Giovedì 25 agosto: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 25 agosto è il 237° giorno del calendario gregoriano. Mancano 128 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Luigi IX (Re) protettore di barbieri, merciai, carpentieri, distillatori, parrucchieri, ricamatori, marmisti.

Etimologia: Luigi, vi sono origini germaniche in questo nome, derivante dall’antichissimo personale “Hlodwig”, composto da “hlod”, “gloria”, e “wig”, “battaglia”, latinizzato poi in Clodoveo e per taluni in Aloisius.

Accadde Oggi

1609. A Venezia Galileo Galilei presenta al Senato di Venezia il telescopio da lui ideato.

1875. Per la prima volta viene compiuto l'attraversamento della Manica a nuoto da Mattew Webb, che va da Dover a Cap Gri-nez in 21 ore e 45 minuti.

1944. Avviene, ad opera delle forze alleate, la liberazione di Parigi dell'occupazione nazista.

1964. I Beatles conquistano il "disco d'oro" per aver venduto un milioni di copie di "A hard day's night".

1987. Nel carcere di Porto Azzurro scoppia una rivolta capeggiata dal terrorista Mario Tuti: i detenuti prendono in ostaggio 34 persone chiedendo in cambio un elicottero per lasciare l'isola d'Elba.

. Nel carcere di scoppia una capeggiata dal terrorista : i detenuti prendono in ostaggio 34 persone chiedendo in cambio un elicottero per lasciare l’isola d’Elba. 1988 – Il centro storico di Lisbona viene distrutto da un incendio.

2001 – Germania: a Düsseldorf un’équipe di medici ripara il cuore danneggiato da un infarto di un uomo di 46 anni con le cellule staminali del midollo osseo dello stesso paziente

1609 – Galileo mostra il telescopio : Al cospetto del Senato Veneziano, lo scienziato Galileo Galilei mostrò il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. Era composto da un tubo di legno nel quale erano inserite due lenti, una concava e l’altra convessa. In realtà esistevano altri telescopi di fabbricazione olandese che Galileo ebbe il merito di perfezionare notevolmente, cercando di aumentarne la capacità di ingrandimento. La vera rivoluzione in realtà stava nel primo utilizzo astronomico del telescopio, che consentì a Galileo di fare scoperte scientifiche importanti: dai paesaggi della Luna ai satelliti di Giove, dalle stelle della Via Lattea alle fasi di Venere, fino alle macchie solari.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 25 agosto hanno un estremo desiderio di rivelarsi agli altri, sia in pubblico sia in privato. Essi sono capaci di mantenere dei segreti per anni, per poi confessarli tutti in un giorno o anche gloriarsene pubblicamente. Abilissimi nell’utilizzare il loro fascino per attirare le persone che ammirano, hanno tuttavia bisogno di coltivare un senso di autostima.

1930 – Sean Connery: Nato ad Edimburgo, in Scozia, è uno dei più celebri e affascinanti attori di Hollywood, attivo anche come regista.

1970 – Claudia Schiffer (50 anni fa): Modella e attrice di fama mondiale, nata a Rheinberg, nella Germania centro-occidentale.

Scomparsi

1900. Muore a Weimar in Germania il filosofo Friedrich Nietzche.

1984 – Truman Capote: Figura di spicco del panorama letterario e giornalistico americano del secondo Novecento, l’inesauribile vena creativa e la grande padronanza di stile lo portarono a produrre eccellenti risultati sia come romanziere che come drammaturgo e sceneggiatore per il cinema.

2012. Muore a Cincinnati l’astronauta Neil Armstrong, il primo uomo ad aver messo piede sulla Luna.

Oroscopo del giorno

Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: In amore ti attraggono le persone che sanno tenerti testa e stimolare la tua attenzione. Sul lavoro invece è in arrivo un momento positivo dopo un periodo carico di tensione.

Toro: In amore devi analizzare attentamente le nuove conoscenze mentre sul lavoro Saturno contrario è indice di rallentamenti. Devi avere pazienza.

Gemelli: Ci vuole prudenza, se ultimamente ci sono stati dei problemi con il partner ora si può recuperare. Sul lavoro invece hai molta energia! Le occasioni non mancheranno, soprattutto da settembre.

Cancro: In amore non reagire in modo aggressivo ma cerca di stare calmo. Sul lavoro invece nuovi progetti in vista: adesso sei maggiormente convincente, infatti le tue abilità persuasive sono alte.

Leone: In amore questa Luna favorevole dona serenita, soprattutto se ultimanente ci sono stati dei dissidi. Sul lavoro invece è il momento di prendere delle decisioni e nel caso anche fare cambiamenti radicali.

Vergine: In amore questi ultimi giorni del mese possono fare la differenza. Sul lavoro invece se non sei soddisfatto della tua condizione, fai le tue richieste e cerca di migliorare la situazione.

Bilancia: In amore la Luna opposta di rende nervoso, quasi collerico. Cerca di mantenere la calma e la pazienza. Lavorativamente parlando invece è una giornata particolare, forse sei insoddisfatto di un tuo nuovo collaboratore.

Scorpione: In amore le persone che legalizzeranno la proprio unione saranno decisamente fortunate! Mentre sul lavoro sono in arrivo novità: infatti per il tuo segno il 2022 sarà un anno molto importante.

Sagittario: In amore oggi hai le idee più chiare, sono stati giorni piuttosto impegnativi quelli appena trascorsi. Lavorativamente parlando invece devi guardare al futuro con fiducia ed ottimismo!

Capricorno: Oggi la giornata è decisamente nervosa, potrebbero nascere delle tensioni in famiglia. Sul lavoro invece la Luna è contraria, senti che c’è qualcosa che non va come dovrebbe.

Acquario: In amore entro domani cerca di risolvere un problema personale o familiare mentre sul lavoro le uniche giornate sottotono saranno quelle del 28 e del 29, tieniti pronto!

Pesci: In amore ultimamente potresti aver perso la pazienza, anche se al tuo fianco hai la persona più docile del mondo. Invece sul lavoro ti invito ancora alla prudenza ma non temere: novità in arrivo tra settembre ed ottobre.