Domenica 24 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 24° giorno dell’anno, 4ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 341 giorni.

Santi del giorno: San Francesco di Sales (Vescovo e Dottore della Chiesa) protettore di scrittori e giornalisti.

Accadde oggi

41 – Claudio viene nominato imperatore di Roma dopo l’assassinio di suo nipote Caligola

1679 – Re Carlo II d’Inghilterra scioglie il Parlamento inglese

1848 – Corsa all’oro californiana: James W. Marshall trova l’oro a Sutter’s Mill, nei pressi di Sacramento

1860 – Giuseppe Garibaldi sposa Giuseppina Raimondi a Fino Mornasco; la lascerà un’ora dopo la cerimonia, per presunto tradimento

1888 – Jacob L. Wortman brevetta il nastro della macchina da scrivere

1908 – Robert Baden-Powell dà il via al movimento scout

1960 – Settimana delle barricate ad Algeri

1962 – Brian Epstein firma il contratto per fare da manager ai The Beatles

1966 - Indira Gandhi viene eletta Primo Ministro dell’India. Un Boeing 707 dell’Air India si schianta sul Monte Bianco, al confine tra Francia e Italia. 117 vittime

1972 – Sh?ichi Yokoi, un soldato giapponese della seconda guerra mondiale, viene scoperto a Guam

1979 – Viene ucciso a Genova dalle Brigate Rosse l’operaio-sindacalista Guido Rossa

1984 – Viene messo in vendita il primo Apple Macintosh

1990 – Il Cremlino ritira l’Armata Rossa da Baku dopo aver provocato 83 morti fra gli azeri

1998 – Papa Giovanni Paolo II arriva in visita a Cuba

2008 – Il Governo Prodi II riceve la sfiducia al Senato della Repubblica

2011 – Mosca, nell’Aeroporto di Mosca-Domodedovo un kamikaze si fa esplodere causando la morte di 37 persone e il ferimento di oltre 180.

24 gennaio 41: Caligola - Davanti a lui tutti dovevano genuflettersi. Si faceva chiamare come gli dei: Giove, Nettuno, Mercurio, e Venere. Spesso infatti si vestiva con abiti femminili, e portava braccialetti e gioielli vistosi. Il suo regno durò solo quattro anni (dal 37 al 41). Fu infatti ucciso il 24 gennaio del 41. Lo pugnalarono trenta volte. Assieme a lui vennero giustiziati tutti i parenti prossimi. Neppure la sua giovane bambina Giulia Drusilla venne risparmiata: fu scaraventata contro un muro.

La morte di Tiberio il 13 marzo del 37 d.C. fu occasione di sollievo per il popolo romano venne ai suoi tempi considerato un tiranno, per via dei cattivi rapporti instaurati con il popolo, il senato e i militari. Pare infatti che la sua morte non fu accidentale.

Quando gli succedette il pronipote Caligola il mondo apparve più roseo. Tutti lo giudicavano con favore. Caligola promosse amnistie, diminuì le tasse, organizzò giochi e feste, rese di nuovo legali i comizi. Questo periodo felice non durò in eterno. Dopo soli sette mesi da Imperatore Caligola venne colto da una improvvisa e strana malattia. Quando poi morì la sorella di Caligola, Drusilla, con la quale pare avesse avuto rapporti incestuosi, la salute mentale dell'imperatore ne risentì ancora di più. Divenne rapidamente cinico, megalomane, sanguinario e assolutamente folle. Condannava a morte per i motivi più futili, e spesso condannava due volte la stessa persona, non ricordando di averla già fatta uccidere.

1984 – Apple lancia il Macintosh: Uno Steve Jobs in versione elegante, con blazer doppio petto blu, camicia bianca e papillon verde chiaro (siamo lontani dallo stile casual degli anni 2000), presenta a 2.600 persone il Macintosh 128k, il più famoso personal computer sviluppato dalla Apple che inaugura una nuova era nel mondo dell’informatica: l’era dei Mac!

Nati

Sei nato oggi? L’aspetto della vita che più ti attrae e coinvolge sono le relazioni sentimentali. La tua esperienza nel campo non è indifferente, hai tutte le doti per piacere e, dato che difficilmente sai resistere al fascino di un nuovo amore, non ti mancheranno le occasioni per sperimentare sempre nuove emozioni. In età matura però potresti scegliere una vita affettiva meno eclatante ma più stabile e serena. Il lavoro ti coinvolge poco e ti limiti allo stretto indispensabile.

1979 – Giuliano Sangiorgi: Protagonista del pop italiano con i Negramaro, di cui è il frontman, con la sua voce potente esplora l’universo dei sentimenti umani e le terre soleggiate e ricche di fascino del natìo Salento. Pugliese di Nardò, in provincia di Lecce, si affaccia come chitarrista per poi scoprirsi abile pianista e cantante. Nel 2001 fonda con altri cinque amici la band “Negramaro”, che al terzo album s’impone sulla scena nazionale: con il singolo Mentre tutto scorre , tratto dall’omonimo album, vincono il “Premio della Critica Radio & TV” alla 55ª edizione del Festival di Sanremo.

