Giovedì 26 novembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 330° giorno dell’anno, 48ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 35 giorni.

Santi del giorno: San Leonardo da Porto Maurizio (Sacerdote), San Silvestro Guzzolini (Abate)

Etimologia: Silvestro, Derivante dal latino “Silvester”, che vuol dire “che vive nelle selve, nei boschi”, è un nome attestato solo in epoca cristiana e deve la sua fama a vari santi. Attualmente è discretamente diffuso in tutta la penisola.

Accadde Oggi

1941- Franklin Delano Roosevelt firma un decreto che stabilisce il quarto giovedì di novembre come giorno del ringraziamento negli Stati Uniti .

firma un decreto che stabilisce il quarto giovedì di novembre come . 1948 – Venduta a Boston la prima macchina fotografica Polaroid .

Venduta a Boston la prima macchina fotografica . 1956- I servizi segreti, italiano e americano, sottoscrivono un accordo relativo all’organizzazione della rete clandestina denominata “Stay Behind“ . Sono le basi dell’operazione “Gladio” , che ha l’obiettivo di svolgere in Italia attività di controllo e contrasto del Partito Comunista nel caso di un’espansione sovietica in Europa occidentale.

I servizi segreti, italiano e americano, sottoscrivono un accordo relativo all’organizzazione della rete clandestina denominata . Sono le basi dell’operazione , che ha l’obiettivo di svolgere in Italia attività di controllo e contrasto del Partito Comunista nel caso di un’espansione sovietica in Europa occidentale. 1973 – Proposto l’ inasprimento delle pene per rapimenti dopo il drammatico sequestro di Paul Getty , al quale i banditi hanno tagliato un orecchio per ottenere il riscatto richiesto.

Proposto l’ dopo il drammatico sequestro di , al quale i banditi hanno tagliato un orecchio per ottenere il riscatto richiesto. 1980- Tre giorni dopo la tragedia del terremoto in Irpinia , il presidente della Repubblica, Sandro Pertini , si reca nella zona colpita per portare la sua solidarietà alle popolazioni, Pertini disse: “Qui non c’entra la politica, qui c’entra la solidarietà umana. Tutti gli italiani e le italiane devono sentirsi mobilitati per andare in aiuto di questi loro fratelli colpiti da questa sciagura perché, credetemi, il modo migliore di ricordare i morti è quello di pensare ai vivi”.

, il presidente della Repubblica, , si reca nella zona colpita per portare la sua solidarietà alle popolazioni, Pertini disse: “Qui non c’entra la politica, qui c’entra la solidarietà umana. Tutti gli italiani e le italiane devono sentirsi mobilitati per andare in aiuto di questi loro fratelli colpiti da questa sciagura perché, credetemi, il modo migliore di ricordare i morti è quello di pensare ai vivi”. 1983 – A Londra, 6.800 lingotti d’oro , per un valore di quasi 26 milioni si sterline, vengono rubati dal caveau della Brinks Mat all’Aeroporto di Heathrow

, per un valore di quasi 26 milioni si sterline, vengono rubati dal caveau della Brinks Mat all’Aeroporto di Heathrow 1996 – La Juventus vince la Coppa intercontinentale .

La vince la . 2000– Muore Carlo Simi , architetto, scenografo e costumista italiano. Simi collabora a lungo con il regista Sergio Leone, per il quale realizza la scenografia di film come “Per un pugno di dollari”, “Il buono, il brutto, il cattivo”, “C’era una volta in America”.

, architetto, scenografo e costumista italiano. Simi collabora a lungo con il regista Sergio Leone, per il quale realizza la scenografia di film come “Per un pugno di dollari”, “Il buono, il brutto, il cattivo”, “C’era una volta in America”. 2014 – Lo Zibibbo di Pantelleria entra a far parte della lista dei Patrimoni Culturali dell’Umanità con voto unanime dell’Unesco.

1922 – Scoperta la tomba di Tutankhamon: «Finalmente fatto straordinaria scoperta nella Valle STOP Grandiosa tomba con sigilli intatti STOP Ricoperto tutto fino vostra venuta STOP Congratulazioni». Con questo telegramma l’archeologo Howard Carter, agli inizi di novembre, comunica all’amico e mecenate Lord Carnarvon la più importante scoperta della storia dell’archeologia: la tomba del faraone Tutankhamon!

1942 – Esce nelle sale “Casablanca”: Poche frasi nella storia del cinema hanno la forza evocativa di «Suonala, Sam. Suona “Mentre il tempo passa”», entrata nel linguaggio comune di artisti, scrittori e persone comuni. Ma è soltanto uno dei tanti aspetti che, nel tempo, hanno reso leggendario il film Casablanca e i suoi interpreti.

Nati

Sei nato oggi? Laborioso ed onesto, dotato di inventiva e creatività, sei molto apprezzato da chi ti circonda. A volte però il tuo ottimismo ti porta, sia nel lavoro che in amore, a concedere la tua fiducia a persone che non la meritano. Col tempo diventerai più cauto e selettivo e troverai sia collaboratori affidabili che un partner in grado di renderti felice.

1939 – Tina Turner: Conosciuta come la Tigre del rock, è una star della musica mondiale, con più di mezzo secolo di carriera alle spalle e circa 100 milioni di dischi venduti. Nata come Anna Mae Bullock a Natbush, nel Tennessee, si fa notare già a 10 anni per la potenza delle corde vocali, cantando nel coro della chiesa. La sua carriera musicale comincia nel 1958, nel segno del sodalizio artistico e sentimentale con il musicista Ike Turner.

