Giovedì 25 febbraio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco del 25 febbraio. E’ il 56° giorno dell’anno, 8ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 309 giorni.

Santi del giorno: San Romeo (Carmelitano di Lucca)

Etimologia: Romeo, deriva dal greco rhomaios, latinizzato in romaeus, ed ha il significato di “pellegrino che va per devozione a Roma”.

Il nome fu reso celebre dalla tragedia di William Shakespeare, Romeo e Giulietta (The Most Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet).

Accadde Oggi

1695 – Terremoto di Santa Costanza: l’evento provoca vittime e danni ad Asolo e nei paesi limitrofi

1798 – Roma: una folla di popolani trasteverini e monticiani insorge contro la neonata repubblica, ma la sommossa viene sedata dalle armate francesi

1919 – Lo stato dell’Oregon applica una tassa sulla benzina di un centesimo al gallone, divenendo il primo stato degli Stati Uniti a tassare la benzina

1922 – Nella prigione di St. Pierre a Versailles viene ghigliottinato Henri Désiré Landru seduttore ed omicida di dieci donne, ingannate con la promessa di matrimonio

1948 – In Cecoslovacchia il Partito Comunista prende il potere, terminando così la terza repubblica

1964 – Muhammad Ali diventa campione mondiale dei pesi massimi a soli 22 anni, sconfiggendo a Miami Sonny Liston per abbandono alla settima ripresa

1986 – Nelle Filippine il presidente Ferdinand Marcos fugge dal paese dopo più di 20 anni al potere

1995 – Massimo Moratti acquista il Football Club Internazionale Milano

2008 – A Gravina in Puglia vengono trovati in una cisterna di una casa abbandonata nel centro storico, i corpi mummificati di Francesco e Salvatore Pappalardi, scomparsi il 5 giugno 2006 e probabilmente morti di fame e di freddo

2008 – 315 persone muoiono in una valanga nel nord est dell’Afghanistan

2018 – Si chiudono a Pyeongchang, in Corea del Sud, i XXIII Giochi olimpici invernali.

1870 – Primo afroamericano al Congresso: A cinque anni dalla messa al bando della schiavitù un pastore metodista varcò la soglia del Campidoglio: era il primo nero eletto al Congresso degli Stati Uniti. La sua elezione diede un nuovo corso alla storia americana, che 138 anni più tardi avrebbe raggiunto il suo massimo risultato con la vittoria di Barack Obama alle presidenziali.

Nati

Sei nato oggi? Anche se non te ne rendi conto la tua è una natura spirituale. Abbandona gli schemi di vita che ti sono stati insegnati e segui il tuo cuore. Denaro e carriera non hanno per te alcun significato: cerca un’occupazione che ti permetta di esprimere la tua creatività e i tuoi sentimenti. In amore non seguire le lucciole e concediti solo a chi davvero si mostrerà degno di te.

Francesca Michielin

Carlo Goldoni

1943 – George Harrison : Dei favolosi quattro ragazzi di Liverpool era The Quiet One, “quello tranquillo”, ma non per questo meno influente sulle tendenze giovanili dell’epoca, grazie anche al suo profondo interesse per la cultura indiana.

1866 – Benedetto Croce: Ribattezzato come il “filosofo della libertà”, è annoverato tra i più influenti pensatori del Novecento italiano e tra le voci più autorevoli del pensiero liberale europeo.

1945 – Teo Teocoli: Comico e personaggio televisivo molto popolare, attivo fin dagli anni Settanta anche a teatro e sul grande schermo. Nato a Taranto, in Puglia, Antonio Teocoli, in arte Teo.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 25 febbraio 2021 da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Bella giornata per impostare il futuro ma solo discreta per quanto riguarda la forma fisica. Quindi, posso dire che non tutto quadra, posso darti una valutazione di ‘tre stelle su cinque’, perche’ nonostante la tua buona volonta’, questa Luna dissonante potrebbe provocare qualche piccolo fastidio. Il consiglio e’ quello di andare avanti

Toro (21 aprile – 20 maggio): In questa giornata hai una buona Luna che quanto meno servira’ a ritrovare un po’ di tranquillita’ perduta. Certo, non e’ una giornata eccezionale, d’altronde ricordo che se reduce da qualche piccola delusione. Tutti i progetti nati negli ultimi tempi stanno andando al rallentatore

