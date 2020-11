Martedì 24 novembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 24 novembre è il 328º giorno del calendario gregoriano (il 329º negli anni bisestili). Mancano 37 giorni alla fine dell’anno

Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne

Santi del giorno: Santa Flora di Cordova (Martire)

Etimologia: Floriana, deriva dal latino “flos-floris”, “fiore”, questo diminutivo femminile discretamente attestato in tutta Italia, anche nella variante di Flora, che era il nome della dea italica della primavera, popolare fra le genti sabine. Il significato augurale e i molti santi che ne hanno sostenuto l’espansione, l’hanno reso comune sino ai giorni nostri.

Accadde oggi

1642 – Abel Tasman diventa il primo europeo a scoprire la Terra di Van Diemen (in seguito ribattezzata Tasmania)

1793 – In Francia entra in vigore il Calendario Rivoluzionario Francese

1859 – Il naturalista britannico Charles Darwin pubblica On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life, un libro che sostiene che gli organismi si sono evoluti gradualmente attraverso la selezione naturale. La prima edizione verrà esaurita il giorno stesso, essendone state tirate solo le 1250 copie prenotate

1969 – Programma Apollo: l’Apollo 12 ammara nell’Oceano Pacifico, ponendo fine alla seconda missione dell’uomo sulla Luna

1971 – Un uomo che si fa chiamare Dan Cooper (comunemente ricordato come D. B. Cooper) si paracaduta da un aereo della Northwest Orient Airlines che aveva dirottato chiedendo 200.000 dollari di riscatto; di lui non si è più saputo nulla

2009 – Viene rapita a Milano Lea Garofalo, collaboratrice di giustizia, e data alle fiamme a Monza qualche giorno dopo.

2014 – Lo zibibbo di Pantelleria è stato inserito nella lista dei Patrimoni orali e immateriali dell’umanità dell’Unesco.

Nati

Sei nato oggi? L’intenso desiderio di giustizia che nutri nel tuo intimo, ti porta ad una professione volta ad aiutare gli altri e ad occuparti di problemi sociali. La tua opera sarà ancor più incisiva se lavorerai in gruppo. In amore punti su rapporti basati più sulla stima e la reciproca comprensione che sulla passione.

1826 – Carlo Collodi: È il papà del burattino più famoso della storia, ma la sua attività abbracciò diversi generi, dal giornalismo al teatro. Nato a Firenze e ivi morto nel 1890.

1973 – Paola Cortellesi: La voce, che Mina indica tra le più belle d’Italia, è la sua arma segreta, che le permette di brillare nella recitazione, nell’imitazione comica e nel canto. Nata a Roma.

1978 – Vanessa Incontrada: Da un decennio è un volto noto della televisione e del cinema made in Italy. Nata a Barcellona, in Catalogna, inizia la sua carriera molto giovane (a 17 anni) come indossatrice, che la porta a trasferirsi a Milano (il padre di Vanessa è italiano e la madre spagnola).

1864 – Henri de Toulouse-Lautrec: Nato ad Albi, in Francia, e morto a Saint-André-du-Bois nel 1901, è stato uno degli artisti postimpressionisti più importanti dell’Ottocento. Nelle sue opere dipingeva molti particolari e dettagli della vita bohémien, nella Parigi di fine secolo. Celebri le rappresentazioni dei bordelli parigini che egli stesso frequentava.

Scomparsi oggi:

1991 – Freddie Mercury: Cantante, compositore e musicista tra i più amati della storia, fondatore e leader dei Queen. Registrato all’anagrafe come Farrokh Bulsara, nacque a Stone Town (la parte vecchia della capitale di Zanzibar, in Tanzania).

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di martedì 24 novembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Se non puoi capire o accettare con la logica certe realtà allora fallo con il cuore, con le emozioni. Usa la Luna che, nel tardo pomeriggio, ti aiuterà a cambiare atteggiamento verso un presente che non sempre ti piace, ma che oggi ti sembrerà un po’ meno duro, meno freddo e distaccato. Lasciati andare.

