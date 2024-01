Oggi 26 gennaio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 26 gennaio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, la giornata di oggi inizia con una bella dose di positività che dovreste riversare nella sfera sentimentale. Sul lavoro siate in una situazione un po' complessa con tante cose da fare e qualche intoppo da gestire.

Toro - Cari toro, per l'amore arriva un momento molto interessante quindi dedicatevi di più al partner o alla sua ricerca. Sul lavoro arrivano cambiamenti.

Gemelli - Cari gemelli, in amore arriva il momento di prendere delle decisioni importanti e sul lavoro lo stesso, bisognerà fare delle scelte e non lasciarsi trascinare dagli altri.

Cancro - Cari cancretti, il cielo di oggi parla d'amore quindi via libera alle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro arrivano tante nuove opportunità di crescita, sfruttatele.

Leone - Cari leoncini, questa giornata porta un po' di malessere interiore, attenzione. Non vi sentite al massimo delle forze ma non perdete la concentrazione sul lavoro perché ci sarà modo di fare qualcosa in più.

Vergine - Cari vergine, in amore arriva il momento di essere più chiari con il partner e sul lavoro, invece, arrivano belle conferme che vi daranno tanta soddisfazione.

Bilancia - Cari bilancia, affrontate le discussioni d'amore senza paura, sono l'unico modo per far maturare la coppia. Sul lavoro bisogna fare attenzione ai soldi e anche al nervosismo.

Scorpione - Cari scorpioncini, c'è un bel po' di passione in amore, sfruttate questa giornate per avere un po' più di intimità con il partner. Sul lavoro bisogna valutare bene ogni proposta prima di accettare.

Sagittario - Cari sagittario, in amore attenzione a non prendere abbagli, cercate di essere più ragionevoli. Sul lavoro tutto procede bene e ci sarà modo anche di aumentare i guadagni.

Capricorno - Cari capricorno, bello questo cielo per l'amore che vi darà modo di vivere le emozioni senza troppi pensieri. Sul lavoro c'è ancora qualche intoppo, bisogna iniziare a prendere decisioni importanti.

Acquario - Cari acquario, oggi non vi sentite al massimo delle forze quindi meglio tenere un profilo basso sia in amore che sul lavoro. Sul piano professionale arriva qualche cambiamento ma bisognerà abituarsi.

Pesci - Cari pesciolini, attenzione perché c'è stato un calo in amore ma non fatevi prendere dall'ansia. Sul lavoro dovrete affrontare qualche discussione ma cercate di farlo a testa alta.

Almanacco

E’ il 26° giorno dell’anno, 4ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 339 giorni.

Santi del giorno: Santi Timoteo e Tito (Vescovi)

Etimologia: Timoteo, è un nome maschile che deriva dal greco Timoteos e significa ‘che è stimato da Dio’. L’onomastico viene festeggiato il 26 gennaio in ricordo di San Timoteo vescovo di Efeso, discepolo di San Paolo, martirizzato nell’anno 97.

Nati 26 gennaio

Sei nato oggi? I nati il 26 gennaio sono spesso decisamente aggressivi e sfacciati; la determinazione di cui danno prova nel raggiungere un obiettivo appare, in qualche caso, illimitata, la fiducia in sé stessi è sconfinata, indipendentemente da chi o che cosa minacci di intralciare i loro progetti. Devono però stare attenti a non ferire gli altri, sia in senso fisico che psicologico; sono attratti dalle situazioni “esplosive” e, quando succede qualcosa, difficilmente si trovano lontani “dal luogo del delitto”.

1925 – Paul Newman: Gli occhi blu più famosi di Hollywood sono i suoi. Lui è uno degli attori più affascinanti della storia del cinema. Nato a Shaker Heights, nell’Ohio, e morto a Westport.

1955 – Eddie van Halen: Tra i big assoluti della chitarra, che rivisitò in chiave originale, sia nel modo di suonarla, sia per le sonorità inedite che ne derivò, facendo scuola nel genere rock ed heavy metal.

Scomparsi oggi:

1980 – Peppino De Filippo: Nato a Napoli, Giuseppe De Filippo detto Peppino è stato un maestro dell’arte di far ridere, come pochi nella storia del teatro e del cinema italiano. Attore, comico e drammaturgo tra i più amati del Novecento.

2003- Muore a Roma il ballerino e coreografo Donald Benjamin Lurio, noto come Don Lurio. Nel 1959 Don Lurio conduce, con Delia Scala, una fortunata Canzonissima. Negli anni Sessanta porta in Italia le Gemelle Kessler e negli anni Settanta inventa il Tuca Tuca per Raffaella Carrà.​

Accadde Oggi

Rinvenuto il diamante più grande della storia, Battaglia di Nikolaevka, Silvio Berlusconi scende in campo.

1160 – Crema si arrende a Federico Barbarossa

1340 – Re Edoardo III d’Inghilterra è incoronato Re di Francia

1500 – Vicente Yáñez Pinzón diventa il primo europeo a scoprire il Brasile

1699 – Firma del trattato di Carlowitz tra gli Ottomani e la Lega Santa formata da Austria, Polonia, Repubblica di Venezia e dalla Russia.

1841 – Il Regno Unito occupa formalmente Hong Kong, ceduta dalla Cina

1887- Prosegue in Eritrea l’impegno militare italiano , che incontra però una sempre più accanita resistenza da parte delle forze abissine. Un distaccamento italiano, di 548 uomini, è assalito e annientato dalle forze del Ras Alula a Dogali.

Prosegue in , che incontra però una sempre più accanita resistenza da parte delle forze abissine. Un distaccamento italiano, di 548 uomini, è assalito e annientato dalle forze del Ras Alula a Dogali. 1924 – San Pietroburgo, viene ribattezzata Leningrado

1926 - Tramite alcune interpolazioni di dati, si ricostruisce un valore di temperatura minima giornaliera di -71,2 °C per la località siberiana di Ojmjakon: è, ad oggi, il valore più basso per una località abitata

1943 – Ha luogo la Battaglia di Nikolaevka , ultima battaglia della tragica ritirata di Russia del Corpo d’armata alpino. Seconda guerra mondiale: le forze italo-tedesche, provate dal gelido inverno russo, ripiegano caoticamente. Dopo 9 giorni di marcia e 25 battaglie di sfondamento e retroguardia, gli Alpini giungono all’appuntamento finale: lo sbarramento russo di Nikolajewka.

, ultima battaglia della tragica ritirata di Russia del Corpo d’armata alpino. provate dal gelido inverno russo, ripiegano caoticamente. Dopo 9 giorni di marcia e 25 battaglie di sfondamento e retroguardia, gli Alpini giungono all’appuntamento finale: lo sbarramento russo di Nikolajewka. 1970 – Esce l’ultimo album di Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water

1978 – Porta questa data la tessera 1816, gruppo 17, fascicolo 0625 della loggia P2, con il codice E.19.78: intestatario Silvio Berlusconi​

1986 – Viene avvistata la Cometa di Halley

1994 - Silvio Berlusconi annuncia, con il famoso discorso della “discesa in campo”, la sua entrata in politica

1905 – Rinvenuto il diamante più grande della storia: Quando l’imprenditore Thomas Cullinan acquistò, in Sudafrica, un terreno al prezzo contenuto di 52mila sterline, non immaginava che qualche anno dopo avrebbe guadagnato tre volte tanto, dalla vendita di un tesoro nascosto lì sotto e che aspettava solo di essere portato alla luce.