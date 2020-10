Sabato 24 ottobre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 297° giorno dell’anno, 43ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 68 giorni.

L’ultimo giorno di ora legale: Nella notte tra oggi e domani, si ritorna all'ora solare. Infatti l'ora legale, in tutta l'Unione Europea, viene adottata tra l'ultima domenica di marzo e l'ultima domenica di ottobre.

Accadde oggi

79 – Secondo i più recenti ritrovamenti, l’eruzione del Vesuvio cancella la città romana di Pompei

1648 – Firma della pace di Vestfalia (3 trattati). Fine della Guerra dei trent’anni

1918 – Prima guerra mondiale: inizia la battaglia di Vittorio Veneto

1922 – A Napoli si tenne il raduno di camicie nere che doveva servire da “prova generale” per la futura Marcia su Roma.

1945 – Viene ratificato dai paesi firmatari lo Statuto delle Nazioni Unite dando così vita alle Nazioni Unite

1956 – L’Unione Sovietica invade l’Ungheria

1964 – La Rhodesia Settentrionale ottiene l’indipendenza dal Regno Unito (La Rhodesia Meridionale resta una colonia)

1970 – Salvador Allende viene eletto presidente del Cile

1973 – Fine della guerra del Kippur

1980 – Il governo polacco legalizza il sindacato Solidarność

1998 – Lancio della sonda Deep Space 1

2001 – Un incendio nella galleria stradale del San Gottardo in Svizzera, causato dallo scontro frontale di due autoarticolati, provoca 11 vittime

2003 – L’aereo di linea supersonico Concorde effettua il suo ultimo volo di linea da New York a Londra

1929 – Crollo di Wall Street: In un tranquillo giovedì di ottobre, nel pieno di un periodo di grande prosperità economica per il paese, l’America si risvegliò bruscamente dal sogno di ricchezza per ritrovarsi a vivere uno dei peggiori incubi della sua storia. Per questo fu battezzato il giovedì nero della borsa. In questa data si materializzò l’inizio della crisi di Wall Street, culminato nel definitivo crollo del 29 ottobre (“martedì nero”). A determinarlo fu la corsa sfrenata alla vendita di azioni che bruciò il valore dei titoli, portando al collasso il mercato. In pochi giorni andarono in fumo gli investimenti di un milione di americani, per molti di essi i risparmi di una vita. Molti non ressero allo shock e si tolsero la vita gettandosi dai balconi del palazzo della borsa.

1917 – Disfatta di Caporetto: Nella storia dell’esercito italiano è ricordata come la madre di tutte le sconfitte, assimilata nella lingua nazionale come sinonimo di “disastro” e “pesante sconfitta”. L’episodio segnò una fase drammatica della Prima guerra mondiale, che vide prevalere temporaneamente le truppe austro-ungariche sulle potenze alleate (Francia, Gran Bretagna, Impero russo e Regno d’Italia). I fatti si svolsero lungo la valle dell’Isonzo, al confine con la Slovenia, teatro delle maggiori operazioni belliche dell’esercito guidato dal comandante Luigi Cadorna.

Santi del giorno: Sant’Antonio Maria Claret (Vescovo)

Feste e ricorrenze: World Pasta Day

Nati il 24 ottobre

1947 - Kevin Kline: Nato a Saint Louis, nel Missouri, tra gli attori di Hollywood si distingue per la versatilità nel destreggiarsi tra film comici e impegnati. Lanciato dal teatro, dove viene considerato uno...

1948 - Ezio Mauro: Cuneese di Dronero, è un esponente di primo piano del giornalismo italiano contemporaneo, per un decennio al timone di uno dei maggiori quotidiani nazionali: la Repubblica! Si forma alla...

1915 - Bob Kane: La storia lo celebra come papà di Batman, ossia del secondo supereroe (dopo Superman) più popolare di tutti i tempi, fonte inesauribile per il cinema. Nato a New York, Robert Kahn...

1985 - Wayne Rooney: Nato a Liverpool è un calciatore, dal 2004 al 2017 attaccante del Manchester United, con cui conquista anche cinque campionati, una FA Cup, una Champions League, una Coppa del mondo per club...

