Oggi 24 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 24 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. È arrivato il momento di mettere alla prova la tua relazione, in maniera del tutto serena: approfittane oggi. Sul lavoro, non alimentare polemiche e cerca di non rovinare un rapporto lavorativo per questo.

Toro. Pomeriggio complicato per i sentimenti con alcuni momenti di stress che vanno gestiti con cautela. Sul lavoro, attenzione soprattutto alle questioni economiche.

Gemelli. Cielo interessante oggi e domani per i sentimenti, ma devi essere volenteroso. Sul lavoro, troverai presto una buona serenità!

Cancro. La mattinata per i sentimenti sarà migliore rispetto alla sera. Potrebbe anche arrivare l’opportunità di fare una nuova conoscenza o di ritrovare un ex dopo tempo!

Leone. La seconda parte di questa giornata è interessante per i sentimenti: la Luna, inoltre, entra anche nel tuo segno. Sul lavoro, prenditi tutto il tempo che ti serve per fare delle scelte e non portare avanti progetti se non sei del tutto convinto!

Vergine. A fine mese la Luna si avvicina al tuo segno: buone notizie e ottima energia da riversare nei sentimenti. Sul lavoro, non si può più rimandare una scelta: se hai terminato un progetto è giusto che tu pretenda di più!

Bilancia. Cerca di evitare polemiche e situazioni difficili in amore, ci sono stati dei conflitti. Sul lavoro, oroscopo favorevole sia per i rapporti con i collaboratori, sia per chi ha avuto difficoltà nell’ultimo periodo.

Scorpione. Pomeriggio sottotono per i sentimenti, mattinata migliore, almeno fino all’ora di pranzo. Sul lavoro, cerca di valutare con cautela le proposte, non tutte sono buone!

Sagittario. Favoriti i contatti nel pomeriggio, buone notizie per i sentimenti. Sul lavoro, Giove è in aspetto buono e aiuta a risolvere i problemi legali o economici. Molto dipende da dove parti, ma si può arrivare lontano!

Capricorno. Pomeriggio migliore rispetto alla mattinata: in amore cerca di risolvere un problema prima dell’ora di pranzo. Sul lavoro, fai attenzione alle proposte che ti arrivano da nuovi ambienti. Se lavori in proprio, possono nascere delle belle idee, chissà!

Acquario. Nel pomeriggio in amore c’è qualcosa che non va: cerca di tenere lontano le persone che ti fanno innervosire, anche eventuali ex. Sul lavoro, potresti trovarti al centro di polemiche, ma tu per fortuna sai come gestire tutto in modo ponderato.

Pesci. Buona energia per i sentimenti, ma oggi la mattinata è migliore del pomeriggio. Sul lavoro, potresti trovarti al centro di una discussione: è bene cercare di chiarire entro questa sera!

Almanacco

Oggi 24 febbraio. E’ il 55° giorno dell’anno, 8ª settimana. Alla fine mancano 310 giorni.

Santi del giorno: Beato Costanzo Servoli da Fabriano (Domenicano)

Etimologia: Costanzo, variante di Costante, nome di origine latina che deriva dal verbo constare che significa “fermo, risoluto”.

Nati il 24 febbraio

Sei nato oggi? A volte la vita non si mostra molto generosa con te, ma tu possiedi una saggezza ed una forza d’animo interiore che ti porta a considerare le prove, cui devi sottostare, come occasioni di rafforzamento e arricchimento interiore. Arriverai a costruire, sia nel lavoro che in amore, quel che desideri e il frutto delle tue fatiche si rivelerà tanto più prezioso quanto più te lo sarai guadagnato.

1955 – Steve Jobs: Genio dell’informatica, imprenditore creativo, opinion leader, visionario. È stato tutte queste cose assieme in 35 anni di carriera professionale, vissuta con un solo e unico scopo: cambiare il mondo!

1965 – Alessandro Gassmann: Figlio di cotanto padre, dall’illustre genitore ha ereditato soprattutto l’ecletticità nell’alternare ruoli drammatici e brillanti, sia sul set che sul palcoscenico. Romano de Roma.

1931 – Marta Marzotto: Popolare personaggio della moda made in Italy e delle cronache mondane, Marta Vacondio (il vero nome) nasce a Reggio Emilia. Inizia a lavorare sin da piccola come mondina.

Accadde Oggi

1208. Francesco di Assisi, dopo aver ascoltato il Vangelo di Matteo, sente la vocazione di diffondere la parola di Dio e inizia la predicazione.

1582. Papa Gregorio XIII approva l’adozione del nuovo calendario gregoriano, che entrerà in vigore da ottobre.

1836. Samuel Colt, imprenditore americano, ottiene il brevetto per il revolver che porta il suo nome. Nello stesso anno Colt apre una linea di produzione a Paterson, da cui uscirà appunto il modello di pistola “Paterson”. Le armi di Colt saranno negli anni successivi protagoniste del processo di colonizzazione.

1946. Juan Domingo Perón viene eletto presidente dell’Argentina. Convinto della necessità di una terza via fra socialismo e capitalismo, quella che in suo onore sarà definita “peronismo”, Peron spinge molto sull’industrializzazione del suo paese e su politiche sociali indirizzate principalmente alle classe lavoratrici.

1938 - Nasce lo spazzolino da denti con setole di nylon

1955 – “Marcellino pane e vino”: Nell’elenco delle pellicole evergreen per genitori e figli, occupa un posto speciale il bambino che aveva per famiglia un gruppo di frati e per amici l’immaginario Manuel e Gesù.

1981. Buckingham Palace annuncia il fidanzamento del principe Carlo del Galles con Lady Diana Spencer. La casa reale pensa di aver trovato in lei la “sposa perfetta” per il futuro re: aristocratica e bella. I due si sposeranno il 29 luglio nella cattedrale di Saint Paul, a Londra.

1984 – Il leader iraniano Ruhollah Khomeini emette una fatw? contro Salman Rushdie, l’autore de I versi satanici.

1990. Muore a Roma Sandro Pertini. Nato nel 1896 in provincia di Savona, medaglia al valor militare durante la prima guerra mondiale, nel primo dopoguerra aderisce al Partito Socialista Italiano e si distingue per la sua dura opposizione al fascismo. Nel cuore degli italiani resta il “presidente più amato di sempre”, protagonista sul campo di quasi settant’anni di storia nazionale.

1998 – Il cantante britannico Elton John viene nominato baronetto dalla regina Elisabetta II.

2003 – Muore Alberto Sordi : L’essere italiano nel bene e nel male. È stata la cifra distintiva della cinquantennale carriera di attore e regista dell’Albertone nazionale, tra i maggiori interpreti della commedia all’italiana.

2010 – Il negozio di musica digitale iTunes raggiunge i dieci miliardi di dischi venduti.

2015 – Il governatore della Banca Centrale Europa, Mario Draghi, presenta la nuova moneta da 20 euro che entrerà in circolazione il 25 novembre.