Lunedì 23 novembre 2020:accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 23 novembre è il 327º giorno del calendario gregoriano (il 328º negli anni bisestili). Mancano 38 giorni alla fine dell’anno.

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Santi del giorno: San Clemente I Romano (Papa e Martire) è il protettore di bambini, cappellai, barcaioli, battellieri, gondolieri, lapicidi, marinai, marmisti e scalpellini.

Etimologia: Clemente, “Clementis” o “Clemens” era il “cognomen” di una “gens” latina, significante “mite, benevolo”. Come personale, ebbe molta fortuna anche in ambienti cristiani: basti pensare ai ben diciassette papi che si fregiarono di questo appellativo.

Accadde oggi

1499 – Il pretendente al trono inglese Perkin Warbeck viene impiccato per aver tentato di evadere dalla Torre di Londra. Nel 1497 invase l’Inghilterra sostenendo di essere il figlio dimenticato di re Edoardo IV d’Inghilterra

1890 - Re Guglielmo III dei Paesi Bassi muore senza un erede maschio, e una speciale legge viene approvata per permettere alla figlia Principessa Guglielmina di diventare regina.

1979 – A Dublino, in Irlanda, Thomas McMahon, un membro dell’IRA, viene condannato all’ergastolo per l’assassinio di Lord Mountbatten

1980 – Terremoto dell’Irpinia: si verificò un sisma 6,9 della scala Richter con epicentro tra i comuni di Conza della Campania (AV), Teora (AV) e Laviano (SA), che causò circa 300.000 sfollati, 10.000 feriti e circa 3.000 morti

1985 – Uomini armati dirottano il volo EgyptAir 648, mentre viaggia da Atene al Cairo (quando l’aereo atterra a Malta, i Commando egiziani irrompono nel jet, ma 60 persone muoiono nel corso dell’azione)

1991 – Solo un giorno prima della morte, Freddie Mercury, frontman dei Queen, annuncia al mondo di essere malato di AIDS

1980 – L’Irpinia sconvolta dal sisma: Sono da poco passate le 19,30 quando una scossa di magnitudo 6.9 sconvolge l’area dell’Appennino Meridionale tra la Campania e la Basilicata. Novanta interminabili secondi che radono al suolo interi paesi dell’Irpinia, portando morte e distruzione per un’area di 17mila chilometri quadrati, compresa tra le province di Avellino, Potenza e Salerno.

1992 – IBM presenta il primo smartphone della storia: Inviare e ricevere email e fax, aggiungere contatti, gestire file attraverso un file manager. Accanto ad opzioni come la calcolatrice, il “blocco note” e alcuni giochi. Il tutto gestibile con un pennino direttamente sullo schermo touchscreen.

1889 – Il primo jukebox debutta a San Francisco: Un nichelino nell’apposita fessura e tubo all’orecchio per ascoltare la musica. Il nickel in the slot phonograph, il capostipite dei moderni jukebox, entrò per la prima volta in funzione al Palais Royale Saloon di San Francisco, una sera di novembre del 1889.

Nati

Sei nato oggi? Hai un buon carattere, tollerante e generoso, e sei sempre in grado di comprendere quello di cui gli altri hanno bisogno. Accanto a queste doti, una spiccata capacità organizzativa fa di te un eccellente operatore sociale o un insegnante indimenticabile. La vita affettiva è felice e vivacizzata da molti bambini.

1859 – Billy the Kid

1921 – Fred Buscaglione

1966 – Vincent Cassel

1970 – Teresa Mannino

1941 – Franco Nero: Un’istituzione del cinema italiano, con mezzo secolo di carriera alle spalle è tra gli attori più stimati della vecchia generazione. Dal western al genere “giallo politico”, i suoi film raccontano un pezzo di storia della “settima arte”.

1992 – Miley Cyrus: Giovane star del pop ed idolo di milioni di teenager che la identificano con Hannah Montana, protagonista dell’omonima serie prodotta dalla Disney, che l’ha lanciata nel 2006. Nata a Nashville.

Scomparsi oggi:

2006 – Philippe Noiret: Nato a Lilla, nel nord della Francia, in patria è ancora oggi ricordato come uno dei più amati attori del secolo scorso. Altrettanto in Italia dove ha recitato in numerosi film rimasti indelebili.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di lunedì 23 novembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Ora la tua energia è libera, non ha troppi ostacoli o restrizioni. Puoi insomma iniziare la settimana in modo tonico, sapendo che puoi contare su Mare e sul Sole, i due astri dell’entusiasmo, della passione. Vai oltre i malumori e le diffidenze per conquistarti un momento fatto di luce.

Toro

Ci sono momenti in cui ogni cosa può dialogare. Certo, Venere in opposizione è difficile da ignorare, ma oggi potrai davvero far parlare i tuoi sogni con la giusta e necessaria logica che serve a condividere un pensiero, a esporre un progetto o un desiderio. Non avere paura di dire.

Gemelli

Luna e Nettuno oggi si incontrano nel punto più alto del tuo cielo, e il loro messaggio sembra essere chiaro, preciso. Potrai infatti mettere un sogno o un’idea (molto fantasiosa) a centro esatto del tuo lunedì, ma facendo divenire il tutto reale, possibile, portandotelo vicino al cuore e alla mente.

Cancro

Ci sono momenti in cui davvero le idee ci fanno divertire, ci fanno sognare e ci aiutano a stare meglio con tutto, persino con noi stessi. Oggi non devi avere paura dei pensieri, perché loro ti porteranno sempre dove vuoi, perché ti regaleranno immagini e spunti che coloreranno il tuo lunedì.

Leone

Ora che il Sole ti fa sentire un po’ più forte e più capace di immaginare, di pensare e costruire, ecco che tante cose prendono forma, che diventa divertente prenderti cura di qualcosa che riguarda una persona vicina. Mettici tutta la tua energia, fai cose che possano dare un senso alla tua forza.

Vergine

A volte riusciamo a fare anche l’impossibile, possiamo cioè provare a dialogare che con ciò che non capiamo, che non ci piace. Merito di una Luna oggi opposta ma vicinissima a quel caos che ti spaventa. Per questo, nelle prossime ore, potrai davvero dare un senso a ogni cosa, parlare con tutti.

Bilancia

Intorno a te c’è un gran bisogno di energia e di dimostrazioni di interesse, di forza e di coinvolgimento. Approfitta di quella Venere che si è fatta tanto pratica per farlo, per metterti in gioco, per passare all’azione senza pensarci troppo. Questo non è il momento dei dettagli, della ricerca di equilibrio.

Scorpione

Luna e Mercurio oggi saranno vicinissimi e in ottima posizione a te, ma soprattutto in trigono a quel Mercurio che abita nello Scorpione. Ecco perché pensieri e ragionamenti funzioneranno, perché saprai coltivare la logica in ogni cosa, in ogni angolo del momento. Fidati del lunedì.

Sagittario

Rilassati e apri mente e cuore agli altri, a chi ti sarà vicino, perché oggi davvero qualcuno sembra poter capire il tuo caos interiore, leggere tra le contraddizioni che ti stanno muovendo, che senti tue. Non avere paura di dire o di raccontare, sapendo che il vero dialogo inizia sempre dall’orecchio di chi ti ascolta.

Capricorno

Bello e interessante l’equilibrio che oggi si forma tra i vari pianeti. Da una parte Mercurio, a cercare di rendere ordinati e sensati i sogni, le speranze. E poi una Luna che trasformerà ogni debolezza in un punto di forza, che ti aiuterà a parlare e a dire ciò che pensi senza paura di sbagliare.