Venerdì 23 ottobre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 23 ottobre è il 296º giorno del calendario gregoriano (il 297º negli anni bisestili). Mancano 69 giorni alla fine dell’anno.

Il Sole entra nel segno astrologico dello Scorpione a mezzogiorno.

A Roma il sole sorge alle 06:32 e tramonta alle 17:16 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:51 e tramonta alle 17:23 (ora solare)

Sciame meteoritico delle Orionidi.

Santi del giorno: S. Giovanni da Capestrano sac. S. Eliseo mart. S. Vero

Accadde oggi

42 a.C. – Guerra civile romana: seconda battaglia di Filippi – L’esercito di Bruto viene sconfitto in modo decisivo da Marco Antonio e Ottaviano. Bruto si suicida

425 – Valentiniano III è nominato augusto dell’Impero romano d’Occidente, all’età di sei anni, a Roma

1520 – Carlo V viene incoronato imperatore nella cattedrale di Aquisgrana

1739 – Il primo ministro britannico, sir Robert Walpole, dichiara con riluttanza guerra alla Spagna: scoppia la guerra anglo-spagnola

1812 – Claude François de Malet, un generale francese, inizia una cospirazione per rovesciare Napoleone Bonaparte, sostenendo che l’Imperatore morì in Russia e che lui era ora il comandante di Parigi. De Malet venne giustiziato il 29 ottobre

1911 – Primo impiego dell’aeroplano in guerra: un pilota italiano decolla dalla Libia per una ricognizione sulle linee turche durante la guerra italo-turca

1915 – Suffragio femminile: a New York, 25.000-33.000 donne marciano lungo la Quinta Strada per chiedere il suffragio universale

1929 – Grande depressione: dopo un costante declino nel mercato azionario, successivo al picco raggiunto a settembre, la Borsa di New York inizia a mostrare segni di panico

1956 – Migliaia di dimostranti ungheresi protestano contro le influenze e l’occupazione sovietica della loro nazione (la Rivoluzione ungherese verrà stroncata il 4 novembre)

1958 – Viene pubblicato la serie a fumetti I Puffi di Peyo

1973 – Scandalo Watergate: il presidente statunitense Richard Nixon accetta di consegnare le registrazioni audio delle conversazioni tenute nella sala Ovale riguardanti lo scandalo

1983 – Guerra civile libanese: la caserma dei Marine statunitensi a Beirut viene colpita da un camion-bomba, 241 morti. Anche la caserma francese viene colpita nella stessa mattina, qui i morti sono 58

1992 – Akihito diventa il primo Imperatore del Giappone a mettere piede sul suolo cinese

1998 – Conflitti arabo-israeliani: Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il Presidente palestinese Yasser Arafat raggiungono l’accordo sul programma “terra in cambio di pace”

2002 – Crisi del teatro Dubrovka a Mosca: Ribelli ceceni assaltano il teatro della Casa della Cultura a Mosca, prendendo in ostaggio oltre 800 persone

2004 – Austria – Viene recuperato in un piccolo bacino idrico delle Alpi Salisburghesi il corpo senza vita di Helmut Simon, l’alpinista tedesco che nel 1991 scoprì la mummia del Similaun. Scomparso dal 15 ottobre, era precipitato in un canalone morendo sul colpo

2007 – Lancio della missione STS-120 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale con il Node 2 (Harmony) e con a bordo anche l’italiano Paolo Nespoli

2001 - Apple lancia l’iPod: Con il motto «Più di 1000 canzoni nella tua tasca» Steve Jobs, in jeans e felpa nera, presenta al mondo l’iPod, il nuovo riproduttore musicale digitale della Apple.

1863 - Quintino Sella fonda il Club Alpino Italiano: Da oltre un secolo e mezzo al servizio della conoscenza e della salvaguardia dell'ambiente montano, il Club Alpino Italiano (CAI), è oggi la maggiore organizzazione che raggruppa professionisti e appassionati di alpinismo.

Nati

1925 - Nanni Loy: Denuncia, impegno sociale, memoria storica: sono gli ingredienti del cinema di Giovanni Loy, detto Nanni, uno dei migliori registi italiani del Novecento.

1920 - Gianni Rodari: Con le sue storie fantastiche ha fatto viaggiare con l'immaginazione due generazioni di bambini e tuttora i suoi libri sono tra i più letti dai giovanissimi.

1967 - Ambra Orfei: Nata a Roma, è figlia d'arte (i suoi genitori sono Nando Orfei ed Anita Gambaruttinata). Comincia come acrobata e cavallerizza nell'ambiente circense, in seguito intraprende anche la...

1940 - Pelé: Nato a Três Corações (Brasile), è un ex calciatore e dirigente sportivo brasiliano. Edson Arantes do Nascimento, queste le sue generalità, è considerato da...

1966 - Alex Zanardi: Una leggenda dello sport. Ai Giochi Paraolimpici di Rio 2016 si conferma ad altissimi livelli, conquistando due ori e un argento nel paraciclismo.

