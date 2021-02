Sabato 27 febbraio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco del 27 febbraio. E’ il 58° giorno dell’anno, 9ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 307 giorni

Stasera Luna piena del Ghiaccio o della Neve – La luna di febbraio era chiamata così dato che in questo periodo si verificavano le nevicate più abbondanti. Alcune tribù utilizzavano il nome “Luna della Fame” per l’evidente difficoltà di procacciarsi cibo in questo periodo.

Santi del giorno: San Gabriele dell’Addolorata (Religioso)

Accadde Oggi

380 – Editto di Tessalonica, con cui l’imperatore d’Oriente Teodosio I e i colleghi d’Occidente Graziano e Valentiniano II dichiarano la religione cristiana l’unico culto ammesso all’interno dell’Impero Romano.

425 – Fondazione dell’Università di Costantinopoli da parte dell’imperatore Teodosio II e di sua moglie Elia Eudocia

1511 – Friuli, Rivolta del Crudele giovedì grasso ( Crudel Joibe Grasse in friulano);

in friulano); 1593 – Giordano Bruno è incarcerato nel palazzo del Sant’Uffizio a Roma;

1996 – Fanno il loro debutto in Giappone i Pokémon, grazie ai videogiochi Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Blu sviluppati da Nintendo;

1844. Un movimento di sollevazione popolare guidato da Juan Pablo Duarte porta all’indipendenza della Repubblica Dominicana da Haiti. Da allora, il 27 febbraio nell’isola caraibica è giorno di Festa nazionale.

1900 – Fondato il Partito Laburista: Nella patria della Rivoluzione industriale la nuova classe del proletariato proiettò in un unico soggetto politico le proprie battaglie sindacali su diritti e libertà.

1921. Viene ucciso a Firenze, da una squadriglia fascista, Spartaco Lavagnini, militante socialista. Lavagnini, ferroviere, è un precursore della “svolta” comunista; quando i suoi assassini irrompono nel suo ufficio in via Taddea, Lavagnini sta lavorando al nuovo numero del settimanale “L’azione comunista”.

1936. Muore a Leningrado Ivan Pavlov, famoso etologo russo, il cui nome è legato alla scoperta, nel 1903, del riflesso condizionato. Pavlov scopre, infatti, che associando per più volte il suono di un campanello al cibo, i suoi cani finiscono per avere l’acquolina in bocca.

1940 – Scoperto il carbonio-14: Strumento prezioso per disegnare la carta d’identità di un fossile, il carbonio-14 o radiocarbonio venne scoperto nel 1940 da due ricercatori americani, Martin Kamen e Sam Ruben.

1960. Improvvisamente, durante un viaggio da Milano a Losanna, muore Adriano Olivetti. Nato a Ivrea nel 1901, nel 1933 diventa direttore della Società del padre, la Olivetti. Durante il fascismo, si oppone attivamente al regime ed è costretto a riparare in Svizzera per sfuggire alla cattura.

1991. Il presidente americano George Bush annuncia che il Kuwait è stato liberato. L’operazione Desert Storm è conclusa, e, con essa, anche la prima Guerra del Golfo, iniziata il 2 agosto del 1990.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 27 febbraio possiedono un fortissimo intuito per quel che riguarda i processi che muovono il mondo intorno a loro e spendono una gran parte delle loro energie per arrivare a comprendere i fattori che stanno alla base della vita di ogni giorno: come funzionano le cose, perché le persone agiscono in un determinato modo piuttosto che in un altro, come volgere le circostanze a proprio vantaggio. Il loro animo indagatore riesce ad esplorare anche l’ambito sociale, quello internazionale e universale e, procedendo sempre con circospezione, essi possono contare sulla saggezza acquisita gradualmente dalle esperienze, e spingersi in tal modo verso imprese sempre nuove e più ambiziose.Amano lasciar libera la mente di volteggiare da un argomento all’altro, affrontando i temi più svariati, e in genere si circondano di persone (gli amici, il partner) altrettanto attivi a livello intellettuale.

