani rapiscono il 5 volte campione del mondo di formula 1 Juan Manuel Fangio

1991 - Guerra del Golfo: le truppe di terra attraversano il confine dell’Arabia Saudita ed entrano in Iraq

1996 - Alberto Tomba vince la medaglia d’oro nello slalom gigante ai mondiali di ci di Sierra nevada in Spagna.

1998 - Osama bin Laden emette una fatw? dichiarando un jih?d contro tutti gli ebrei e i crociati

2010 – Ignoti riversano nel fiume Lambro 2.5 milioni di litri di gasolio e altri idrocarburi causando un disastro ambientale

1455 – La Bibbia di Gutenberg inaugura l’età del libro: Prima di questa data il libro era qualcosa di raro e accessibile solo a pochi. Grazie all’ingegno di un tipografo tedesco divenne il principale strumento di diffusione della cultura.

Nati

Sei nato oggi? Sei dotato di un formidabile sesto senso che ti porta a comprendere il risvolto segreto della vita e ti permette di scegliere con sicurezza il modo migliore di muoverti. Nel lavoro sei fortunato e, anche se non riuscirai a raggiungere le vette del potere, sarai comunque soddisfatto e non avrai mai problemi economici. In amore potrai contare su un affetto solido e sicuro.

1965 – Vito Schifani: Nato a Palermo e morto a Capaci nel 1992, agente di Polizia della scorta di Giovanni Falcone, rimasto ucciso nella strage di Capaci. Schifani guidava la prima delle tre auto che accompagnavano il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo.

Scomparsi oggi:

1855 – Carl Friedrich Gauss: Ricordato come il più grande matematico della modernità, i suoi studi hanno influito profondamente sull’evoluzione delle scienze matematiche, fisiche e naturali. Nato a Braunschweig.

1965 – Stan Laurel: Un genio assoluto della comicità di cui fu un innovatore nella fisicità e nel linguaggio, entrando nella storia del cinema con il celebre duo Stanlio & Ollio. Nato a Ulverston.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 23 febbraio 2021 da astri.acotel.it . La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni.

Ariete. Mattinata sottotono per i sentimenti con la Luna che è dissonante: sei intollerante, attento a non farti scappare una parola di troppo che potrebbe ferire. Sul lavoro, molto si sbloccherà a partire da domani: oggi potresti vivere qualche tensione!

Toro. La giornata potrebbe portare con sé qualche fastidio in amore, ma da giovedì Venere inizia un transito migliore. Sul lavoro, non hai tanta voglia di fare e il mese di febbraio non è stato il massimo!

Gemelli. Favoriti gli incontri nel pomeriggio: puoi anche programmare qualcosa di speciale con una persona. Sul lavoro, chi sa fare bene quello che fa potrà avere delle giuste opportunità!

Cancro. La situazione per l’amore è positiva e Venere sarà dalla tua parte anche nel mese di marzo. Sul lavoro, hai detto tutto quello che pensavi e non è sbagliato ora mantenere un punto fermo.

Leone. Domani per l’amore andrà meglio, oggi la giornata porterà con sé qualche tensione. Sul lavoro, ultimamente non sono mancati i problemi, ma oggi chi vuole può cambiare ruolo!

Vergine. La Luna è nel tuo segno zodiacale e arriveranno occasioni buone per chiarirsi in amore. Sul lavoro, chi si è impegnato duramente ora pretende (e giustamente) una giusta ricompensa.

Bilancia. Momenti di disagio e riflessione per l’amore, soprattutto per le coppie che sono in crisi. Sul lavoro, pensa a quello che desideri fare!

Scorpione. Buone notizie per l’amore: Sole e Luna sono dalla tua parte e ci sono buone prospettive in vista delle prossime settimane. Sul lavoro, c’è un po’ di agitazione nell’aria, ma da metà giugno si può recuperare. Ora incassi e guadagni sono in calo!

Sagittario. Giornate positive per i sentimenti: una persona nata sotto il segno del Cancro o dei Pesci, seppur diversa da te, potrà regalarti belle emozioni. Sul lavoro, la fortuna è dalla tua parte!

Capricorno. La Luna è opposta e in amore c’è agitazione. Sul lavoro, qualche bolletta è rimasta in sospeso e incassi e guadagni sono da recuperare.

Acquario. In amore chi vuole ripartire, ora può farlo: il momento è buono. Sul lavoro, sei molto creativo in questo periodo e molti progetti stanno prendendo forma.

Pesci. Il momento è positivo per i sentimenti e se c’è stata una separazione ora sarà facile superarla. Sul lavoro, ora è arrivato il momento di avanzare una richiesta.