1992 - Álvaro Morata: Nato a Madrid, è un giovane calciatore di grande talento che dopo il Real Madrid approda, nel luglio 2014, alla Juventus.

Scomparsi oggi:

2011 – Marco Simoncelli: Nato a Cattolica (in provincia di Rimini) e morto nel 2011, è stato un pilota motociclistico, deceduto a soli 24 anni sul circuito di Sepang, durante il Gran Premio della Malesia.

Sei nato oggi? I nati il 23 ottobre sono quasi mai capaci di raggiungere la stabilità in tutti gli aspetti della loro vita. Anche se si sforzano con ogni mezzo di riequilibrare le energie di cui sono dotati, sembra che ci sia sempre un settore della vita in cui non riescono a mettere ordine; a volte i contrasti sembrano seguirli ovunque vadano. A dire la verità, essi si annoiano facilmente e quindi sono sempre alla ricerca di esperienze nuove ed esaltanti: quindi, quello che agli occhi degli altri appare stressante o difficile, può essere invece davvero piacevole per loro.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di venerdì 23 ottobre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Sarà la Luna, con i suoi movimenti e le sue attenzioni, a spingerti più vicina a chi ami, a farti vivere come una missione un riavvicinamento, un miglioramento di un rapporto che senti davvero importante. Lasciati guidare dall’istinto, non metterci troppa testa, altrimenti ti perderai la parte migliore.

Toro

Bello questo trigono lunare che ti farà compagnia (e qualche favore) per quasi tutto il venerdì. Perché percepirai calore e equilibrio, perché niente ti peserà troppo, perché ogni cosa sembrerà trovare un senso, una sua logica e collocazione. In serata prova a rallentare con i pensieri e le parole.

Gemelli

Dopo un venerdì tutto sommato tranquillo, in serata la Luna si occuperà di te, di ciò che vivi e che ami. Nell’ultima parte del giorno dovrai infatti fare i conti con le solite contraddizioni di Mercurio, con quelle piccole insicurezze che il moto all’indietro del tuo pianeta accende, ti procura.

Cancro

Sarà un venerdì che punta alla calma, all’equilibrio, al benessere interiore del momento. Il tutto grazie a una Luna che ti farà stare meglio per poi spingerti a vivere intensamente un rapporto, una situazione importante. Emozioni e pensieri si alleggeriranno poi in serata, quando tutto sarà più soft.

Leone

Durante il giorno sarai probabilmente disponibile nel dare una mano a qualcuno, nell’essere generosa con chi svolge un compito o deve risolvere un problema. Poi, nell’ultima parte del venerdì, dovrai invece pensare a te stessa, essere sincera dicendoti ciò che veramente vuoi, quello di cui hai bisogno.

Vergine

Sarà un venerdì in equilibrio, una giornata che ti aiuterà a ristabilire dei principi, a fare ordine e chiarezza, a prendere le misure di una situazione. Il tutto grazie a una Luna davvero decisa a darti una mano, a quelle energie che ti faranno sentire a posto. In serata la mente ti farà mille domande.

Bilancia

Avrai una buona occasione per pensare a ciò che stai vivendo, per fare pace con quelle cose che forse si agitano dentro di te e che non ti consentono di essere troppo serena, così tranquilla. Poi, verso sera, capirai che a disturbarti potrebbe essere stata una questione pratica, materiale.

Scorpione

La Luna oggi attiverà per te Saturno, rendendo chiarissime le tue parole, inequivocabili i messaggi e i discorsi che farai con qualcuno. Sarai insomma molto precisa nel dire, evitando tutto ciò che possa magari essere frainteso o non capito. In serata avrai però voglia di comprendere te stessa.

Sagittario

Ti impegnerai per tutto il giorno, mettendoci una precisione speciale, facendo ogni cosa tendendo d’occhio la perfezione, amando soprattutto l’ordine. Ma poi, verso, sera, non potrai non notare come si sono comportate le persone vicine. Cerca di non essere troppo severa quando giudichi.

Capricorno

La Luna e il tuo Saturno oggi trascorreranno molto tempo insieme, saranno vicinissimi fino a sera, regalandoti una intimità speciale con qualcuno, con chi ami. In serata, però, la Luna si sposterà, per questo la tua attenzione potrebbe andare verso cose diverse: piccoli impegni o grandi progetti.

Acquario

Dopo una giornata abbastanza tranquilla, dal tardo pomeriggio di oggi la Luna farà il suo ingresso nel tuo segno. Per questo le emozioni si accenderanno con le luci della sera, per questo avrai bisogno di trascorrere del tempo a capire, a fare i conti con quelle cose che non ti sono chiare.

Pesci

Bellissima questa Luna che oggi saprà portarti vicinissima ai sogni ma senza trascurare la logica, la misura. Lasciati rapire dalle immagini, da quei pensieri che vanno dritti verso il futuro, che non perdono tempo con tutto ciò che sia inutile, impossibile. L’immaginazione sarà il tuo nutrimento.