Mercoledì 25 novembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 25 novembre è il 329º giorno del calendario gregoriano (il 330º negli anni bisestili). Mancano 36 giorni alla fine dell’anno.

Ricorre oggi: la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Santi del giorno: Santa Caterina d’Alessandria (Martire) protettrice di oratori, filosofi, notai, sarte, modiste, filatrici, carradori, balie e nutrici.

Etimologia: Caterina, numerose sono le ipotesi sull’origine di questo nome. Potrebbe derivare dal greco Hekateríne, dal nome della dea degli inferi, Hekátē, o da Hékatos che significa “che saetta” e che veniva utilizzato per chiamare il dio del sole. Nell’etimologia popolare il nome è stato collegato all’aggettivo katharós con il significato di “pura”. In Italia si diffuse soprattutto grazie al culto per Santa Caterina da Siena, patrona d’Italia. E’ molto diffuso tra la popolazione adulta italiana ed è tuttora presente nella top 50 dei nomi più usati per le nuove nate.

Accadde Oggi

1034 – Muore Malcolm II di Scozia. Duncan I di Scozia, figlio della sua secondogenita, eredita il trono invece di Macbeth, figlio della sua primogenita

1876 – Guerre indiane: in rappresaglia per la drammatica sconfitta americana nella battaglia del Little Bighorn, truppe dell’Esercito statunitense saccheggiano un villaggio Cheyenne alla foce del fiume Powder

1915 – Albert Einstein annota sul suo taccuino R μ ν − 1 2 g μ ν R = − 8 π G T μ ν {\displaystyle R_{\mu

u }-{\frac {1}{2}}g_{\mu

u }R=-8\pi GT_{\mu

u }} {\displaystyle R_{\mu

u }-{\frac {1}{2}}g_{\mu

u }R=-8\pi GT_{\mu

u }}: è la formula che racchiude il destino ultimo dell’universo, le famose equazioni di campo

1958 – Il Sudan francese ottiene l’autonomia come membro autogovernantesi della Comunità francese

1963 – Assassinio di John F. Kennedy: John F. Kennedy viene sepolto nel cimitero nazionale di Arlington

1970 – In Giappone, il famoso scrittore Yukio Mishima commette un suicidio rituale dopo aver fallito nel portare l’opinione pubblica verso il suo credo politico estremista

1973 – Il presidente greco Geōrgios Papadopoulos viene estromesso da un colpo di Stato militare guidato dal tenente generale Phaedon Gizikis

1976 – Ultima esibizione pubblica del gruppo rock The Band; Martin Scorsese filma il tutto per il film L’ultimo valzer

1984 – 36 dei più noti musicisti pop britannici e irlandesi si riuniscono in uno studio di Notting Hill come Band Aid per registrare la canzone “Do They Know It’s Christmas?“, allo scopo di raccogliere denaro contro per alleviare la carestia in Etiopia

1990 – Caduta dell’elicottero dell’Agip con a bordo tredici lavoratori, tutti deceduti nello schianto del velivolo in mare, al largo della costa di Marina di Ravenna

1992 – L’Assemblea Federale della Cecoslovacchia vota per dividere la nazione in Repubblica Ceca e Slovacchia a partire dal 1º gennaio 1993

1999 – Le Nazioni Unite istituiscono la Giornata mondiale contro la violenza contro le donne

1916 – Brevettato il trapano elettrico moderno: Prima di questa data fare lavori di falegnameria ed edilizia era un bel problema, vista la scarsa maneggevolezza degli strumenti a disposizione. Le cose cambiarono con il brevetto rilasciato a Duncan Black e Alonzo Decker, due inventori americani, che misero a punto il trapano elettrico moderno.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 25 novembre conoscono bene l’arte di risparmiare energia in vista di un obiettivo a lungo termine; ciò non significa, tuttavia, che se ne stiano fermi ad aspettare che le cose accadano: se appena possono, le fanno avvenire! Dinamici e produttivi, hanno una personalità non aliena da una certa riservatezza, che dà loro un senso di grande dignità. Se nel rapporto personale dimostrano un carattere sensibile, riflessivo e tranquillo, nelle occupazioni quotidiane mettono in genere una notevole energia, che tuttavia non si trasforma mai in una forza confusa e caotica, ma fluisce con calma e regolarità.

1881 – Papa Giovanni XXIII: Per le cronache storiche è il Papa buono che, rivolgendosi ai fedeli in Piazza San Pietro, disse: “Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa”

1932 – Alighiero Noschese: Il padre di tutti gli imitatori della televisione italiana.