1922 – Charles Schulz: Fumettista famoso in tutto il mondo per aver creato la striscia a fumetti più popolare di sempre. Dal carattere timido e riservato, ha combattuto come soldato nella Seconda guerra mondiale e, dopo aver lasciato l'esercito nel 1945, ha lavorato come insegnante. È dalla sua fantasia che sono nati i Peanuts (pubblicati per la prima volta il 2 ottobre 1950), ispirati all'infanzia dell'autore. Diversi i tratti in comune specialmente con Charlie Brown: il lavoro dei genitori, padre barbiere e madre casalinga; un cane come inseparabile amico; il carattere timido e introverso; l'essere innamorato di una ragazzina dai capelli rossi. I Peanuts sono stati pubblicati per circa cinquant'anni, senza alcuna interruzione, fino al suo ritiro dall'attività, avvenuto nel 1999 a causa di un ictus ischemico, seguito da un cancro.

1871 – Luigi Sturzo: Figura simbolo dell’antifascismo, don Luigi Sturzo fu il teorizzatore e il principale promotore dell’impegno dei cattolici in politica, preparando il terreno ai futuri partiti e movimenti d’ispirazione cristiana.

1930 – Aldo Biscardi: Nato a Larino, in provincia di Campobasso, e morto a Roma nell’ottobre 2017, è stato un conduttore televisivo, celebre per il programma, da lui ideato, prima in RAI Il processo del Lunedì.

Scomparsi oggi:

2002 – Fernanda Gattinoni: È stata la stilista delle dive del cinema durante il periodo d’oro della dolce vita romana, fondatrice di una delle case di moda più prestigiose. Lombarda di Cocquio-Trevisago.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di giovedì 26 novembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Polemica e guerriera per scelta. Così si potrebbe definire la tua giornata, questo giovedì in cui la Luna ti spingerà a ribellarti a tutto, a dire di no a mille pianeti e possibilità (o forse sono solo sfide, sono solo pesi?) di cui proprio non hai nessuna voglia. Ma, in fondo, Marte ti regala il coraggio per farlo.

Toro

Ci sono giorni dedicati all’insicurezza, momenti in cui tutto viene messo in discussione, persino da un segno solido e sicuro come il tuo. Per questo oggi non dovresti inseguire troppo i pensieri, non dovrai cioè farti condizionare da dubbi e da paure che non hanno senso, che non devi mai ascoltare.

Gemelli

Oggi sarai chiamata a compiere una piccola scelta. Dovrai cioè decidere se inseguire con coraggio e tenacia i tuoi sogni o se, invece, dare la precedenza a mille cose, a persone e a quei progetti che non sono i tuoi. E ti sentirai piuttosto ribelle, in vena di prenderti i tuoi spazi, di dire quello che pensi.

Cancro

Forse respiri ancora la grande forza che solo ieri Marte ti ha dato, quell’energia impaziente e totale che anche per oggi vive dentro di te. E che ti convincerà a ribellarti (probabilmente sarà l’ultima volta che lo devi fare) ai soliti blocchi, ai problemi di Giove e di Saturno. Presto tutto sarà migliore.

Leone

In qualche modo questo sembra essere un giovedì che non ha voglia di piccole cose, che ambisce sempre al meglio e al massimo. Per questo non dovresti accontentarti, non dovresti scegliere questo momento per fare quei compiti che sono poco interessanti, proprio non all’altezza di un Leone.

Vergine

Forse il modo di fare e di agire di qualcuno oggi potrebbe convincerti a dire di no alle solite cose, ti farà cioè venire voglia di nuovo, di diverso, di qualcosa che sia alternativo. In fondo sei stanca delle solite promesse di quel Saturno e di quel Giove che presto perderanno di peso e di importanza nel tuo presente.

Bilancia

La Luna di oggi sembra correre ancora insieme alla grande forza di Marte, sembra cioè non smettere di esprimere entusiasmo, passione. Un look cosmico che ti convincerà a ribellarti – per l’ultima volta – ai blocchi e alle contraddizioni che Giove e Saturno ancora raccontano. Ma presto tutto cambierà.

Scorpione

Qualcosa oggi potrebbe farti arrabbiare, farti perdere la pazienza e la concentrazione. Succederà forse a causa di qualcosa di piccolo che qualcuno non ha svolto come avrebbe dovuto, per colpa di una questione per la quale contavi forse su una persona che ti ha in parte deluso. Non è così grave.

Sagittario

Questa Luna, ancora fatta di fuoco come te, oggi avrà solo voglia di divertirsi, di proporti cose speciali, di non annoiarsi con le abitudini o, peggio ancora, con i soliti impegni. Per questo dovresti fare di tutto per essere libera, per fare spazio ai sogni, alla libertà, per non farti coinvolgere in cose troppo impegnative.

Capricorno

Forti le energie e le tensioni di oggi. Perché la Luna – ancora molto carica e ancora in quadratura – oggi davvero ti chiederà di rinunciare ai soliti pesi, a quelle cose a cui ti occupi da tempo e che ora, improvvisamente, ti pesano, ti annoiano. Coraggio, tra poco tutto questo finirà, sarà un ricordo.

Acquario

Usa il dialogo e la parola per provare a esorcizzare le mille paure, tutti quei dubbi e quelle domande che davvero non ti servono, che non ti fanno sentire al top. Dimostra di possedere un’energia migliore, di poter reagire a tutto ciò che ti rallenta, che ti pesa, che non ti lascia respirare.

Pesci

Forse dovresti mettere da parte sogni e progetti, facendolo almeno per oggi, almeno per un giorno. Perché in questo momento la Luna ti ricorda tutta l’importanza delle azioni, della concretezza, del poter e saper mettere in pratica senza aspettare che qualcosa o qualcuno decida per te.