1932 – Liz Taylor: Ultima diva dell’epoca d’oro di Hollywood, con i suoi occhi viola ha rappresentato un’icona di talento, fascino e sensualità senza tempo.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 27 febbraio 2021 da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Da un momento all’altro possono arrivare nomine, chiamate e cambiamenti. Naturalmente molto dipende dall’eta’ e dalle circostanze, pero’ come ho spiegato in altre occasioni, la maggioranza di voi sente che qualcosa e’ cambiato rispetto all’anno scorso e hanno decisamente piu’ voglia di mettersi in gioco!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Stai vivendo una fase di grande trasformazione. A volte non e’ necessario cambiare in prima persona perche’ sono le persone che cambiano attorno a noi, sono le situazioni che mutano anche quando non vogliamo cambiarle. E allora i riferimenti possono variare: ci sono persone che ultimamente hanno perso nei contatti o magari stanno semplicemente rivedendo la propria posizione.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questo periodo puoi ottenere qualcosa in piu’, ma quelli che non stanno ancora bene, potrebbero avere curato poco il proprio fisico. Sappiamo che il tuo e’ un segno che spesso trascura la forma, trascura la propria forza, e comunque si da’ troppo da fare, si impegna molto e rischia di arrivare a casa esausto!

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ricordo sempre che c’e’ questo passaggio da un 2020 pesante ad un 2021 che da Giugno offrira’ situazioni migliori, pero’ in questo periodo e’ come se tu ti sentissi libero da un peso ma ancora non impegnato in qualcosa di importante.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Puoi contare su questa Luna che passa nel tuo segno, anche se devo dire che ultimamente le preoccupazioni sono state tante! E’ chiaro che non si puo’ vivere sempre sotto un peso, sotto una cappa di stanchezza e nervosismo, meno che mai tu perche’ sei un segno molto orgoglioso, che sa farsi valere

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Stai trascorrendo una settimana piena di cose da fare e forse anche molto agitata. Sono ancora piu’ nervosi quelli che devono rendere conto del proprio operato, del proprio lavoro ad un capo, ad una persona che conta o comunque che non sono soddisfatti di quello che stanno facendo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Devi credere nelle tue capacita’!, e questo e’ essenziale per riuscire nella vita in generale ma soprattutto in questi giorni. Potrei dare un bel ‘vantaggio’ al tuo segno, considerando che Mercurio e’ in ottimo aspetto e Saturno e Giove possono veramente cambiare le carte e a tuo favore.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Devi dimenticare un inizio di Febbraio piuttosto pesante, pieno di piccoli fastidi. E tanto per fare mente locale, ricordo ancora che le giornate attorno al 10 sono state davvero molto dure. Ora, la come si puo’ parlare del futuro senza pensare al passato? In realta’ non sono pochi quelli che devono affrontare un piccolo problema o che magari in questi giorni sono sotto stress.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Devi affrontare un piccolo problema. Se ricordi, nella ‘classifica generale’ della settimana non ti ho messo fra i primi posti perche’ tra questo giovedi e domenica devi risolvere un piccolo fastidio

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Arrivano quattro giornate interessanti con un picco massimo per sabato e domenica. In ogni modo, in questo giovedi potresti sentirti molto stanco; quindi, posso dire che e’ un oroscopo importante per il lavoro, per rimettersi in gioco

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ho gia’ spiegato che ti trovi in un periodo di grandi cambiamenti, ma devo anche aggiungere che i cambiamenti non sono sempre determinati dalla nostra volonta’. Ci sono quelli che adesso possono vivere dei cambiamenti in famiglia ovvero vedere allontanarsi certe persone o magari non stare piu’ nello stesso ambiente di prima.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Devo dire che queste sono giornate importanti per i sentimenti ma in che modo si puo’ recuperare quella delusione che c’e’ stata l’anno scorso, o magari addirittura di di piu’, una separazione che e’ avvenuta negli ultimi anni? Come ho spiegato di recente, ci sono giornate in cui ti senti molto forte e ti sembra quasi di avere superato ogni tipo di perplessita’ e altre, come questa di giovedi, in cui un po’ difficile tenere tutto sotto controllo.