1844 – Karl Benz: Passato alla storia come padre della prima vettura a motore, Karl Friedrich Benz nacque a Karlsruhe, nel sud-ovest della Germania, e scomparve a Ladenburg nell’aprile del 1929.

1960 – John F. Kennedy Jr.: Avvocato e giornalista, nato a Washington e morto a Martha’s Vineyard nel 1999, era chiamato anche John John.

Scomparsi oggi:

2016 – Fidel Castro: Noto rivoluzionario politico cubano, primo ministro di Cuba dal 1959 al 1976, presidente del Consiglio di Stato dal 1976 al 2008. Protagonista indiscusso della Rivoluzione cubana.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di mercoledì 25 novembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi. Il mantra di oggi: la forza più intima

Ariete

Oggi la dolcezza della Luna sarà vicinissima al tuo Marte, così forte e tonico. Per questo potresti percepire il bisogno di rallentare, di non pendere troppo sul serio ogni cosa, ogni dettaglio del mercoledì. Prova a metterci un pizzico di dolcezza per non sembrare troppo tosta, troppo forte.

Toro

Non è escluso che oggi il Toro possa nutrire dubbi e sospetti verso qualcuno, verso una persona che ti darà forse la sensazione di nascondere qualcosa. Ricordati che la tua Venere in questo periodo è molto sensibile, metti insomma in conto che potresti esagerare un po’. Succede.

Gemelli

Dalle tue parti oggi ci sarà davvero un gran bisogno di far respirare i pensieri nel futuro, di fuggire verso il nuovo e il diverso per non dover sopportare un presente che non ti piace, che non ti aiuta a dare il massimo. Ma, per una volta, concentrarti sui sogni e sui progetti ti farà davvero molto bene.

Cancro

Oggi la Luna affronta un Marte finalmente diretto, che funziona. Per questo potresti far pace con quelle tensioni pratiche e lavorative che ti hanno pesato nelle ultime settimane, ritrovando armonia e intesa con i modi e i tempi dell’ufficio. Decidi che tutto si possa fare come piace a te.

Leone

Sarà un mercoledì inaspettatamente carico, caldo, ricco di passioni e di promesse tutte da vivere. Lasciati andare al cielo, a quella Luna e a quel Marte che ti invitano a fare ogni cosa sul serio, mettendoci entusiasmo e tanta passione, perché è solo così che potrai sentirti a tuo agio con tutto.

Vergine

Oggi deciderai di prestare grande attenzione alle azioni di qualcuno, al suo modo di fare o di risolvere una questione. E farai benissimo, perché davvero qualcosa è cambiato, perché devi tenere conto di un modo diverso di impegnarsi, di vivere una sfida. Apri gli occhi, accetta la novità.

Bilancia

Questa Luna opposta, oggi sembra obbligarti a guardare in faccia a quel Marte che ha ripreso coraggio, forza e determinazione. Dovrai forse accettare che qualcuno abbia ritrovato la sua sicurezza, che tu non possa più trascurare o sottovalutare i bisogni e le idee di chi ami, di chi ti è vicino.

Scorpione

Interessante questa Luna che oggi passa davvero vicinissima al tuo Marte, alla tua forza interiore. Sarà forse per questo se, nelle prossime ore, sentirai il bisogno di esprimere ordine e logica, se ti occuperai anche di piccole cose, di rimette al suo posto tutto. Una giornata intensa e utile.

Sagittario

Sei alle prese con un mercoledì che davvero saprà movimentare in te desideri e pensieri, che farà di tutto per accenderti con le sue energie, con le sue emozioni che ti promettono bellezza, invenzione, sfida. Lasciati sedurre da questa Luna che renderà coraggiose le emozioni. Divertiti un po’.

Capricorno

Oggi qualcuno ti aiuterà a fare la pace con quelle forze interiori che, nelle ultime settimane, si erano trasformate in tensioni, in paure. Qualcosa sembra insomma spingerti a cambiare atteggiamento verso ogni cosa, a ritrovare bellezza, equilibrio e una nuova armonia con il presente e futuro.

Acquario

Sarà una giornata in cui difficilmente potrai tacere, potrai nascondere o non dire quello che pensi, che senti. Succederà per colpa di una Luna che amplifica le energie di Marte, che mette emozione nella forza del presente. Ma forse il tuo coraggio sarà apprezzato da chi ti ascolta, da chi ti guarda.

Pesci

Oggi il cielo ti spinge a fare, a reagire alle provocazioni, a non rimanere ferma aspettando gli eventi. Succede perché la Luna accenderà in te il bisogno di sentirti utile, di affrontare e gestire ogni cosa, soprattutto le sfide. Un look piuttosto insolito per i dolci Pesciolini, qualcosa che però ti aiuterà.