Sei nato oggi? Due temi caratterizzano la vita dei nati il 24 ottobre: da un lato quello delle rivelazioni e delle scoperte importanti, dall’altro quello della cura minuziosa per i dettagli. Non essendo quasi mai dei tipi freddi e analitici, i nati in questo giorno di solito sentono la necessità di rivelare se stessi e le loro scoperte al mondo, spesso in un modo elettrizzante e sfavillante. Non sono però quasi mai degli esibizionisti, ma piuttosto artisti e professionisti che prendono molto sul serio il lavoro, specie sotto il profilo tecnico. Essi riescono a dirigere come vogliono l’influenza che esercitano su coloro che li osservano o li ascoltano. Una delle loro doti principali è il grande magnetismo personale, che induce gli latri a interessarsi a loro e a ciò che fanno.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di sabato 24 ottobre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

La differenza di pensieri e di energie che ti distingue da chi ami, oggi sembra essere molto evidente. Alla ricerca di cose nuove e diverse tu, amante delle abitudini e della concretezza lui. Eppure, i due modi di vivere il presente saranno compatibili, potranno creare qualcosa di bello, di davvero speciale.

Toro

Nonostante una Luna super presente, quella che oggi ti spingerà a fare i conti con il tuo immobilismo e con una tua scarsa propensione al cambiamento (Urano forse te lo impedisce), ecco che il sabato sarà solido, forte, deciso. Dimostrerai chi sei, che puoi prenderti un impegno (e mantenerlo) anche se è il weekend.

Gemelli

Oggi la Luna sarà in ottima posizione al tuo segno, parlandoti da vicino di emozioni e di pensieri. Per questo avrai spesso voglia di cambiare qualcosa del tuo weekend, provando a fare cose diverse, a distaccarti da energie e situazioni che ti hanno stancata, che non ti danno abbastanza stimolo.

Cancro

Molto interessante questa Venere che oggi ti aiuterà a mantenere un comportamento sempre ideale, sempre apprezzato da chi ti sarà vicino. Per questo ogni forma di comunicazione o di interazione ti verrà facile, sarà davvero fluida e calda. È un sabato fatto apposta per stare con chi ami.

Leone

Ascolta quella Luna che oggi ti è opposta, quel pianeta che ti obbliga a esprimere e a manifestare meglio ciò che senti, che provi. Perché insieme a questo cielo potrai davvero riconoscere cosa non cambia per poi capire se puoi farlo tu, se hai la forza per spostare le tue prospettive. Coraggio.

Vergine

Venere e Saturno sono pianeti amici di questo momento, forze speciali che ti aiutano a percepire una forza diversa, unica. Per questo oggi ti muoverai in modo solido e concreto con le emozioni, per questo la tua mente oggi saprà immaginare, creare, disegnare prospettive anche diverse.

Bilancia

Le due energie di cui sei fatta – Venere e Saturno – oggi saranno in equilibrio tra di loro, così che tu ti possa sempre sentire adatta alla situazione, comoda tra le cose del presente. Intanto la Luna ti aiuterà a vivere più da vicino un rapporto, ma facendolo senza alcuna fretta, senza paura.

Scorpione

Un sabato che ti mette di fronte a un confronto, a un paragone. Perché mentre noterai che oggi qualcuno si comporta in modo particolarmente solido e chiaro, ecco che tu, invece, potresti sentirti piuttosto incerta, poco sicura circa le prossime mosse, riguardo alle cose che devi fare. Accetta la sfida.

Sagittario

Sarà la Luna a parlare per te, a dire cose che hai voglia di raccontare, a esprimere pensieri e intenzioni. Luna che ti convincerà però a rinunciare, per un momento, alla tua voglia di fuga, al tuo bisogno costante di essere altrove, lontana da ogni cosa, alla scoperta di mondi nuovi, di altre persone.

Capricorno

Il trigono di Terra che oggi unirà il tuo Saturno a Venere, rappresenta per il Capricorno una grande promessa di forza e di benessere. Perché avrai la sensazione di poterti fidare del destino, di fare la cosa giusta, di non essere in ritardo (o troppo lontana) da tutto ciò che è importante, che ti serve avere.

Acquario

La Luna oggi dominerà la tua giornata, sarà l’energia che deciderà i modi e i tempi del tuo sabato. Qualcosa che ti convincerà a amare le cose che conosci, i ritmi lenti di abitudini che oggi ti sembrano preziose, importanti. Capisci che forza e passione non sono la cosa che stai cercando.

Pesci

Questa Venere - che in questo periodo ti è opposta - sarà l’energia che ti farà parlare, che ti farà raccontare spesso cose e emozioni. Per questo saprai trasmettere un sentimento fermo, preciso, per questo ci sarà chi si fiderà di quello che dici, delle tue intenzioni, dei tuoi sogni e della tua dolcezza.