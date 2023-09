Oggi 25 settembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Ariete - Cari ariete, attenzione in amore perché stanno per tornare delle tensione nella coppia. Mantenete la calma. Sul lavoro non siate frettolosi, pensate bene prima di accettare proposte.

Toro - Cari toro, oggi luna e Venere sono vostri alleati quindi ottime notizie sul fronte sentimentale. Sul lavoro mettetevi più in gioco, provate anche cose nuove qualche volta.

Gemelli - Cari gemelli, in amore torna un po' di nervosismo ma questo mese di settembre non è il massimo per le emozioni. Sul lavoro le decisioni andranno prese dal prossimo mese, per ora pazientate.

Cancro - Cari cancretti, non innervositevi se le persone che avete accanto non capiscono i vostri cambi d'umore e i vostri atteggiamenti. Sul lavoro siete agguerritissimi, soprattutto nel cercare un lavoro come dite voi.

Leone - Cari leoncini, il cielo parla d'amore quindi non pensate solo al lavoro ma datevi da fare per vivere bei momenti nel tempo libero. Sul lavoro siete molto precisi in tutto ciò che fate e questo vi porterà lontano.

Vergine - Cari vergine, in amore tutto procede bene e c'è un bell'aiuto della luna che è nel vostro segno. Sul lavoro dovrete riflettere bene sulle vostre prossime mosse.

Bilancia - Cari bilancia, nella vita privata avete un gran bisogno di avere affianco qualcuno a cui appoggiarvi. Sul lavoro, invece, ci sono nuove sfide da affrontare ma siete pronti a farlo.

Scorpione - Cari scorpioncini, ci sono molte tensioni dal punto di vista sentimentale, dovreste chiarire con il partner. Sul lavoro se avete appena cambiato ruolo non fatevi scoraggiare da un piccolo problema.

Sagittario - Cari sagittario affrontate i problemi con molta attenzione, ma nel tempo libero svagatevi, è la giornata giusta per uscire! Sul lavoro ogni tanto bisogna anche scendere a compromessi.

Capricorno - Cari capricorno, questa giornata è positiva per i sentimenti, sfruttatela. Sul lavoro riuscirete ad avere successo, basta solo pazientare.

Acquario - Cari acquario, Marte è dalla vostra parte insieme a Venere quindi, via libera alla passione. Sul lavoro ci sarà modo di placare il nervosismo accumulato.

Pesci - Cari pesciolini, un po' di stress nelle ore mattutine ma nulla che non siate in grado di gestire. Sul lavoro riuscirete a recuperare il terreno perso ma non fatevi travolgere dal nervosismo.

Il 25 settembre il 268° giorno del calendario gregoriano. Mancano 97 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sante Aurelia e Neomisia (Martiri)

Etimologia: Aurelia, Variante femminile di Aurelio: deriva dal latino Aurelius (famoso grazie all’imperatore Marco Aurelio), legato all’antico sabino Ausel, nome di una divinità che venne venerata dagli etruschi come dio del sole. Si attribuisce pertanto a questo nome il significato di “splendente”.

Sei nato oggi? La tua bontà e gentilezza non sempre vengono compensate dalla fortuna e qualche volta devi affrontare situazioni difficili. Non scoraggiarti: grazie alla tua onestà e all’affetto dei tuoi cari, riuscirai a superare le difficoltà e a raggiungere serenità e armonia sia nel lavoro che negli affetti.

1955 – Zucchero: Il vero nome è Adelmo Fornaciari ma la sua maestra delle elementari lo chiamava “Zucchero” e da allora il soprannome non l’ha più lasciato. Nato a Roncocesi.

1980 – Elio Germano: Attore tra i più dotati e versatili della nuova generazione, è nato a Roma ma la sua famiglia è di origini molisane (Duronia, provincia di Campobasso).

1896 – Sandro Pertini: Nel cuore degli italiani resta il “presidente più amato di sempre”, protagonista sul campo di quasi settant’anni di storia nazionale, dalla Prima guerra mondiale alla fine degli “anni di piombo”, e personalità tra le più autorevoli e integerrime sul piano politico.

Eccidio di Bassano, primo cavo sottomarino transatlantico per telefonia, muore Federico Aldrovandi, nascono gli U2.

1493. Salpa da Cadice in Spagna Cristoforo Colombo per il suo secondo viaggio verso occidente. La spedizione è composta da 17 navi e 1200 uomini di equipaggio.

Viene inaugurato il primo tra la Scozia e il Canada, che ha richiesto un investimento di 120 milioni di sterline e tre anni di lavoro. 1976 – Nascono gli U2 : Il giovane batterista Larry Mullen, intenzionato a metter su una band, affigge un volantino nella bacheca della “Mount Temple Comprehensive School”, l’unica scuola non confessionale di Dublino. All’appello rispondono in quattro e il 25 settembre si ritrovano a suonare nella cucina di Larry, dando vita a un nuovo gruppo che prende inizialmente il nome di Feedback.

26 settembre 1944 - Eccidio di Bassano: era mattina quando 31 persone furono impiccate dai nazisti agli alberi del viale principale di Bassano del Grappa (Vicenza) con un cavo telefonico legato ad un camion, che avanzando stringeva il cordone sempre più intorno al collo di questi civili, sedati con una iniezione. I cadaveri furono lasciati appesi per 4 giorni. L'eccidio fu il punto culminante dell'operazione Piave, ordinata dai tedeschi per eliminare le sacche di resistenza partigiana sul Grappa. Il bilancio finale dell'operazione fu di 264 persone di cui 187 fra bruciati, fucilati e impiccati, 23 morti in combattimento; non tutte le salme furono ritrovate. Oggi quegli alberi sono ancora lì, gli stessi di allora; su ognuno compare una targa per commemorare chi perse la vita. La memoria deve restare per sempre, perché simili atrocità non si ripetano più.