Lunedì 26 settembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 26 settembre è il 269º giorno del calendario gregoriano. Mancano 95 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santi Cosma e Damiano (Martiri)

Accadde Oggi

1580 – Sir Francis Drake circumnaviga il globo.

1687 – Il Partenone di Atene viene parzialmente distrutto da un’esplosione causata dal bombardamento condotto dalle forze Veneziane guidate da Francesco Morosini, che stavano assediando i Turchi ottomani.

1960 – A Chicago si svolge il primo dibattito tra candidati alla presidenza USA (Richard Nixon e John F. Kennedy) trasmesso per televisione.

1969 – L’album dei Beatles, Abbey Road viene pubblicato nel Regno Unito.

1980 – Una bomba fatta esplodere vicino all'ingresso dell'Oktoberfest di Monaco di Baviera dal neonazista Gundolf Köhler uccide 13 visitatori e ne ferisce altri 200.

1986 – Primo numero di Dylan Dog : Una giovane vedova che vede comparire il marito con l’aspetto di uno zombie si rivolge disperata all’investigatore Dylan Dog, che inizia le indagini accompagnato da Groucho, inseparabile assistente dalla battuta fulminante.

1997 – Terremoto in Umbria e Marche : Alle 2,33 e alle 11,42 due forti scosse rispettivamente di magnitudo 5.8 e 6.1 della scala Richter, con epicentro a Foligno, colpirono diverse zone dell'Umbria e delle Marche..

2002 – Il Joola, un traghetto senegalese sovraccarico affonda nell'oceano al largo della costa del Gambia; più di 950 morti.

2006 – Il Vaticano scomunica l’arcivescovo Mons. Emmanuel Milingo insieme ai quattro vescovi da lui ordinati, in quanto sposati.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 26 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: In amore hai bisogno di ritrovare un po’ di calma e tranquillità. Sul lavoro, ci sono stati dei piccoli rallentamenti, ma presto tutto si risolverà!

Toro: Luna e Venere sono dalla tua parte e il weekend sarà interessante dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro, cerca di farti coraggio: presto tutto si risolverà e le tensioni si allenteranno.

Gemelli: C’è un po’ di incertezza in amore: Venere dal 29 sarà dalla tua parte, forza. Sul lavoro, cerca di mantenere la calma perché perdere le staffe è possibile: meglio essere prudenti e pazienti!

Cancro: Nel weekend dovrai chiarire qualche questione di cuore, soprattutto se hai avuto problemi con il partner. Sul lavoro, cerca di risolvere i problemi economici: il mese di settembre è stato un po’ costoso!

Leone: Periodo interessante se sei single e sei alla ricerca di avventure. Dal 29 Venere è dalla tua parte. Sul lavoro, stai per ritrovare la stabilità: il periodo è ottimo e promette bene!

Vergine: La Luna sta per transitare nel tuo segno, Venere è dalla tua parte e le stelle ti aiutano in amore. Sul lavoro, chi ti sta attorno si fida di te e del tuo lavoro: fai vedere agli altri quanti vali!

Bilancia: Il Sole è dalla tua parte in amore: cerca di liberare il tuo cuore, le conquiste speciali sono dietro l’angolo. Sul lavoro, hai tante cose da fare, ma le stelle ti aiutano: dai il meglio di te!

Scorpione: Sabato e domenica avrai una bella energia in amore, forza. Sul lavoro, occhio alle relazioni: sono importanti, in questo periodo ancora di più!

Sagittario: Cerca di mantenere la calma e di pensarci bene prima di dire basta a una storia d’amore. Sul lavoro, le idee non ti mancano: Giove è dalla tua parte e puoi iniziare a pensare al futuro!

Capricorno: La domenica è interessante per i sentimenti, soprattutto dopo un periodo difficile. Sul lavoro, il periodo è stimolante e riuscirai a risolvere un problema!

Acquario: Se ti piace qualcuno cerca di stargli vicino, le occasioni domenica non mancheranno. Sul lavoro, non fare troppe cose: devi concentrarti sugli obiettivi!

Pesci: Sabato e domenica sono due giornate un po’ sottotono per l’amore. Sul lavoro, sei un po’ stanco e hai voglia di chiudere con tutti: mantieni la calma!

Nati

Sei nato oggi? Brilli per intelligenza e coraggio anche se, qualche volta, ti fai trascinare un po’ troppo dall’impulsività. Nel lavoro le tue possibilità di riuscita sono alte, ma bada ad aiutare la fortuna con un impegno costante. In amore i successi non mancheranno; se però cerchi un affetto stabile, devi imparare a contenere la tua volubilità.

Scomparsi oggi:

2008 – Paul Newman: Gli occhi blu più famosi di Hollywood sono i suoi. Lui è uno degli attori più affascinanti della storia del cinema. Nato a Shaker Heights, nell’Ohio, e morto a Westport nel 2008.

1973 – Anna Magnani: «Lasciamele tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una, che ci ho messo una vita a farmele!». In questa frase c’è la vera, grande, anima di Nannarella (suo nome d’arte), che aveva la stessa spontaneità e forza drammatica sul set come nella vita reale.

1990 – Alberto Moravia: Un assoluto protagonista della letteratura italiana del Novecento, esponente di punta dell’esistenzialismo.