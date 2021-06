Lunedì 28 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 28 giugno è il 179° giorno del calendario gregoriano (il 180º negli anni bisestili). Mancano 186 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Attilio (Soldato e Martire)

Accadde Oggi

1838 – Viene incoronata la regina Vittoria del Regno Unito

1846 – Invenzione del sassofono: Se la musica jazz ha conosciuto le sonorità immortali di John Coltrane e Charlie Parker, tra i più grandi sassofonisti di sempre, il merito è del belga Antoine Joseph Sax.

1883 – A Milano in via Santa Redegonda viene inaugurata la prima centrale elettrica europea

1914- L’Arciduca d’Austria Francesco Ferdinando , erede al trono d’Austria-Ungheria, e sua moglie Sofia , vengono assassinati . Il 28 giugno è il giorno di San Vito e per il popolo serbo è festa nazionale. Il cuore delle celebrazioni è nella capitale Sarajevo, dove sono attesi l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell’Impero austro-ungarico, e sua moglie Sofia. Il tragico evento rappresenta la miccia dello scoppio della Prima guerra mondiale .

Francia, nasce la società delle Nazioni a Versailles

Nati

1867 – Luigi Pirandello: Scrittore e poeta, nato ad Agrigento e morto a Roma il 10 dicembre del 1936, vinse il premio Nobel per la Letteratura nel 1934 «per il suo coraggioso e ingegnoso rinnovamento dell’arte drammatica e teatrale». Massimo esponente della Letteratura italiana del Novecento e considerato uno dei più grandi drammaturghi mondiali del XX secolo, è il padre del relativismo psicologico, secondo cui l’uomo non può capire né se stesso né gli altri, poiché ognuno vive portando, consapevolmente o non, una maschera che copre personalità diverse e inconoscibili.

1964 – Sabrina Ferilli: Romana doc, è una delle attrici più popolari del cinema italiano contemporaneo. Nel 2013 è nel cast de La grande bellezza di Paolo Sorrentino, premiato l’anno seguente con l’Oscar come “miglior film straniero” e che a lei vale un Ciak d’oro e un Nastro d’argento.

Oroscopo della settimana

Ecco l’oroscopo della settimana di Paolo Fox da lunedì 28 luglio a domenica 4 luglio 2021.Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

ARIETE: settimana vivace, siete molto agitati e avrete anche a che fare con persone ostili che vi costringeranno ad affrontare discorsi un po’ pesanti. Questa settimana è meglio evitare conflitti: cercate di non prendere fuoco per un nonnulla o come valvola di sfogo per non avere ancora raggiunto determinati accordi. Alcuni non si sentono più protagonisti della propria vita e ne soffrono. Forse qualcuno deve darvi delle risposte ma rimanda in continuazione.

TORO: per voi il 2021 è un anno di costruzione ma questa settimana sarete un po’ stanchi anche a causa di alcun problemi economici o personali che vi hanno messo a dura prova e dovete ancora sistemare. State riacquistando forza di volontà e voglia di fare dopo un periodo di stallo. E’ una buona settimana per chi è innamorato: Venere favorevole a questo segno regala incontri fortunati.

GEMELLI: ora siete pronti alla lotta ma fate attenzione: in amore non mettetevi in competizione con nessuno. Occhio alle storie con persone già legate; cercate piuttosto di frequentare persone libere e disponibili. Le coppie in crisi desidererebbero stare altrove. Momento forte invece per i rapporti con gli altri. Incontri intriganti in vista: avete voglia di uscire allo scoperto e vivere nuove sensazioni.

CANCRO: Cercate di vivere una settimana tranquilla data la stanchezza che vi pervade. Chi ha aperto una nuova attività o ha dovuto rivedere i rapporti con alcuni dirigenti ora ha margine di trattativa, ma la fatica si farà sentire. Tenete d’occhio il fisico e il riposo, soprattutto chi viaggia molto per lavoro. In amore attenzione alla persona che amate perché si sente insoddisfatta.

LEONE: ora volete liberarvi da schemi e preconcetti perché siete un po’nervosi e agitati per vari motivi, quindi evitate conflitti e tensioni pensando solo a rilassarvi. L’amore purtroppo non è ancora convincente e per vivere situazioni più tranquille bisognerà aspettare fine mese. Sarà importante sfruttare le buone idee che avrete grazie agli influssi favorevoli di Sole e Mercurio. Periodo buono anche per i viaggi.

VERGINE: settimana ricca di emozioni ed incontri in cui potrete condividere le vostre belle sensazioni con chi vi sta intorno. Avete ritrovato un certo ottimismo e se al vostro fianco avete una persona vera e leale potrete costruire qualcosa di importante. Qualcuno di voi farà qualcosa di grande, come un’idea di convivenza ad esempio o la nascita di una bella emozione per i cuori solitari.

BILANCIA: questa settimana sarete molto polemici. Solitamente cercate sempre di mantenere un equilibrio ma ora ne avete abbastanza e se alcune situazioni non vanno bene potreste pensare di cambiare aria. State vivendo delle divergenze in famiglia, nei rapporti con gli altri o in amore. Fate attenzione ai modi in cui dite certe cose perché potreste irritare qualcuno. Periodo positivo per chi lavora fianco a fianco con il partner o ha un progetto importante da far partire entro l’estate.

SCORPIONE: non chiudete le porte all’amore. Non bruciate tutte le relazioni e non pensate che la persona che vi interessa debba fare tutto ciò che volete voi. Anche chi è rimasto scottato da alcune esperienze ora deve concedersi e capire le esigenze degli altri. Non pretendete tutto e subito, cercate invece di maturare sentimenti e interesse giorno dopo giorno.

SAGITTARIO: settimana dalle stelle importanti per voi a cui seguiranno le giornate di lunedì e martedì in cui avrete ancora più energia. Periodo di emozioni in corso e occasioni di riscatto in cui siete attivissimi. Avete però qualche problema di soldi: forse dovrete accettare un lavoro con un guadagno minore o restituire qualcosa. Chi non ha scaricato alcune zavorre poi potrebbe andare un po’ in crisi. Potreste persino desiderare un qualcosa che però non va bene al vostro partner o alla vostra famiglia.

CAPRICORNO: non è la settimana migliore per rievocare tensioni d’amore o parlare in famiglia. Siete un po’ stanchi e a volte vi torna la malinconia. Dovete cercare di recuperare un po’ di tranquillità, magari superare anche un distacco, un fastidio o una perplessità. Difficilmente mettete in piazza le vostre difficoltà.

ACQUARIO: settimana piatta per voi e ricca di polemiche sia in ambito amoroso che in ambito lavorativo. Dal punto di vista economico avreste bisogno di più soldi, ma è anche vero che ultimamente avete speso decisamente troppo! Siate prudenti nelle prossime settimane perché la dissonanza di Giove si farà ancora sentire portandovi qualche grattacapo. Consegne in ritardo ma novità in amore a fine mese.

PESCI: occasione in arrivo per chi lavora in un’azienda o piuttosto attivo su un certo tipo di lavoro. Questo periodo non è da sprecare ma assolutamente da sfruttare, anche per chi non è più entusiasta di un progetto avviato qualche tempo fa. In amore potete recuperare da qualcosa che non è andato bene ma tagliate i rapporti inutili e qualche inutile malinconia che ogni tanto si fa sentire.