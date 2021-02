Venerdì 26 febbraio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco del 26 febbraio. E’ il 57° giorno dell’anno, 9ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 308 giorni

Santi del giorno: Sant'Alessandro (Vescovo di Alessandria d'Egitto). Alessandro veniva descritto dai contemporanei come "un uomo tenuto nella massima considerazione dal popolo e dal clero, magnificente, liberale, eloquente, amante di Dio e dell'uomo, dedito ai poveri, al bene e solerte verso tutti; così dedito alla mortificazione, che non ruppe mai il suo digiuno finché il sole brillava in cielo".

Accadde Oggi

1154 – A Palermo muore Ruggero II di Sicilia primo re di Sicilia e fondatore del Regno;

1266 – Battaglia di Benevento: le forze francesi di Carlo I d’Angiò sopraffanno una forza combinata tedesco-siciliana;

1606 – Scoperta l’Australia ad opera del navigatore olandese Willem Janszoon

1794 – Il Primo palazzo di Christiansborg a Copenaghen viene distrutto da un incendio;

1815 – Napoleone fugge dall’isola d’Elba;

1909 – Il Kinemacolor, il primo processo riuscito di film a colori, proietta a Londra A Visit to the Seaside, il primo film a colori proiettato in pubblico;

1935 – Viene costituita la Luftwaffe

1947 – In Jugoslavia il generale tedesco Alexander Löhr viene condannato a morte per crimini di guerra nei confronti di civili jugoslavi e fucilato

1956 – Termina il XX Congresso del PCUS, in cui Nikita Krusciov inizia la “destalinizzazione” dell’Unione Sovietica;

1982 – Iniziano le trasmissioni di Radio Italia la prima radio privata caratterizzata da una programmazione di sola musica italiana;

1991 – Tim Berners-Lee rilascia WorldWideWeb, il primo browser ed editor web WYSIWYG;

1993 – Un’autobomba esplode sotto la torre settentrionale del World Trade Center di New York causando la morte di 6 persone e il ferimento di diverse centinaia;

1999 – Viene lanciato il Pentium III;

2001 – I 15 Stati dell’Unione europea firmano il Trattato di Nizza;

2006 – Giornata di chiusura dei XX Giochi olimpici invernali svoltisi a Torino.

1935 – Watson-Watt dimostra il funzionamento del radar: Per l’Italia di Marconi rappresentò uno smacco veder attribuito a un fisico britannico il merito di aver realizzato il primo sistema di telerilevamento.

1982 – Nasce a Milano “Radio Italia”: Mentre il mercato musicale degli anni Ottanta orientava i gusti degli italiani verso le grandi star straniere, nella Milano da bere vide la luce la prima emittente radiofonica privata a trasmettere esclusivamente musica italiana.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 26 febbraio sono bravissimi a scuotere le altre persone sia a livello emotivo sia mentale e, poiché sono sintonizzati sulla stessa lunghezza d’onda dei sentimenti e delle emozioni altrui, riescono a turbare profondamente il prossimo. Veri e proprio maestri nell’esercizio della satira e dell’ironia, sanno anche utilizzare le proprie abilità critiche contro i difetti sia degli individui, sia delle istituzioni pubbliche.Grazie alla capacità di immedesimarsi nel prossimo, sono in grado (attraverso il proprio lavoro, o con le loro creazioni) di toccare la corda giusta nel cuore di individui che non conoscono neanche tanto bene o che, addirittura, non hanno mai incontrato di persona. I nati il 26 febbraio nutrono spesso molta fiducia nella loro capacità di mantenersi in buona salute, grazie all’autosuggestione e una visione positiva delle cose. Essi presentano tuttavia un forte bisogno di sensualità, che spesso si manifesta in un intenso amore per il cibo o altri tipi di piacere fisico.

1802 – Victor Hugo: Tra i maggiori autori della letteratura europea, con i suoi romanzi si fece interprete delle voci degli umili e dei diseredati, battendosi per una società più giusta anche sul piano politico.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio 2021 da astri.acotel.it

Ariete. Approfitta di questo momento, la Luna è favorevole: le cose che programmerai in amore saranno importanti. Nel lavoro non si può dire che questo sia un periodo negativo, però bisogna porre rimedio a delle situazioni impostate male nel 2020.

Toro. I sentimenti, purtroppo, in questo febbraio non sono stati dei migliori: pensa però che il mese sta terminando! Nel lavoro invece le migliori occasioni stanno arrivando in questi giorni. Sei comunque un po’ sottotono, c’è stato forse un fraintendimento o le spese sono troppo eccessive.

Gemelli. Se hai incontrato una persona che ti interessa: fatti avanti. I rapporti con un ex sono ancora conflittuali, evitali. Nel lavoro devi affrontare alcune situazioni con più chiarezza.

Cancro. Gli ultimi tre giorni di febbraio porteranno consiglio: soprattutto per i sentimenti. Nel lavoro dobbiamo dire che negli ultimi due ani non hai lavorato benissimo, con costanza. Adesso però si può iniziare un periodo di maggiore stabilità: devi fare però una scelta drastica.

Leone. Il consiglio che riesco a dare (soprattutto a coloro che sono soli) è che l’amore va vissuto alla giornata, senza preclusioni ma anche senza aspettative. Nel lavoro è probabile che tu abbia avuto una stagione difficile. In questi giorni però tanti saranno i cambiamenti e poche le certezze.

Vergine. La Luna è piena, forse un po’ impegnativa per i tuo segno: attenzione se frequenti Pesci, Gemelli o Sagittario. Nel lavoro la situazione astrologica è positiva: restano però i soliti dubbi sulla tua posizione. Non scaricare tensioni personali sul lavoro.

Bilancia. Oggi ciò che proverai in amore sarà importante, potrebbe farti aprire gli occhi. Nel lavoro sei pensieroso, questo ti capita ogni qual volta devi fare una scelta. Non ti senti a tuo agio nel decidere come gestire il futuro, è questa la verità.

Scorpione. Oggi qualcosa non va come dovrebbe, però è una fase che si limiterà alla giornata di oggi, domani andrà meglio. Nel lavoro ancora nessuna novità… so che vorresti cambiare tutto ma, così, su due piedi è impossibile.

Sagittario. La Luna resta in aspetto buono, quindi se ci sono state perplessità dovrai superarle. Nel lavoro hai una buona energia che coinvolgerà le tue scelte. Se svolgi un’attività in cui i contatti sono importanti sei sulla strada giusta per recuperare.

Capricorno. La fine del mese è molto interessante: la Luna sarà dalla tua parte sabato 27 e domenica 28. Nel lavoro ancora nessun grande cambiamento. Devi imparare a dosare le scelte che fai: devono essere più realistiche.

Acquario. Anche se rimuginare ti infastidisce, il ricordo di un recente distacco potrebbe tornarti in mente. Nel lavoro se devi riconfermare un accordo o un progetto: muoviti con cautela. Nei prossimi mesi molte cose potrebbero cambiare!

Pesci. Un problema familiare nato alla fine del 2020 potrebbe tornarti in mente in questi giorni. Sei leggermente malinconico. Nel lavoro l’orizzonte sembra più sereno, gli ultimi tre giorni di febbraio portano una sorpresa.