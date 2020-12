Giovedì 24 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 24 dicembre è il 358º giorno del calendario gregoriano (il 359º negli anni bisestili). Mancano 7 giorni alla fine dell'anno

Santo del giorno: oggi si venera Sant’Eva - 24 dicembre: la vigilia di Natale

Accadde oggi

1713 – Vittorio Amedeo II di Savoia è incoronato re di Sicilia nella cattedrale di Palermo.

1802 – Viene istituita la Borsa Valori di Roma.

1901 – Termina il Giubileo indetto da Papa Leone XIII.

1914 – Prima guerra mondiale: ha inizio la Tregua di Natale.

1924 – L’Albania diventa una repubblica.

1941 – Seconda guerra mondiale: Hong Kong viene occupata dall’Esercito Imperiale Giapponese.

1949 – La musica di Gounod viene eseguita davanti al Papa e, per l’occasione, viene munita, con il titolo “Inno e Marcia pontificale“, di un testo latino e di un testo italiano.

1951 – La Libia diventa indipendente.

1971 – Giovanni Leone viene eletto sesto presidente della Repubblica Italiana con 518 voti su 1008.

2003 – La polizia spagnola sventa un tentativo dell’ETA di far esplodere 50 kg di esplosivo alle 15:55, all’interno della trafficata Stazione Chamartín di Madrid.

1871 – La prima dell’Aida di Verdi: Al Teatro khediviale dell’Opera del Cairo, il 24 dicembre 1871, venne eseguita in pubblico per la prima volta l’Aida, celebre capolavoro di Giuseppe Verdi, tra le più eseguite nei teatri di tutto il mondo.

1818 – Prima esecuzione di Silent Night: Due voci soliste accompagnate da una chitarra. Così, in un piccolo borgo dell’Austria, venne eseguito per la prima volta Stille Nacht, il canto di Natale più amato in assoluto.

Nati

Sei nato oggi? Sei nato in un giorno davvero speciale e lo dimostri con una vita centrata sulla ricerca e la crescita spirituale. Carriera e denaro sono per te valori futili e non esiti a rifiutarli. Potrai, però, trarre molta soddisfazione da un lavoro basato sullo studio, la ricerca e la riflessione. In amore ti mostri timoroso e a volte preferisci la solitudine all’impegno di un rapporto a due, che ti distrarrebbe dal tuo mondo interiore.

1971 – Ricky Martin: Nel pop latino non conosce rivali, da circa vent’anni sulla ribalta musicale internazionale. Portoricano di San Juan (capitale del piccolo stato caraibico), inizia prestissimo la carriera entrando a far parte di una boy band latina, i Menudo, da cui si separa nel 1989, proseguendo come solista. Trasferitosi a New York, qui ottiene ruoli in telenovelas e in alcuni musical, prima di firmare un contratto con la Sony.

1948 – Edwige Fenech: Icona sexy del cinema anni Settanta, è considerata una delle attrici più affascinanti del panorama italiano. Edwige Sfenek, il suo vero nome, nasce ad Annaba, nell’allora Algeria.

Scomparsi oggi

2008 – Harold Pinter: Drammaturgo tra i più valenti del secondo Novecento, dopo Samuel Beckett, che prese a modello, è l’autore più rappresentativo del cosiddetto teatro dell’assurdo. Nato a Londra.

Oroscopo del giorno

Scopriamolo insieme grazie alle previsioni di Paolo Fox trasmesse su ‘Radio Lattemiele’.

Siamo arrivati a giovedì e per molti oggi si festeggerà come da tradizione la Vigilia di Natale, anteprima del 25 dicembre. Certo, sarà una Vigilia molto diversa da quella degli scorsi anni: tutti noi stiamo affrontando un periodo delicato per via della pandemia mondiale. Ma il consiglio per tutti è di ritagliarsi un po’ di tempo per se stessi e per un po’ di sano relax! Vediamo dunque quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo giovedì 24 dicembre 2020.

Ariete. Oroscopo tranquillo: è arrivato il momento di recuperare i sentimenti e di chiarirsi con una persona. Le prime due settimane del mese sono stati difficili, soprattutto per le coppie che si sono vissute poco. Ma non temere: il 2021 sarà un anno di svolta e di rinascita!

Toro. Occhio al livello economico in questa Vigilia: potresti spendere un pò troppo, cerca di essere parsimonioso. Il 2021, però, sarà un anno buono per gli investimenti: datti da fare perché finalmente potrai fare quello che desideri da tempo!



Gemelli. Oggi sei un pò stanco e anche annoiato. Cerca di riguardarti e di ritagliare un pò di tempo per te stesso: hai bisogno di relax!



Cancro. Non devi allontanarti dalla strada delle emozioni più vere. Mantieni la calma e tutto andrà per il verso giusto: cerca solo di non esagerare anche sul lavoro. Ti stai mettendo contro qualcuno e questa non sembra la scelta giusta!

Leone. Cielo buono, sia oggi che domani: le stelle sono con te e magari arriverà un bel regalo. Tu hai tanta voglia di amare e di lasciarti andare alle passioni, ma è anche vero che hai delle tensioni e situazioni di gelosia da gestire e chiarire subito!



Vergine. Vigilia e Natale dove fare massima attenzione: frequenta le persone che senti più vicine, evita i conflitti e le polemiche inutili. Non ne vale la pena discutere per motivi futili. Mantieni la calma e sii paziente!



Bilancia. Dimentica le tensioni avute per lavoro: il settore professionale è molto difficile da gestire ultimamente. Ma non temere e non demoralizzarti: ci sono cambiamenti in vista. Non pensare troppo al futuro, questo ti crea ansie inutili!

Scorpione. Molti di voi si sentono sempre stanchi e queste giornate partono sottotono. Meno bene la Vigilia, più interessante il Natale. Quando devi fare tante cose spesso ti riduci all’ultimo e questo può portare ansia e confusione, ma è solo una cosa momentanea!

Sagittario. Sarà un Natale interessante. Buone notizie anche per l’amore: hai voglia di innamorarti e di relazionarti con gli altri!

Capricorno. Stelle importanti e cielo promettere per l’amore: hai voglia di recuperare il tempo perduto e se c’è stata una crisi si potrà risolvere. Sul piano professionale stai vivendo un periodo non facile, ma sei comunque protetto!

Acquario. Le stelle aiutano chi vuole riscoprire l’amore, favoriti i nuovi incontri. Anche le amicizie tornano protagoniste.

Pesci. Cerca di trascorrere con serenità queste giornate di festa e non pensare troppo al passato. Potrà riaffiorare una cerca malinconia, ma non esagerare!