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Se non hai gia’ avuto una buona risposta, se non sei gia’ stato messo in condizione di operare scelte nuove, poco ci manca! Sara’ molto difficile restare fermi con un oroscopo cosi: anche chi ha avuto dei problemi personali e fisici potra’ ritrovare molta tranquillita’. La cosa vi devo chiedere e’ quella di essere un po’ meno superficiali, perche’ a volte per fare troppe cose si rischia di fare tutto male, invece ora ci vuole concentrazione.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ho spiegato 24 ore fa che la Luna si trova nel tuo spazio zodiacale, e quindi e’ siete ipersensibili, iperattivi, forse anche un po’ permalosi. Infatti, tra le grandi qualita’ della tua personalita’ c’e’ proprio la sensibilita’ ma tra i difetti c’e’ il fatto che te la prendi un po’ troppo per tutto! Siccome stiamo passando da una fase difficile a una fase migliore, in questo periodo in cui non sai cosa fare o comunque sei in attesa di eventi, sarebbe il caso di osservare con attenzione quello che ti circonda.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Vogliamo dimenticare le ultime tre settimane? Io so che sei orgoglioso, so che difficilmente ammetti di sbagliare; probabilmente non hai sbagliato, ma e’ certo che ci sono state complicazioni. Probabilmente non faresti piu’ le stesse cose! Forse ti sei dovuto rendere conto che tutto e’ cambiato e ora la cosa piu’ importante e’ non pensare al passato ma a come gestire il futuro.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Vivi una settimana frenetica! Perche’ non do un grande peso a questa settimana, perche’ non posso dare un valore favorevole a questo periodo? Perche’ nonostante tu avrai buoni successi, e Marzo sara’ un mese di grande forza, in questi giorni sei costantemente sotto pressione. C’e’ chi dorme poco, c’e’ chi deve pensare ad una questione importante in vista della primavera, c’e’ chi addirittura deve arrabbiarsi per fare valere le proprie opinioni.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Penso proprio che tu abbia grandi cose in mente, grazie a Giove e Saturno favorevoli, ma questa giornata risente ancora di scarsa volonta’ oppure di piccole tensioni per colpa di questa Luna dissonante! Nel corso delle ultime tre settimane molti di voi hanno avuto un calo fisico e ora devono recuperare.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): E’ molto importante che tu abbia una visione chiara del tuo futuro! Questa e’ una giornata interessante perche’ la Luna e’ in buon aspetto. Riuscirai a recuperare un amore? E’ chiaro molto dipende dalla persona che sta al tuo fianco o che vorresti stesse al tuo fianco! Certo e’ che chi ha due storie in ballo, chi ha fatto confusione, da giovedi sara’ molto piu’ tranquillo oppure fara’ una scelta drastica.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Faresti bene a spiegare alla persona che ami come stanno veramente le cose! Credo che tra sabato e domenica molti di voi dovranno affrontare il partner. E’ chiaro che qui dipende dal tipo di rapporto che stai vivendo: nei rapporti di lunga data c’e’ noia oppure tra sabato e domenica ci sara’ lontananza. Nei rapporti in cui agli inizi di Febbraio sembrava che tutto andasse bene, inevitabilmente tra sabato e domenica ci sara’ un piccolo ripensamento.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Stai ‘combattendo’ con questa Luna opposta: sono gia’ 24 ore che non ti senti in perfetta forma o magari hai semplicemente il broncio! Non possiamo dire che il 2020 sia stato un anno complicato per te, anzi hai addirittura vissuto trasformazioni importanti. Persino chi ha avuto un grosso problema, ora lo puo’ risolvere.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Al momento sara’ importante ‘stringere i cordoni della borsa’, nel senso che devi evitare spese inutili. E’ molto importante ‘trovarsi bene’ con se stesso, ecco perche’ 24 ore fa spiegavo che alcuni fann acquisti, altri pensano addirittura di cambiare look, fare una piccola operazione estetica o magari semplicemente pensano a circondarsi di persone serene. Da qualche tempo e’ un po’ difficile concentrarsi sulle cose.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Anticipo fin da ora che il prossimo fine settimana sara’ importante perche’ alcune coppie si troveranno di fronte ad una sorta di ‘dentro o fuori’ definitivo. Per te e’ sempre molto difficile dimenticare un amore anche dopo una separazione: questi fantasmi del passato pesano molto a livello emotivo, soprattutto quando poi si cerca di vivere una nuova storia.