1941 – Neil Diamond: Newyorchese di Brooklyn, è uno delle voci americane più amate della vecchia guardia, al centro della scena soprattutto negli anni Settanta e Ottanta. Con hit evergreen, su tutti la melodica September Morn, ha venduto oltre 125 milioni di dischi in tutto il mondo, duettando in carriera con star del calibro di Frank Sinatra e Barbra Streisand.

1977 – Michelle Hunziker: Il suo sorriso e la simpatia sono altrettanto noti al pubblico televisivo italiano e di lingua tedesca. Svizzera di nascita, di Sorengo (nel Canton Ticino), ma italiana d’adozione, Michelle Yvonne Hunziker comincia come modella, a 17 anni, facendosi notare come testimonial di una nota azienda di biancheria intima.

Scomparsi oggi:

2003 – Gianni Agnelli: Soprannominato l’Avvocato, per la laurea in giurisprudenza, è stata una figura chiave della storia economica, politica e sportiva dell’Italia del Novecento. Nato a Torino e qui scomparso.

1920 – Amedeo Modigliani: Famoso pittore e scultore italiano d’inizio Novecento, nato a Livorno e noto anche con i nomignoli Modì o Dedo. Distinto da uno stile complesso, viene comunemente identificato con i ritratti femminili, riconoscibili per i volti eterei e i colli affusolati.

1965 – Winston Churchill: Modello universale di statista e stratega bellico, nonché uomo di profonda cultura, è annoverato tra i grandi uomini della storia occidentale. Nato a Woodstock, nel sud-est dell’Inghilterra.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 24 gennaio 2021 da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La fuga sarà il tema ricorrente di questa giornata. Avete bisogno di uscire dalla vostra routine per prendere un ventata di freschezza e di prendere una pausa dalle preoccupazioni anche se sono solo passeggere.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Riuscirete a raggiungere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata oggi. Alcune persone pretendono troppo da voi. Assicuratevi di essere in grado di assumerlo e non dimenticatevi di voi stesso in questo percorso.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Siete ottimisti e avete una persona calda. Tuttavia, è solo per quanto riguarda la realizzazione personale che siete sulla strada giusta. Prendetevi cura della vostra alimentazione. Sarebbe una buona idea avviare un’attività di carattere artistico.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Otterrete i risultati positivi di qualcosa che ha avuto inizio quattro settimane fa. Siete pronti ad affrontare tutto e ne sarete capaci – siete in uno stato d’animo brillante! È sconsigliato procrastinare oggi. L’azione diretta vi sarà più favorevole!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Vi dedicherete ad abbellire l’ambiente circostante. Avrete bisogno di risolvere le vostre faccende. Non sguazzate nelle vostre emozioni, indebolisce la vostra energia. Avete bisogno di parlare apertamente per rimontare il vostro morale.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Non avrete problemi ad affermarvi e porrete fine ai rapporti malsani senza rimpianti! Dimostrate più senso nella vostra produzione di energia oggi e cominciate a ristabilire un maggiore equilibrio.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La veridicità delle vostre convinzioni sarà comunicativa, quindi esprimete ciò che pensate in modo chiaro e semplice. Il messaggio passerà sempre. Attenti al sistema digestivo e considerate in modo obiettivo la vostra alimentazione affinché possiate soddisfare le vostre reali esigenze.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Andrete dritti al sodo sulle faccende importanti e alcune opportunità, inaspettate ma positive, si presenteranno. È bene porsi delle domande, ma vi state affaticando più di quanto crediate.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): È necessario assorbire il calore delle persone a voi care, le vostre emozioni vi guidano nella giusta direzione. Le feste, i passatempi e le riunioni di famiglia o con gli amici saranno l’ideale per ricaricare le batterie. Uscite dal vostro guscio.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il clima è costruttivo e gratificante nei rapporti e la fortuna è dalla vostra parte nella creazione di nuovi legami. State perdendo troppo tempo su questioni banali e estenuanti. Basta poco per capire il motivo per il quale siete stanchi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il vostro entourage vi sembrerà particolarmente attivo oggi, ma la calma vi permetterà di ottenere il massimo dei piaceri della vita. I vostri livelli energetici seguiranno le fluttuazioni delle vostre emozioni oggi. Cercate un po’ di pace e tranquillità per ricaricarvi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il vostro crescente ottimismo vi aiuta a vedere il lato buono delle cose. Sono previsti dei festeggiamenti. Badate a non essere troppo duri con voi stessi. State esaurendo le vostre riserve.