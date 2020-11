Venerdì 27 novembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 27 novembre è il 331º giorno del calendario gregoriano (il 332º negli anni bisestili). Mancano 34 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Virgilio di Salisburgo (Vescovo)

Etimologia: Virgilio, il nome deriva da un antico nome etrusco di cui non si conosce il significato. E’ inoltre legato a Vergilius, gens latina Vergilia, che avrebbe preso il nome dalla Costellazione delle Pleiadi, dette Vergiliae. Il nome in questo caso avrebbe dunque il significato di “propizio”. Potrebbe tuttavia essere ricondotto al termine latino virga, “verga, bacchetta di legno”.

Accadde oggi

1095 – Papa Urbano II convoca la Prima Crociata al Concilio di Clermont

1868 – Guerre indiane: battaglia del Washita – George Armstrong Custer, tenente colonnello dell’esercito statunitense, guida un attacco contro un gruppo di pacifici Cheyenne che vivono nelle riserve

1922 – Howard Carter e Lord Carnarvon diventano le prime persone dell’era moderna ad entrare nella tomba del faraone egiziano Tutankhamon

1940 – In Romania, le Guardie di ferro del generale Ion Antonescu arrestano e giustiziano oltre 60 degli aiutanti del re in esilio Carol II di Romania, compresi ex ministri e il noto storico Nicolae Iorga

1982 – A San Benedetto del Tronto il treno Milano – Taranto (nominato Freccia del Levante) entrando in stazione si immette su un binario nel quale sono in corso dei lavori e deraglia piombando sul viale del corso cittadino. Muoiono due persone. I feriti sono 32

1990 - l’Italia firma gli Accordi di Schengen

2001 – A Roma in via Ventotene perdono la vita quattro Vigili del Fuoco e quattro civili in seguito ad un’esplosione.

2002 - Primi casi di SARS (Severe acute respiratory syndrome)

1895 – Istituito il Premio Nobel: “…il capitale, dai miei esecutori testamentari impiegato in sicuri investimenti, dovrà costituire un fondo i cui interessi si distribuiranno annualmente in forma di premio a coloro che, durante l’anno precedente, più abbiano contribuito al benessere dell’umanità”. Sono le ultime volontà del chimico svedese Alfred Nobel (già famoso per l’invenzione della dinamite), che firma il suo testamento mercoledì 27 novembre 1895. Questa data segna la nascita ufficiale del Premio Nobel, destinato a diventare il massimo riconoscimento per coloro che, con la loro opera, hanno aperto nuove frontiere all’umanità nel campo della ricerca scientifica, degli studi umanistici e della convivenza tra i popoli.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 27 novembre generano emozioni e/o sono attratti da situazioni emozionanti. Tutto ciò che fanno sembra caratterizzato da una rapidità quasi elettrica:in effetti sono tipi estremamente impulsivi e raramente si fermano a chiedersi se si sono avviati sulla strada giusta. Spesso le loro intuizioni sono esatte, ma qualche volta possono anche cacciarli in brutti guai, e senza dar loro il tempo di accorgersi.

1942 – Jimi Hendrix: Per gran parte dei critici e degli addetti ai lavori è il più grande chitarrista di tutti i tempi, primato riconosciutogli anche dalla prestigiosa rivista Rolling Stone nel 2011.

1940 – Bruce Lee: Un mito senza tempo delle arti marziali, con cui, oltre a inaugurare un nuovo genere cinematografico, mostrò agli USA e al resto del mondo la bellezza della cultura cinese.

Scomparsi oggi:

1852 – Ada Lovelace: La madre di tutti i programmatori, prima a comprendere le molteplici possibilità di quella che ai suoi tempi erano soltanto macchine di calcolo.

Oroscopo del giorno

venerdì 27 novembre 2020

Ariete

Giornata piuttosto intensa e delicata. Un venerdì in cui, cioè, alla tua grande forza si aggiungerà l’impazienza di qualcuno, la voglia di fare ancora più in fretta, ancora di più. Ecco perché il rischio di tensioni e incomprensioni sarà alto, così che solo la logica e il buon senso possano salvare la situazione.

