Oggi 26 gennaio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo di Paolo Fox 26 gennaio. Dall’amore al lavoro passando per la fortuna, cosa ci riservano le stelle oggi scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – una giornata che nasce con ottime prospettive, il picco massimo sarà raggiunto il giorno 28. Sul lavoro, situazione alquanto complicata da gestire, ci sono problemi irrisolti.

Toro – ancora una situazione alquanto strana per i sentimenti, cercate di prendervi del tempo. I lavoratori dipendenti vivranno un forte cambiamento nei prossimi giorni.

Gemelli – meglio anticipare i tempi delle vostre decisioni, se qualcosa può rovinare il rapporto. Entro poche settimane, sul lavoro, dovrete fare qualche scelta importante.

Cancro – anche oggi la Luna è assolutamente favorevole per voi, sfruttatela. Sul lavoro anche i più giovani in questi giorni potranno trovare molte opportunità.

Leone – oggi fin al mattino avrete la sensazione che qualcosa non va come dovrebbe con le relazioni. Buone proposte, invece, arriveranno sul fronte del lavoro.

Vergine – Luna certamente dalla vostra parte in questo periodo, favorevoli i rapporti con Scorpione e Capricorno. Sul lavoro riceverete molte conferme, soprattutto se avete lavorato bene.

Bilancia – se in amore ci sono questioni importanti da discutere, fatelo subito, non aspettate. Fate attenzione alle nuove proposte sul lavoro, perché a fine gennaio perderete il controllo.

Scorpione – passionalità da primato, grazie alla Luna che transita nel vostro segno. Valutate bene le proposte sul lavoro, non è oro tutto ciò che luccica.

Sagittario – da tempo per chi vive una storia fissa, ci sono forse delle incomprensioni. Cercate di chiarirle il prima possibile. Gli affari sono nettamente favoriti in questo periodo per il vostro segno.

Capricorno – Venere si trova nel vostro segno, sfruttatela a dovere per le vostre relazioni. Risolvete i vostri piccoli problemi professionali, ma non esagerate nel voler fare tutto da soli.

Acquario – oggi non siete al top nelle relazioni amorose, recupererete tra qualche giorno. Sul lavoro, c’è stato un cambiamento netto negli interessi, sappiate sfruttarlo.

Pesci – ci sono stati problemi in amore in questi ultimi giorni, non permettere che rovinino il rapporto. Sul lavoro, siete reduci di discussioni e riunione. Cercate di mantenere fisso il punto.

Almanacco

E’ il 26° giorno dell’anno, 4ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 339 giorni.

Santi del giorno: Santi Timoteo e Tito (Vescovi)

Etimologia: Timoteo, è un nome maschile che deriva dal greco Timoteos e significa ‘che è stimato da Dio’. L’onomastico viene festeggiato il 26 gennaio in ricordo di San Timoteo vescovo di Efeso, discepolo di San Paolo, martirizzato nell’anno 97.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 26 gennaio sono spesso decisamente aggressivi e sfacciati; la determinazione di cui danno prova nel raggiungere un obiettivo appare, in qualche caso, illimitata, la fiducia in sé stessi è sconfinata, indipendentemente da chi o che cosa minacci di intralciare i loro progetti. Devono però stare attenti a non ferire gli altri, sia in senso fisico che psicologico; sono attratti dalle situazioni “esplosive” e, quando succede qualcosa, difficilmente si trovano lontani “dal luogo del delitto”.

1925 – Paul Newman: Gli occhi blu più famosi di Hollywood sono i suoi. Lui è uno degli attori più affascinanti della storia del cinema. Nato a Shaker Heights, nell’Ohio, e morto a Westport.

1961 – Daniele Luttazzi: «Questo telegiornale andrà in onda in forma ridotta per venire incontro alle vostre capacità mentali» è una delle sue battute più… cosmiche!

1955 – Eddie van Halen: Tra i big assoluti della chitarra, che rivisitò in chiave originale, sia nel modo di suonarla, sia per le sonorità inedite che ne derivò, facendo scuola nel genere rock ed heavy metal.

Scomparsi oggi:

1980 – Peppino De Filippo: Nato a Napoli, Giuseppe De Filippo detto Peppino è stato un maestro dell’arte di far ridere, come pochi nella storia del teatro e del cinema italiano. Attore, comico e drammaturgo tra i più amati del Novecento.

1998- Muore a Roma, a 64 anni, il pittore Mario Schifano. Esponente di spicco della pop art italiana, è da molti considerato l’erede di Andy Warhol. I suoi lavori sono in genere “monocromi”, cioè contengono uno o al massimo 2 colori, applicati su una carta da imballaggio poi incollata a tela.

2003- Muore a Roma il ballerino e coreografo Donald Benjamin Lurio, noto come Don Lurio. Nel 1959 Don Lurio conduce, con Delia Scala, una fortunata Canzonissima. Negli anni Sessanta porta in Italia le Gemelle Kessler e negli anni Settanta inventa il Tuca Tuca per Raffaella Carrà.?

Accadde Oggi

1160 – Crema si arrende a Federico Barbarossa

1340 – Re Edoardo III d’Inghilterra è incoronato Re di Francia

1500 – Vicente Yáñez Pinzón diventa il primo europeo a scoprire il Brasile

1699 – Firma del trattato di Carlowitz tra gli Ottomani e la Lega Santa formata da Austria, Polonia, Repubblica di Venezia e dalla Russia.

1841 – Il Regno Unito occupa formalmente Hong Kong, ceduta dalla Cina

1887- Prosegue in Eritrea l’impegno militare italiano , che incontra però una sempre più accanita resistenza da parte delle forze abissine. Un distaccamento italiano, di 548 uomini, è assalito e annientato dalle forze del Ras Alula a Dogali.

1924 – San Pietroburgo, viene ribattezzata Leningrado

1926 - Tramite alcune interpolazioni di dati, si ricostruisce un valore di temperatura minima giornaliera di -71,2 °C per la località siberiana di Ojmjakon: è, ad oggi, il valore più basso per una località abitata

1943 – Ha luogo la Battaglia di Nikolaevka, ultima battaglia della tragica ritirata di Russia del Corpo d’armata alpino. Seconda guerra mondiale. Le forze italo-tedesche, provate dal gelido inverno russo, ripiegano caoticamente . Dopo 9 giorni di marcia e 25 battaglie di sfondamento e retroguardia, gli Alpini giungono all’appuntamento finale: lo sbarramento russo di Nikolajewka.

1970 – Esce l'ultimo album di Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water

1978 – Porta questa data la tessera 1816, gruppo 17, fascicolo 0625 della loggia P2, con il codice E.19.78: intestatario Silvio Berlusconi?

1986 – Viene avvistata la Cometa di Halley

1994 - Silvio Berlusconi annuncia, con il famoso discorso della “discesa in campo”, la sua entrata in politica

2009 – Scoppia una rivolta ad Antananarivo, in Madagascar, la quale scatena una crisi politica che porterà alla sostituzione del presidente Marc Ravalomanana con Andry Rajoelina

1905 – Rinvenuto il diamante più grande della storia: Quando l’imprenditore Thomas Cullinan acquistò, in Sudafrica, un terreno al prezzo contenuto di 52mila sterline, non immaginava che qualche anno dopo avrebbe guadagnato tre volte tanto, dalla vendita di un tesoro nascosto lì sotto e che aspettava solo di essere portato alla luce.