Toro

Quel Mercurio che, in questo periodo, brilla di fronte a te oggi sarà in perfetto equilibrio con Nettuno, con il negazionista della logica, della razionalità. Per questo potrai concederti un martedì in cui dire tutto quello che pensi, in cui non trattenere mai le immagini e le intenzioni. Ti capiranno.

Gemelli

Il tuo Mercurio oggi si accorda con Nettuno, e la cosa ti piace un sacco. Perché davvero saprai analizzare con la giusta razionalità il tuo destino, le cose che devi fare, perché metterai da parte dubbi e esitazioni. Tutto ti sembrerà un po’ più facile, più vicino e più possibile, approfittane.

Cancro

Non sempre la Luna ti concede uno spirito tanto aperto alle cose e alle persone vicine, così capace di accettare e di apprezzare ogni aspetto del presente. Ringrazia insomma la Luna se verso sera troverai il modo di amare ogni cosa, di fare pace anche con quelle situazioni che di solito ti fanno arrabbiare.

Leone

Se vuoi capire il perché di una scelta o di una azione da parte di qualcuno allora usa il cuore, allora fallo partendo da te stessa. Solo così Mercurio ti aiuterà a indovinare le motivazioni, a comprendere il senso di un certo comportamento che non ti sembra spiegabile, logico. Mettiti alla prova.

Vergine

Bellissima la combinazione planetaria che oggi ti consentirà di essere davvero vicina agli altri. Perché se la Luna ti obbliga a capire e a comunicare con tutti, Mercurio ti aiuterà invece a comprendere il senso di ogni cosa, anche di quelle che sono davvero confuse, sbagliate. Un momento prezioso.

Bilancia

Se qualcosa dentro di te non va o non ti piace allora dedicati a un’attività pratica. Fai ordine in una stanza, metti a posto cose e oggetti, ma tieniti impegnata con qualcosa di non troppo importante. Vedrai che l’azione ti consentirà di pensare meno, di stare lontana da certe emozioni che non ti piacciono.

Scorpione

Forse ti sei concentrata su questa Venere appena arrivata, perdendo un po’ di vista Mercurio con le sue idee. Ma oggi dovresti usare proprio la testa, cavalcare cioè una logica che ti porterà a comprendere molte cose, a fare luce e chiarezza su tutto ciò che è importante, che ha un senso per te.

Sagittario

Apri il cuore a chi oggi potrebbe davvero riuscire a leggere tra i tuoi dubbi, tra le domande che ti stai facendo da tempo. Potrebbe insomma essere un martedì in cui i dialoghi (quelli veri) abbiano un senso, uno scopo importante. Non stare troppo distante dalle persone a cui vuoi bene.

Capricorno

Strepitoso l’accordo che oggi si formerà in cielo tra la Luna, Mercurio e tutti quei pianeti che abitano ancora nel tuo segno. Sarà cioè un martedì in cui emozioni e pensieri andranno benissimo insieme, in cui niente sarà mai eccessivo, in cui ogni cosa troverà uno spazio e uno scopo. Per questo sorriderai.

Acquario

Per tua fortuna, oggi in cielo sembra esistere un ottimo accordo tra il tuo bisogno di fare (a volte un po’ disordinato, forse troppo istintivo) e il senso delle cose, e l’obiettivo che ti sei prefissata. Per questo funzionerai, per questo capirai di andare nella giusta direzione, di non sprecare tempo o energia.

Pesci

Luna e Nettuno oggi sono vicinissimi nel tuo segno, indicando che il tuo amore e il tuo bisogno di fantasia sembra vivere un momento speciale. Per fortuna, però, Mercurio sarà in aspetto al tutto, per questo non perderai mai di vista la realtà, per questo ci sarà chi potrà capirti, aiutarti.