Toro

Venere oggi si opporrà a Urano, così che tu ti senta lontana anni luce da tutto ciò che cambia o che vuole farlo troppo velocemente. Ma dovrai tenere conto anche di un Mercurio ingombrante che ti farà apprezzare il valore e la forza delle parole, di quelle spiegazioni che ti aiutano a risolvere, a migliorare.

Gemelli

Il venerdì potrebbe stupirti per la sua energia speciale, per una forza che forse proprio non ti aspettavi. Succederà perché Mercurio si connetterà con Plutone, così che tutto diventi intenso, passionale, soprattutto i tuoi pensieri, le parole e il tuo modo di essere. Una giornata che ti concederà qualche lusso.

Cancro

Oggi la tua Luna ti obbligherà a intrometterti nell’opposizione tra Venere e Urano. Ovvero tra quella forza dei sentimenti che ha improvvisamente premura, che non sa aspettare, che vuole abbracciare ogni cosa adesso. Avrai voglia di immaginare un futuro per il cuore, di fare progetti a due. Non correre.

Leone

Difficile sperare in un venerdì tranquillo e lineare se Venere e Mercurio si danno così tanto da fare. Perché i pensieri si caricheranno di tante passioni, ricercheranno energia e entusiasmo. Perché avrai spesso voglia di accelerare i tuoi destini, di fare qualcosa per rendere il tutto più veloce. Ne vale la pena?

Vergine

Mercurio, il tuo preferito tra le stelle, oggi si carica della forza intensa e misteriosa di Plutone, con qualche effetto sulla tua energia attuale. Ti sentirai infatti più capace di dire e di raccontare, pronta a discutere di ogni cosa senza però dimenticarti di usare anche una certa grazia. Non perdi di vista l’obiettivo.

Bilancia

Il tuo vero nemico? La fretta. Mercurio oggi ti consente di trovare tutta la forza necessaria a darti da fare, a completare qualcosa, a impegnarti. Peccato che Venere – in tensione con Urano – ti metta addosso una strana e inutile premura, forse accesa da emozioni importanti. Prova a rallentare.

Scorpione

Venere e Mercurio, proprio dal tuo segno, oggi decideranno la qualità del venerdì. Venere ti renderà un po’ ansiosa di amare, di dimostrare e di sedurre. Mercurio, invece, si caricherà della enorme energia di Plutone consegnandoti tante idee e una mente davvero forte, quasi imbattibile. Funzioni.

Sagittario

Non sottovalutare qualcuno che oggi si muove e si comporta in modo speciale, intenso, curioso. Succede perché, in queste ore, Mercurio si carica del magnetismo di Plutone, ecco perché ci sarà chi saprà in qualche modo stupirti, sedurti, farti pensare. Divertiti e accetta ogni sfida, ogni proposta.

Capricorno

La tua partita con le stelle oggi si gioca a livello di pensieri, di progetti e di speranze. Perché se Venere ti metterà premura di capire il futuro, indovinando magari le sue caratteristiche, ecco che Mercurio renderà molto tonica e precisa la tua mente, i pensieri. Così che tu non vada mai troppo lontana dalla verità.

Acquario

Niente oggi sembra essere normale, facile o banale. Non lo sarà perché Venere proverà a rendere forte e veloce l’umore del momento, ti vedrà impaziente di amare, di stringere. Non lo sarà perché Mercurio, dall’alto del tuo cielo, renderà fortissimo ogni tuo pensiero, ogni intuizione o parola.

Pesci

Da una parte tu, con Luna e Urano a renderti estremamente impulsiva e veloce con le parole, con i discorsi. Ma dovrai subito fare i conti con un venerdì che esigerà molta più calma, molta gentilezza e uno stile adatto al momento. Non è insomma il giorno giusto per essere spontanea, per dire quello che pensi.